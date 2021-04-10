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Покорители порогов: 80 новосибирских подростков сплавились по деревенской речке на катамаранах — 12 экстремальных фото

Под Новосибирском прошли соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях

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Соревнования проводят среди подростков до 21 года

Соревнования проводят среди подростков до 21 года

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В сибирском посёлке прошли областные соревнования по сплаву на катамаранах

С 8 по 11 апреля в Новосибирске проходят региональные соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях.

Областной этап соревнований идёт четыре дня, а летом участники региональной сборной поедут на первенство СФО в Кемерово

Областной этап соревнований идёт четыре дня, а летом участники региональной сборной поедут на первенство СФО в Кемерово

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Речные сплавы, даже по небольшим областным речкам, могут быть непредсказуемы, поэтому безопасность — прежде всего

Речные сплавы, даже по небольшим областным речкам, могут быть непредсказуемы, поэтому безопасность — прежде всего

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Любителям покататься по водным порогам приходится любить и катамараны носить

Любителям покататься по водным порогам приходится любить и катамараны носить

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Самому младшему участнику соревнований всего 12 лет

Самому младшему участнику соревнований всего 12 лет

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В этом году в них принимает участие около 80 парней и девушек от 12 до 21 года — они сплавляются по реке Шипунихе в посёлке Ургун Искитимского района. На 2- и 4-местных катамаранах в разных возрастных категориях выступают команды из Искитимского, Куйбышевского и Маслянинского районов, а также спортсмены из Новосибирска.

— Предыдущий год мы просидели без мероприятий, вследствие этого у нас меньше участников, чем обычно, — рассказал главный судья соревнований Александр Ершов. — Сейчас у нас около 80 участников, в предыдущие годы эта цифра приближалась к 200 участникам. Я думаю, в следующем году народ войдёт в режим и в форму.

На дистанции стоят ворота, через которые участникам нужно пройти

На дистанции стоят ворота, через которые участникам нужно пройти

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Вписаться в них на большой скорости сложно — нужно умерь управлять катамараном и работать в команде

Вписаться в них на большой скорости сложно — нужно умерь управлять катамараном и работать в команде

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Прохождение дистанции оценивают судьи

Прохождение дистанции оценивают судьи

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Обычно на этом участке реки необходимый для соревнований уровень воды держится всего две недели, при этом в 2021 году воды меньше, чем обычно в это время. Потом весенняя вода уходит, река мельчает и пройти пороги на катамаранах уже не получится.

В этом году из-за поздней весны воды в реке мало

В этом году из-за поздней весны воды в реке мало

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Через пару недель река совсем обмельчает и из бурной превратится в тихую деревенскую

Через пару недель река совсем обмельчает и из бурной превратится в тихую деревенскую

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Пока тающий снег обеспечивает на реке относительно высокие пороги

Пока тающий снег обеспечивает на реке относительно высокие пороги

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После соревнований между районами Новосибирской области сформируют команду, которая будет представлять регион на других соревнованиях

После соревнований между районами Новосибирской области сформируют команду, которая будет представлять регион на других соревнованиях

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Подходящие места для сплавов в Новосибирской области ещё есть на реке Буготак в Тогучинском районе (там, в частности, проходили соревнования за Кубок Новосибирской области) и на реке Суенга в Маслянинском районе.

— В этом году мы с представителями Маслялинского района общались, есть желание организовать у них чемпионат Новосибирской области для взрослых спортсменов. Будем надеяться, что в следующем году получится, — поделился Александр Ершов.

После соревнований в Ургуне участники уже в составе сборной Новосибирской области будут готовиться к следующему этапу — первенству Сибирского федерального округа, которое пройдёт в июне в Кемеровской области.

В конце марта, перед самым потеплением, альпинисты соревновались, взбираясь по льду на водонапорную башню — наш фотограф снял самые яркие моменты.

В этом году соревнования вернулись и на «Сибирское кольцо» — там боролись за победу в зимнем автокроссе.

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