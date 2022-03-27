В Новосибирске проходит этап Кубка по биатлону Анны Богалий. Смотрим фото напряженной борьбы

С 22 по 30 марта в Новосибирске проходит шестой этап соревнований в рамках Кубка по биатлону Анны Богалий Skimir.
Анна Богалий — двукратная олимпийская чемпионка в эстафете (2006, 2010), заслуженный мастер спорта России, член сборной России по биатлону с 2000 года. Спортсменка родилась в поселке Вожега Вологодской области, но много лет выступала на российских и международных соревнованиях в составе сборной Новосибирской области.
Соревнования проходят на спортивной базе школы олимпийского резерва по биатлону Новосибирской области на Биатлонной у
Новосибирский этап стал шестым и заключительным. Первый этап федеральных соревнований прошел в Мурманске с 13 по 20 декабря 2021 года, второй — с 17 по 24 января в Магнитогорске, с 1 по 7 февраля эстафету перехватил Южно-Сахалинск, затем Демино (с 12 по 19 февраля). Пятый этап прошел в Саранске с 8 по 15 марта. Новосибирский этап завершится
В состязаниях принимают участие не только новосибирцы. Среди участников — спортсмены из Алтайского и Забайкальского края, Якутии, Удмуртии, Бурятии, Московской области, Санкт-Петербурга, Псковской и Ивановской областей, других регионов.
Награждение по итогам эстафет и торжественное закрытие Кубка пройдет
Организатором проекта «Кубок Анны Богалий — Skimir» является Общероссийская общественная организация «Содружество поддержки и развития детского и юношеского биатлона России». Организатором в Новосибирске выступают региональная Федерация биатлона Новосибирской области и спортивная школа олимпийского резерва по биатлону.
Анна Богалий стала почетным гостем на «Народной премии НГС» в мае 2021 года. Предлагаем вспомнить, как прошла торжественная церемония награждения.
Также почитайте интервью с Анной Богалий. В нем она рассказала о допинге, винтовках Калашникова и троечниках, которым в спорте не место.