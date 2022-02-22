«Помогала цель»: сибирячка получила звание заслуженного мастера спорта России по эстетической гимнастике

Гимнастка из Новосибирска получила звание заслуженного мастера спорта России. Приказ об этом подписал 8 февраля министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. Девушка рассказала о своем спортивном пути, который привел ее к новому внушительному званию.
Алина Болбат начала заниматься художественной гимнастикой в 5 лет в Новосибирске — в спорт ее привел папа.
— Я тренировалась у Амельченко Татьяны Анатольевны. Потом, в возрасте 12–13 лет, меня отправили в Нижний Новгород, в училище олимпийского резерва, чтобы я продолжила свою спортивную карьеру на более высоком уровне. Там был прекрасный тренерский состав, который воспитал большое количество чемпионок мира, чемпионок Европы. И меня взяли, — рассказала девушка.
После окончания школы в Нижнем Новгороде Алина переехала в Москву и поступила в Московский педагогический университет. Тогда же девушка решила сменить спортивное направление на эстетическую гимнастику. И прошла отбор в одну из самых популярных команд России, участницы которой уже были чемпионками мира, рассказывает Алина.
— Тренировалась 5 лет в эстетической гимнастике. У меня получился сложный путь из художественной гимнастики и эстетической. Уже в эстетической гимнастике мне удалось достичь таких высот, как чемпионство Европы, стать двухкратной чемпионкой мира. И за все эти труды мне присвоили заслуженного мастера спорта России, — подытожила девушка.
Эстетическая гимнастика была признана видом спорта в 1950 году. В отличие от художественной гимнастики, все упражнения выполняются без специального снаряда — мяча, ленты или обруча. Выступления по эстетической гимнастике ведутся в группах от 6 до 12 человек, а все действия нужно выполнять синхронно.
Алина Болбат отметила, что за всю спортивную карьеру ей очень везло на людей. В частности, тренеров. Несмотря на разные города и коллективы, разных людей и тренерские составы, Алине всегда было комфортно:
— Мне бывало тяжело лишь морально. В какой-то момент возникало желание жить обычной жизнью, гулять с другими детьми, отдыхать и играть. А я всегда была на тренировках. Но я держалась, и мне помогала цель. Я мечтала стать чемпионкой мира. Это удалось дважды.
Сейчас девушка оставила спортивную карьеру, так как достигла всех личных целей:
— Для меня это звание — финал, жирная точка. Даже восклицательный знак. Это всё, чего я хотела достичь.
Теперь, делится Алина, она хочет быть причастной к развитию спорта:
— Мне бы хотелось больше устраивать своих авторских мастер-классов, сборов, чтобы передавать свой большой бесценный опыт подрастающему поколению. И вообще развивать спорт.
В феврале мы рассказывали историю девушки, которая попала в эфир шоу «Русский ниндзя» на СТС. Эффектная спортсменка поделилась историями о спорте, личной жизни, любви к розовому и блесткам.