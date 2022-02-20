Россия против Финляндии в хоккее и еще три финала с участием нашей команды в последний день Игр

Последний день Олимпийских игр в Пекине подарит нам развязку хоккейного турнира и борьбу российских лыжниц за медали в марафонской гонке. 20 февраля пройдет и церемония закрытия Игр. Рассказываем обо всех финалах с участием наших спортсменов.
Лыжные гонки
Свободный стиль, 30 км
Женщины
06:00, время московское
Первый канал
Мужского марафона на этих играх по сути не было. Под предлогом плохой погоды международная федерация лыжного спорта сократила дистанцию с 50 до 28,4 километра. Женщинам предстоит бежать полноценные 30. Фаворит этой гонки — великая и ужасная Тереза Йохауг, олимпийская чемпионка Сочи и Пхенчхана. На играх в Пекине она уже выиграла две золотых медали. Наталья Непряева на этих играх собрала полный комплект медалей, а незадолго до Игр победила в Тур де Ски — изнурительной многодневной гонке. Если она сохранила силы до конца Олимпиады, то сможет побороться за победу. Правда, пока она не бегала марафоны на главных стартах. Нельзя не поддержать и Анастасию Рыгалину. Для профессионалов из других сборных она появилась из ниоткуда, еще год назад Анастасия бегала марафоны как любитель, а теперь ворвалась в элиту мирового спорта и уже вошла в десятку сильнейших в скиатлоне. Мария Истомина — чемпионка России 2021 года в марафоне. Пока у нее не слишком большой опыт международных выступлений, но выстрелить в Пекине ей по силам. Татьяна Сорина — супруга тренера сборной России Егора Сорина. Уроженка свердловского города Краснотуринска уже выиграла золото в эстафете, а в прошлом году в масс-старте она вошла в десятку сильнейших.
Бобслей
Четверки
Мужчины
04:30 — заезд 3
06:20 — заезд 4
«Матч! Арена»
К сожалению, сборная России больше не главный конкурент немецким и латвийским бобслеистам. После двух заездов российские экипажи Ростислава Гайтюкевича и Максима Андрианова идут на восьмую и девятую позиции, в трех и четырех десятых секунды от тройки лидеров. Если конкуренты ошибутся, а наши парни не подкачают, то медаль возможна.
Горные лыжи
Смешанные команды
04:00 — 1/8 финала
05:37 — финал, время московское
«Матч! Арена»
Из-за непогоды перенесли спуски смешанных команд горнолыжников на последний день Игр. К сожалению, пока никто из сборной России не поднялся на пьедестал почета и в командном турнире сборная России тоже не считается основным претендентом на награды. Слишком сильны традиционные фавориты из Австрии, Швейцарии и Франции. Пусть перенос сыграет на руку нашим горнолыжникам и они покажут, что способны побеждать!
Хоккей
Мужчины
Финал
07:10, время московское
Первый канал
В финале Олимпийских игр сборная России и сборная Финляндии встретятся впервые. В 1988 году в Калгари сборная СССР обыграла финнов и стала чемпионом. Финская команда еще один раз добиралась до главного матча, в
Церемония закрытия
15:00, время московское
Первый канал
СЮЖЕТ
Торжественное закрытие Игр состоится на Национальном стадионе в Пекине. Церемония продлится около двух часов, ее покажет в прямом эфире Первый канал. Знаменосцем нашей команды станет лучший спортсмен сборной Национального олимпийского комитета России, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Китай передаст олимпийскую эстафету Италии.