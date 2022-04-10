Спортсмены привезли катамараны к реке под Новосибирском — 10 снимков с экстремальных соревнований

С 8 по 10 апреля в районе поселка Ургун Искитимского района состоялось первенство Новосибирской области по спортивному туризму на водных объектах. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков посетил его для создания этого фоторепортажа.
8 апреля туристы-спортсмены заехали и разбили лагерь, после чего провели тренировку.
Открытие соревнований состоялось в 10 утра 9 апреля.
Организаторы соревнований — Минспорта Новосибирской области, главное управление ГОиЧС региона, МБУ «Искитимская районная станция юных туристов», Новосибирское отделение Федерации спортивного туризма России.
За призы боролись жители Новосибирска, Искитимского, Маслянинского и Куйбышевского районов.
Из Новосибирска выступило сразу несколько команд. Неплохую явку показал и Маслянинский район, сообщили НГС организаторы соревнований.
Такие соревнования проходят ежегодно во вторые выходные апреля.
Закрытие первенства и награждение участников состоялось в воскресенье.
Водный туризм — один из видов спортивного туризма, который заключается в преодолении маршрута по водной поверхности. Кто быстрее добрался до финиша, тот и победил.
С 22 по 30 марта в Новосибирске прошел шестой этап соревнований в рамках Кубка по биатлону Анны Богалий Skimir. Смотрим, как это было, в фоторепортаже НГС.