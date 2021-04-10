Покорители порогов: 80 новосибирских подростков сплавились по деревенской речке на катамаранах — 12 экстремальных фото

В этом году в них принимает участие около 80 парней и девушек от 12 до 21 года — они сплавляются по реке Шипунихе в посёлке Ургун Искитимского района. На 2- и 4-местных катамаранах в разных возрастных категориях выступают команды из Искитимского, Куйбышевского и Маслянинского районов, а также спортсмены из Новосибирска.



— Предыдущий год мы просидели без мероприятий, вследствие этого у нас меньше участников, чем обычно, — рассказал главный судья соревнований Александр Ершов. — Сейчас у нас около 80 участников, в предыдущие годы эта цифра приближалась к 200 участникам. Я думаю, в следующем году народ войдёт в режим и в форму.