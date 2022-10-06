Проиграли всухую: ХК «Сибирь» уступил победу «ЦСКА» со счетом 0:3. Фоторепортаж с матча
Уже 8 октября ХК «Сибирь» вновь выйдет на лед против ХК «Сочи»
6 октября ХК «Сибирь» уступил победу со счетом 0:3 московской команде «ЦСКА». Фотокорреспондент NGS.RU Александр Ощепков посетил игру.
— В начале матча «Сибирь» получила отличный шанс выйти вперед, когда ЦСКА остался втроем на минуту. Однако новосибирцы не смогли воспользоваться этим моментом, а вскоре оборона проворонила и переиграла «Сибирь». Характер игры не изменился во втором и третьем периодах, гости доминировали и забили еще две шайбы, — сообщили в пресс-службе новосибирской команды.
Уже 8 октября ХК «Сибирь» вновь выйдет на лед против ХК «Сочи».
Напомним, 4 октября ХК «Сибирь» проиграла ярославской команде «Локомотив» со счетом 1:2.