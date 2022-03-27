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В Новосибирске проходит этап Кубка по биатлону Анны Богалий. Смотрим фото напряженной борьбы

Участвуют юноши и девушки 2003–2012 годов рождения

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Впервые Кубок Анны Богалий Skimir прошел в 2013 году в Новосибирске

Впервые Кубок Анны Богалий Skimir прошел в 2013 году в Новосибирске

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С 22 по 30 марта в Новосибирске проходит шестой этап соревнований в рамках Кубка по биатлону Анны Богалий Skimir.

Анна Богалий — двукратная олимпийская чемпионка в эстафете (2006, 2010), заслуженный мастер спорта России, член сборной России по биатлону с 2000 года. Спортсменка родилась в поселке Вожега Вологодской области, но много лет выступала на российских и международных соревнованиях в составе сборной Новосибирской области.

К участию в соревновании допускаются юноши и девушки 2003–2012 годов рождения

К участию в соревновании допускаются юноши и девушки 2003–2012 годов рождения

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Соревнования проходят на спортивной базе школы олимпийского резерва по биатлону Новосибирской области на Биатлонной улице, 1.

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Новосибирский этап стал шестым и заключительным. Первый этап федеральных соревнований прошел в Мурманске с 13 по 20 декабря 2021 года, второй — с 17 по 24 января в Магнитогорске, с 1 по 7 февраля эстафету перехватил Южно-Сахалинск, затем Демино (с 12 по 19 февраля). Пятый этап прошел в Саранске с 8 по 15 марта. Новосибирский этап завершится 30 марта.

Для самой младшей возрастной категории (<nobr class="_">10 лет</nobr>) в этом сезоне ввели памятную медаль участника соревнований. Ее вручат всем спортсменам

Для самой младшей возрастной категории (10 лет) в этом сезоне ввели памятную медаль участника соревнований. Ее вручат всем спортсменам

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В состязаниях принимают участие не только новосибирцы. Среди участников — спортсмены из Алтайского и Забайкальского края, Якутии, Удмуртии, Бурятии, Московской области, Санкт-Петербурга, Псковской и Ивановской областей, других регионов.

В программе сезона суммарно 15 личных гонок

В программе сезона суммарно 15 личных гонок

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Абсолютные победители определяются в каждой возрастной категории (среди юношей и среди девушек) по сумме очков, набранных в личных дисциплинах

Абсолютные победители определяются в каждой возрастной категории (среди юношей и среди девушек) по сумме очков, набранных в личных дисциплинах

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Спортсмены могут принять участие во всех этапах Кубка либо выборочно. Но для борьбы в общем зачете необходимо принять участие минимум в трех этапах

Спортсмены могут принять участие во всех этапах Кубка либо выборочно. Но для борьбы в общем зачете необходимо принять участие минимум в трех этапах

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Заявки на участие в соревнованиях в этом сезоне принимали только онлайн

Заявки на участие в соревнованиях в этом сезоне принимали только онлайн

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Эстафета требует максимум отдачи

Эстафета требует максимум отдачи

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Награждение по итогам эстафет и торжественное закрытие Кубка пройдет 30 марта в 15:30.

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Организатором проекта «Кубок Анны Богалий — Skimir» является Общероссийская общественная организация «Содружество поддержки и развития детского и юношеского биатлона России». Организатором в Новосибирске выступают региональная Федерация биатлона Новосибирской области и спортивная школа олимпийского резерва по биатлону.

Анна Богалий стала почетным гостем на «Народной премии НГС» в мае 2021 года. Предлагаем вспомнить, как прошла торжественная церемония награждения.

Также почитайте интервью с Анной Богалий. В нем она рассказала о допинге, винтовках Калашникова и троечниках, которым в спорте не место.

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Анна Богалийбиатлонсоревнования
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