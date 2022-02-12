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У лыжниц — победа, у хоккеистов — мучительный проигрыш: как наша сборная провела восьмой день Олимпиады

Порадуемся за одних спортсменов, погрустим с другими

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Лыжница Вероника Степанова вырвала у немок золото в эстафете

Лыжница Вероника Степанова вырвала у немок золото в эстафете

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Сегодня лыжницы сотворили историю, взяв первое за 16 лет золото в эстафете. А вот биатлонисту Максиму Цветкову вновь не повезло: на этой Олимпиаде от него ускользнула уже вторая бронза. У хоккеистов случилась мучительная игра с Чехией (хотя мы так и так вышли в плей-офф). А теперь обо всём поподробней.

Утро субботы началось не с кофе, а с соревнований по сноуборд-кроссу, в которых россияне Даниил Донских и Кристина Пауль заняли восьмое место. Победителями стали Ник Баумгартнер и Линдси Джекобеллис из США, второе место заняли итальянцы Омар Визинтин и Микела Мойоли, третье — канадцы Элиот Гронден и Мериета О'Дайн. Соревнования по сноуборд-кроссу среди смешанных команд впервые были представлены на Олимпийских играх.

Валидольной выдалась лыжная эстафета 4х5 км, честь сборной ОКР защищали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Основные соперницы наших лыжниц — норвежки — сразу же выбыли из гонки за золото из-за падения лыжницы на первом этапе, навязать борьбу нашим девушкам удалось только сборной Германии.

Первые два этапа эстафеты лыжницы прошли классическим стилем, а третий и четвертый — свободным. Россиянки и немки шли всю гонку ноздря в ноздрю, но за 1,5 км до финиша Вероника Степанова вырвалась вперед и принесла долгожданное золото своей команде.

Неудачи в мужском биатлоне: Максиму Цветкову не хватило 1,5 секунды до бронзовой медали в спринтерской гонке на 10 км. Он прошел чисто два рубежа, но соперники были чуть быстрее. Цветков занял четвертое место во второй олимпийской гонке подряд, ранее в гонке на 20 км он также пришел четвертым.

— Понимал, что фаворитами будут те ребята, которые показывают сильный ход на Кубке мира. Сегодняшняя гонка — для тех, кто очень хорошо себя чувствует на трассе. И они это показали, — поделился позже Цветков. — Я понимал, что нужно бороться за то, чтобы завтра в пасьюте были хорошие позиции. В принципе, с этой мыслью и выходил на старт. Была задача хорошо отработать, чтобы завтра были неплохие позиции. Погода немного поменялась, недостаток кислорода. Я приехал на финиш и очень долго лежал. Голова кругом, я еле дошел до комнаты переодевания. Надеюсь, завтра состояние будет чуть получше.

Победителем стал норвежец Йоханнес Бё, серебро у француза Кентен Фийон-Майе, бронза досталась младшему брату Йоханнеса норвежцу Тарьей Бё. Россиянин Эдуард Латыпов 11-й, Даниил Серохвостов 19-й, Александр Логинов — 38-й. Не будем сильно расстраиваться, уже завтра нас ждет мужской пасьют, где у наших спортсменов неплохие позиции.

В конькобежке у мужчин полностью азиатский подиум: золото у китайца Гао Тинъюй, серебро у Чха МинКё из Южной Кореи, бронза досталась Ватару Морисигэ из Японии. Среди россиян лучший результат показал Артем Арефьев — у него седьмое место. Виктор Муштаков девятый, Руслан Мурашов — десятый.

Золото за прыжки с трамлина отправляется в Норвегию, серебро — в Японию, бронза — в Германию. Лучший результат среди россиян показал Данил Сардеев — 16-е место. Евгений Климов 18-й, Оман Трофимов — 23-й.

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СЮЖЕТ

Олимпиада в ПекинеОлимпиада в Пекине

В женском скелетоне золото Олимпиады досталось немецкой спортсменке Ханне Нейс. Второй стала австралийка Жаклин Нарракотт, третьей — нидерландка Кимберли Бос. Среди россиянок лучший результат показала Юлия Канакина — она заняла 10 место. У Алины Тарарыченковой 15 результат, у Елены Никитиной — 16-й.

У хоккеистов закончились матчи группового этапа. Выход в плей-офф сборная ОКР обеспечила себе заведомо безупречной игрой против Швейцарии и Дании. С чехами такого везения не случилось — матч потрепал нервы обеим командам, основной период завершился ничьей 5:5. В овертайме Александр Никишин получил две минуты удаления за удар соперника, этим и воспользовались чехи, забив гол. Окочательный счет — 5:6.

Встреча с чехами не оказала влияния на расклад в группе: выход в четвертьфинал нашей сборной был заранее обеспечен

Встреча с чехами не оказала влияния на расклад в группе: выход в четвертьфинал нашей сборной был заранее обеспечен

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По итогам восьмого дня Олимпиады сборная России остается на восьмом месте. У нас 13 медалей — три золотых, четыре серебряных, шесть бронзовых.

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