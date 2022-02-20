Россия против Финляндии в хоккее и еще три финала с участием нашей команды в последний день Игр

Последний день Олимпийских игр в Пекине подарит нам развязку хоккейного турнира и борьбу российских лыжниц за медали в марафонской гонке. 20 февраля пройдет и церемония закрытия Игр. Рассказываем обо всех финалах с участием наших спортсменов.



Лыжные гонки

Свободный стиль, 30 км

Женщины

06:00, время московское

Первый канал

Мужского марафона на этих играх по сути не было. Под предлогом плохой погоды международная федерация лыжного спорта сократила дистанцию с 50 до 28,4 километра. Женщинам предстоит бежать полноценные 30. Фаворит этой гонки — великая и ужасная Тереза Йохауг, олимпийская чемпионка Сочи и Пхенчхана. На играх в Пекине она уже выиграла две золотых медали. Наталья Непряева на этих играх собрала полный комплект медалей, а незадолго до Игр победила в Тур де Ски — изнурительной многодневной гонке. Если она сохранила силы до конца Олимпиады, то сможет побороться за победу. Правда, пока она не бегала марафоны на главных стартах. Нельзя не поддержать и Анастасию Рыгалину. Для профессионалов из других сборных она появилась из ниоткуда, еще год назад Анастасия бегала марафоны как любитель, а теперь ворвалась в элиту мирового спорта и уже вошла в десятку сильнейших в скиатлоне. Мария Истомина — чемпионка России 2021 года в марафоне. Пока у нее не слишком большой опыт международных выступлений, но выстрелить в Пекине ей по силам. Татьяна Сорина — супруга тренера сборной России Егора Сорина. Уроженка свердловского города Краснотуринска уже выиграла золото в эстафете, а в прошлом году в масс-старте она вошла в десятку сильнейших.