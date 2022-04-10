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Спортсмены привезли катамараны к реке под Новосибирском — 10 снимков с экстремальных соревнований

Фотокорреспондент НГС посетил мероприятие, чтобы показать, как это было

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В соревнованиях принимали участие юниоры и старшие юниоры

В соревнованиях принимали участие юниоры и старшие юниоры

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С 8 по 10 апреля в районе поселка Ургун Искитимского района состоялось первенство Новосибирской области по спортивному туризму на водных объектах. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посетил его для создания этого фоторепортажа.

Участники выступали в двух дисциплинах: на двухместных катамаранах и четырехместных

Участники выступали в двух дисциплинах: на двухместных катамаранах и четырехместных

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8 апреля туристы-спортсмены заехали и разбили лагерь, после чего провели тренировку.

Из лагеря открывался прекрасный обзор на дистанцию

Из лагеря открывался прекрасный обзор на дистанцию

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Открытие соревнований состоялось в 10 утра 9 апреля.

Возраст участников — от 14 лет до 21 года

Возраст участников — от 14 лет до 21 года

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Организаторы соревнований — Минспорта Новосибирской области, главное управление ГОиЧС региона, МБУ «Искитимская районная станция юных туристов», Новосибирское отделение Федерации спортивного туризма России.

Девушек было меньше, чем парней, но справлялись они вполне достойно, передал фотокорреспондент НГС

Девушек было меньше, чем парней, но справлялись они вполне достойно, передал фотокорреспондент НГС

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За призы боролись жители Новосибирска, Искитимского, Маслянинского и Куйбышевского районов.

В первой категории боролись туристы от 14 до 15 лет, во второй — от 16 до 21 года

В первой категории боролись туристы от 14 до 15 лет, во второй — от 16 до 21 года

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Из Новосибирска выступило сразу несколько команд. Неплохую явку показал и Маслянинский район, сообщили НГС организаторы соревнований.

Те, кто уже прошел дистанцию, активно поддерживали земляков

Те, кто уже прошел дистанцию, активно поддерживали земляков

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Такие соревнования проходят ежегодно во вторые выходные апреля.

Соревнования закончились 10 апреля после обеда

Соревнования закончились 10 апреля после обеда

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Закрытие первенства и награждение участников состоялось в воскресенье.

Общие командные итоги еще не подведены, организаторы обещали сообщить их в понедельник, 11 апреля

Общие командные итоги еще не подведены, организаторы обещали сообщить их в понедельник, 11 апреля

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Водный туризм — один из видов спортивного туризма, который заключается в преодолении маршрута по водной поверхности. Кто быстрее добрался до финиша, тот и победил.

Водный туризм разделяется на категорированные (спортивный туризм) и не категорированные категории сложности. Активный отдых на воде можно отнести к неспортивному водному туризму

Водный туризм разделяется на категорированные (спортивный туризм) и не категорированные категории сложности. Активный отдых на воде можно отнести к неспортивному водному туризму

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С 22 по 30 марта в Новосибирске прошел шестой этап соревнований в рамках Кубка по биатлону Анны Богалий Skimir. Смотрим, как это было, в фоторепортаже НГС.

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