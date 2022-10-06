20idei
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 1/10
usd 59.40
eur 58.06
Тема дняКого мобилизовали в новосибирских деревнях
Все новости
Все новости

Проиграли всухую: ХК «Сибирь» уступил победу «ЦСКА» со счетом 0:3. Фоторепортаж с матча

Уже 8 октября ХК «Сибирь» вновь выйдет на лед против ХК «Сочи»

85
ds

После первого периода «Сибирь» уступает «ЦСКА» со счетом 0:1

Поделиться

6 октября ХК «Сибирь» уступил победу со счетом 0:3 московской команде «ЦСКА». Фотокорреспондент NGS.RU Александр Ощепков посетил игру.

В начале матча «Сибирь» получила отличный шанс выйти вперед, но новосибирцы не смогли воспользоваться этим моментом

В начале матча «Сибирь» получила отличный шанс выйти вперед, но новосибирцы не смогли воспользоваться этим моментом

Поделиться

Гости поля доминировали на протяжении всей игры

Гости поля доминировали на протяжении всей игры

Поделиться

Поделиться

— В начале матча «Сибирь» получила отличный шанс выйти вперед, когда ЦСКА остался втроем на минуту. Однако новосибирцы не смогли воспользоваться этим моментом, а вскоре оборона проворонила и переиграла «Сибирь». Характер игры не изменился во втором и третьем периодах, гости доминировали и забили еще две шайбы, — сообщили в пресс-службе новосибирской команды.

Второй период завершился со счетом 0:2 в пользу московской команды

Второй период завершился со счетом 0:2 в пользу московской команды

Поделиться

8 октября ХК «Сибирь» вновь выйдет на лед против ХК «Сочи»

8 октября ХК «Сибирь» вновь выйдет на лед против ХК «Сочи»

Поделиться

Московский «ЦСКА» одержал победу. Итоговый счет составил 0:3

Московский «ЦСКА» одержал победу. Итоговый счет составил 0:3

Поделиться

ХК «Сибирь» проиграла третий матч подряд

ХК «Сибирь» проиграла третий матч подряд

Поделиться

Уже 8 октября ХК «Сибирь» вновь выйдет на лед против ХК «Сочи».

Напомним, 4 октября ХК «Сибирь» проиграла ярославской команде «Локомотив» со счетом 1:2.

По теме

ХК Сибирь
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2