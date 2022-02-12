У лыжниц — победа, у хоккеистов — мучительный проигрыш: как наша сборная провела восьмой день Олимпиады

Сегодня лыжницы сотворили историю, взяв первое за 16 лет золото в эстафете. А вот биатлонисту Максиму Цветкову вновь не повезло: на этой Олимпиаде от него ускользнула уже вторая бронза. У хоккеистов случилась мучительная игра с Чехией (хотя мы так и так вышли в плей-офф). А теперь обо всём поподробней.

Утро субботы началось не с кофе, а с соревнований по сноуборд-кроссу, в которых россияне Даниил Донских и Кристина Пауль заняли восьмое место. Победителями стали Ник Баумгартнер и Линдси Джекобеллис из США, второе место заняли итальянцы Омар Визинтин и Микела Мойоли, третье — канадцы Элиот Гронден и Мериета О'Дайн. Соревнования по сноуборд-кроссу среди смешанных команд впервые были представлены на Олимпийских играх.