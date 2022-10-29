ХК «Сибирь» разгромил «Северсталь» со счетом 5:1. Фоторепортаж с матча
Соперникам удалось забить лишь одну шайбу в конце игры
29 октября ХК «Сибирь» одержал победу над командой из Череповца «Северсталь». Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу новосибирской сборной. Фотокорреспондент NGS.RU Александр Ощепков посетил игру.
В этот день новосибирская команда отмечает
Также космонавт из Новосибирска Анна Кикина поздравила хоккейную «Сибирь» с юбилеем прямиком с Международной космической станции. Она пожелала спортсменам уверенно следовать к «Кубку Гагарина», а болельщикам — болеть так, что это было слышно даже на МКС.
Уже 1 ноября ХК «Сибирь» вновь выйдет на лед против ХК «Барыс» из Астаны.
Напомним, 6 октября ХК «Сибирь» в сухую проиграл московской команде «ЦСКА» со счетом 0:3.