«Сибирь» в гостях разгромила казахский «Барыс»

«Снеговики» выиграли у казахов, несмотря на прогнозы букмекеров
28 декабря в Нур-Султане состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Сибирь». Букмекеры изначально ставили на победу хозяев, однако «снеговики» смогли разрушить их планы, и игра завершилась со счетом 1:3.
На 4-й минуте «Барыс» забил первую шайбу. Автор — Фрэттин Мэттью.
На 24-й минуте игроков «Барыса» Филипа Вароне и «Сибири» Никиту Шашкова удалили на две минуты за проявление грубости.
32-я минута встречи ознаменовалась изменением счета до 1:1. Шайбу забил хоккеист «Сибири» Ефим Гуркин.
На 41-й минуте произошло изменение счета — 1:2 в пользу «Сибири». Автор гола — Дмитрий Саюстов.
На 60-й минуте Микаэль Руохомаа завершает встречу с победным для «Сибири» счетом 1:3.
В последних играх «Сибирь» с перерывом в два дня — 22 и 24 декабря — дважды обыграла «Амур», а затем уступила «Салавату Юлаеву».
Следующий раз «снеговики» выйдут на лед в рамках КХЛ уже в следующем году — 3 января против «Нефтехимика».