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«Сибирь» в гостях разгромила казахский «Барыс»

Игра завершилась со счетом 1:3

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Регулярный чемпионат КХЛ перебрался через экватор

Регулярный чемпионат КХЛ перебрался через экватор

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«Снеговики» выиграли у казахов, несмотря на прогнозы букмекеров

28 декабря в Нур-Султане состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Сибирь». Букмекеры изначально ставили на победу хозяев, однако «снеговики» смогли разрушить их планы, и игра завершилась со счетом 1:3.

На 4-й минуте «Барыс» забил первую шайбу. Автор — Фрэттин Мэттью.

На 24-й минуте игроков «Барыса» Филипа Вароне и «Сибири» Никиту Шашкова удалили на две минуты за проявление грубости.

32-я минута встречи ознаменовалась изменением счета до 1:1. Шайбу забил хоккеист «Сибири» Ефим Гуркин.

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На 41-й минуте произошло изменение счета — 1:2 в пользу «Сибири». Автор гола — Дмитрий Саюстов.

На 60-й минуте Микаэль Руохомаа завершает встречу с победным для «Сибири» счетом 1:3.

В последних играх «Сибирь» с перерывом в два дня — 22 и 24 декабря — дважды обыграла «Амур», а затем уступила «Салавату Юлаеву».

Следующий раз «снеговики» выйдут на лед в рамках КХЛ уже в следующем году — 3 января против «Нефтехимика».

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«Сибирь»КХЛХК «Барыс»хоккейспорт
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