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Федерация хоккея рассмотрит возможность проведения МЧМ в Новосибирске

Молодежный чемпионат по хоккею перенесли в Канаду

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К чемпионату мира в Новосибирске построили ЛДС

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Международная федерация хоккея (IIHF) рассмотрит возможность проведения молодежного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске. Об этом сообщил журналист The Athletic Скотт Уилер в своем Twitter со ссылкой на главу IIHF Люка Тардифа.

— Говорит, что на следующей встрече конгресс будет решать вопрос о возможности организации турнира в Новосибирске снова, — цитирует Скотт Уилер главу федерации.

Твит был опубликован 5 января

Твит был опубликован 5 января

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Чемпионат мира 2023 года, который должен был проходить в Новосибирске и Омске, перенесли в Канаду. В марте 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение перенести из России молодежный чемпионат мира 2023 года. В Новосибирске к МЧМ 2023 года строили новую ледовую арену и облагораживали город. За день до конца 2022 года ЛДС выдали разрешение на эксплуатацию.

ЛДСХоккейЧемпионат мира по хоккею
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