У лыжниц — победа, у хоккеистов — мучительный проигрыш: как наша сборная провела восьмой день Олимпиады

Сегодня лыжницы сотворили историю, взяв первое за 16 лет золото в эстафете. А вот биатлонисту Максиму Цветкову вновь не повезло: на этой Олимпиаде от него ускользнула уже вторая бронза. У хоккеистов случилась мучительная игра с Чехией (хотя мы так и так вышли в плей-офф). А теперь обо всём поподробней.
Утро субботы началось не с кофе, а с соревнований по сноуборд-кроссу, в которых россияне Даниил Донских и Кристина Пауль заняли восьмое место. Победителями стали Ник Баумгартнер и Линдси Джекобеллис из США, второе место заняли итальянцы Омар Визинтин и Микела Мойоли, третье — канадцы Элиот Гронден и Мериета О'Дайн. Соревнования по сноуборд-кроссу среди смешанных команд впервые были представлены на Олимпийских играх.
Валидольной выдалась лыжная эстафета
Первые два этапа эстафеты лыжницы прошли классическим стилем, а третий и четвертый — свободным. Россиянки и немки шли всю гонку ноздря в ноздрю, но за
Неудачи в мужском биатлоне: Максиму Цветкову не хватило 1,5 секунды до бронзовой медали в спринтерской гонке на
— Понимал, что фаворитами будут те ребята, которые показывают сильный ход на Кубке мира. Сегодняшняя гонка — для тех, кто очень хорошо себя чувствует на трассе. И они это показали, — поделился позже Цветков. — Я понимал, что нужно бороться за то, чтобы завтра в пасьюте были хорошие позиции. В принципе, с этой мыслью и выходил на старт. Была задача хорошо отработать, чтобы завтра были неплохие позиции. Погода немного поменялась, недостаток кислорода. Я приехал на финиш и очень долго лежал. Голова кругом, я еле дошел до комнаты переодевания. Надеюсь, завтра состояние будет чуть получше.
Победителем стал норвежец Йоханнес Бё, серебро у француза Кентен Фийон-Майе, бронза досталась младшему брату Йоханнеса норвежцу Тарьей Бё. Россиянин Эдуард Латыпов
В конькобежке у мужчин полностью азиатский подиум: золото у китайца Гао Тинъюй, серебро у Чха МинКё из Южной Кореи, бронза досталась Ватару Морисигэ из Японии. Среди россиян лучший результат показал Артем Арефьев — у него седьмое место. Виктор Муштаков девятый, Руслан Мурашов — десятый.
Золото за прыжки с трамлина отправляется в Норвегию, серебро — в Японию, бронза — в Германию. Лучший результат среди россиян показал Данил Сардеев —
СЮЖЕТ
В женском скелетоне золото Олимпиады досталось немецкой спортсменке Ханне Нейс. Второй стала австралийка Жаклин Нарракотт, третьей — нидерландка Кимберли Бос. Среди россиянок лучший результат показала Юлия Канакина — она заняла 10 место. У Алины Тарарыченковой 15 результат, у Елены Никитиной — 16-й.
У хоккеистов закончились матчи группового этапа. Выход в плей-офф сборная ОКР обеспечила себе заведомо безупречной игрой против Швейцарии и Дании. С чехами такого везения не случилось — матч потрепал нервы обеим командам, основной период завершился ничьей 5:5. В овертайме Александр Никишин получил две минуты удаления за удар соперника, этим и воспользовались чехи, забив гол. Окочательный счет — 5:6.
По итогам восьмого дня Олимпиады сборная России остается на восьмом месте. У нас 13 медалей — три золотых, четыре серебряных, шесть бронзовых.