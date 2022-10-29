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ХК «Сибирь» разгромил «Северсталь» со счетом 5:1. Фоторепортаж с матча

Соперникам удалось забить лишь одну шайбу в конце игры

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ХК «Сибирь» отмечает 60-летний юбилей

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29 октября ХК «Сибирь» одержал победу над командой из Череповца «Северсталь». Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу новосибирской сборной. Фотокорреспондент NGS.RU Александр Ощепков посетил игру.

В этот день новосибирская команда отмечает 60-летний юбилей. Перед началом матча состоялось выступление уроженца Новосибирска, рэпера Элджея (настоящее имя Алексей Узенюк. — Прим. ред.). Музыкант исполнил трек Cadillac.

Также космонавт из Новосибирска Анна Кикина поздравила хоккейную «Сибирь» с юбилеем прямиком с Международной космической станции. Она пожелала спортсменам уверенно следовать к «Кубку Гагарина», а болельщикам — болеть так, что это было слышно даже на МКС.

Поздравления от знаменитых земляков задали тон всей предстоящей игре

Поздравления от знаменитых земляков задали тон всей предстоящей игре

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Уже в начале игры удача улыбнулась новосибирской команде. Первую шайбу в ворота соперников забил Владимир Бутузов. Счет 1:0 в пользу ХК «Сибирь»

Уже в начале игры удача улыбнулась новосибирской команде. Первую шайбу в ворота соперников забил Владимир Бутузов. Счет 1:0 в пользу ХК «Сибирь»

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Второй период стал также удачным для команды из Новосибирска. Тэйлор Бек забил еще одну шайбу

Второй период стал также удачным для команды из Новосибирска. Тэйлор Бек забил еще одну шайбу

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Спустя пару минут Тэйлор Бек вновь забивает шайбу в ворота соперников. Счет 3:0 в пользу ХК «Сибирь»

Спустя пару минут Тэйлор Бек вновь забивает шайбу в ворота соперников. Счет 3:0 в пользу ХК «Сибирь»

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Десятки болельщиков пришли поддержать ХК «Сибирь»

Десятки болельщиков пришли поддержать ХК «Сибирь»

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Четвертую шайбу в ворота «Северстали» забил Никита Коротков

Четвертую шайбу в ворота «Северстали» забил Никита Коротков

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Хозяева поля продолжают атаковать ворота соперников. Еще одну шайбу забил Слава Основин. Счет 5:0 в пользу ХК «Сибирь»

Хозяева поля продолжают атаковать ворота соперников. Еще одну шайбу забил Слава Основин. Счет 5:0 в пользу ХК «Сибирь»

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Поддержать команду из Новосибирска пришли не только взрослые, но и дети

Поддержать команду из Новосибирска пришли не только взрослые, но и дети

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И всё же на последних минутах игры «Северстали» удалось забить одну шайбу. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу ХК «Сибирь»

И всё же на последних минутах игры «Северстали» удалось забить одну шайбу. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу ХК «Сибирь»

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Уже 1 ноября ХК «Сибирь» вновь выйдет на лед против ХК «Барыс» из Астаны.

Напомним, 6 октября ХК «Сибирь» в сухую проиграл московской команде «ЦСКА» со счетом 0:3.

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