Покорители порогов: 80 новосибирских подростков сплавились по деревенской речке на катамаранах — 12 экстремальных фото

В сибирском посёлке прошли областные соревнования по сплаву на катамаранах
С 8 по 11 апреля в Новосибирске проходят региональные соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях.
В этом году в них принимает участие около 80 парней и девушек от 12 до 21 года — они сплавляются по реке Шипунихе в посёлке Ургун Искитимского района. На 2- и 4-местных катамаранах в разных возрастных категориях выступают команды из Искитимского, Куйбышевского и Маслянинского районов, а также спортсмены из Новосибирска.
— Предыдущий год мы просидели без мероприятий, вследствие этого у нас меньше участников, чем обычно, — рассказал главный судья соревнований Александр Ершов. — Сейчас у нас около 80 участников, в предыдущие годы эта цифра приближалась к 200 участникам. Я думаю, в следующем году народ войдёт в режим и в форму.
Обычно на этом участке реки необходимый для соревнований уровень воды держится всего две недели, при этом в 2021 году воды меньше, чем обычно в это время. Потом весенняя вода уходит, река мельчает и пройти пороги на катамаранах уже не получится.
Подходящие места для сплавов в Новосибирской области ещё есть на реке Буготак в Тогучинском районе (там, в частности, проходили соревнования за Кубок Новосибирской области) и на реке Суенга в Маслянинском районе.
— В этом году мы с представителями Маслялинского района общались, есть желание организовать у них чемпионат Новосибирской области для взрослых спортсменов. Будем надеяться, что в следующем году получится, — поделился Александр Ершов.
После соревнований в Ургуне участники уже в составе сборной Новосибирской области будут готовиться к следующему этапу — первенству Сибирского федерального округа, которое пройдёт в июне в Кемеровской области.
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