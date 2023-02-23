Условия открытия новой Ледовой арены в Новосибирске для матчей лиги озвучили в КХЛ

В пресс-службе Континентальной хоккейной лиги рассказали, что нужно для проведения домашних матчей КХЛ на новой ледовой арене в Новосибирске.
«Чтобы принять матч КХЛ, арена должна пройти стандартную процедуру. На данный момент КХЛ ожидает ряд официальных документов, связанных с вводом спортсооружения в эксплуатацию. После их получения лига проведет инспекцию арены на предмет ее соответствия требованиям технического регламента КХЛ. В случае положительной оценки на арене пройдет тестовый матч, затем игра Молодежной хоккейной лиги, после чего, в случае положительного решения комиссии, "Новосибирск-Арена" сможет принимать матчи КХЛ», — цитирует заявление КХЛ информагентство ТАСС.
Ледовый дворец «Сибирь-Арена» пока не может открыться для хоккейных матчей. Об окончании основного строительства объявили в последний рабочий день ушедшего года, но работы продолжаются и сегодня, а накануне мэрия выдала разрешение на второй и третий этапы стройки — оно действует до июля 2023 года.