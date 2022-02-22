«Помогала цель»: сибирячка получила звание заслуженного мастера спорта России по эстетической гимнастике

Гимнастка из Новосибирска получила звание заслуженного мастера спорта России. Приказ об этом подписал 8 февраля министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. Девушка рассказала о своем спортивном пути, который привел ее к новому внушительному званию.

Алина Болбат начала заниматься художественной гимнастикой в 5 лет в Новосибирске — в спорт ее привел папа.

— Я тренировалась у Амельченко Татьяны Анатольевны. Потом, в возрасте 12–13 лет, меня отправили в Нижний Новгород, в училище олимпийского резерва, чтобы я продолжила свою спортивную карьеру на более высоком уровне. Там был прекрасный тренерский состав, который воспитал большое количество чемпионок мира, чемпионок Европы. И меня взяли, — рассказала девушка.