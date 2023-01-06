Федерация хоккея рассмотрит возможность проведения МЧМ в Новосибирске

Международная федерация хоккея (IIHF) рассмотрит возможность проведения молодежного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске. Об этом сообщил журналист The Athletic Скотт Уилер в своем Twitter со ссылкой на главу IIHF Люка Тардифа.
— Говорит, что на следующей встрече конгресс будет решать вопрос о возможности организации турнира в Новосибирске снова, — цитирует Скотт Уилер главу федерации.
Чемпионат мира 2023 года, который должен был проходить в Новосибирске и Омске, перенесли в Канаду. В марте 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение перенести из России молодежный чемпионат мира 2023 года. В Новосибирске к МЧМ 2023 года строили новую ледовую арену и облагораживали город. За день до конца 2022 года ЛДС выдали разрешение на эксплуатацию.