В Новосибирске проходит этап Кубка по биатлону Анны Богалий. Смотрим фото напряженной борьбы

С 22 по 30 марта в Новосибирске проходит шестой этап соревнований в рамках Кубка по биатлону Анны Богалий Skimir.

Анна Богалий — двукратная олимпийская чемпионка в эстафете (2006, 2010), заслуженный мастер спорта России, член сборной России по биатлону с 2000 года. Спортсменка родилась в поселке Вожега Вологодской области, но много лет выступала на российских и международных соревнованиях в составе сборной Новосибирской области.