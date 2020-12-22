22 декабря вторник
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 2/10
usd 74.67
eur 91.00
Тема дняАномальные морозы идут на Новосибирск

Все новости

Все новости

«Снеговики» победили «тигров»: «Сибирь» прервала серию поражений

Хабаровчанам удалось забить две шайбы против трех, полученных от новосибирцев

296
6Обсудить

Поделиться

«Снеговики» принимали «тигров»

«Снеговики» принимали «тигров»

Поделиться

Хоккейная «Сибирь» победила хабаровский «Амур» со счетом 3:2

22 декабря в Новосибирске прошел очередной матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 2020/2021. Хоккеисты «Сибири» принимали хабаровский «Амур». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

На третьей минуте хозяева открыли счет, автор гола — Дмитрий Саюстов. Вторая шайба была заброшена с интервалом в одну минуту Никитой Коротковым.

Встреча прошла в ЛДС «Сибирь»&nbsp;в Новосибирске

Встреча прошла в ЛДС «Сибирь» в Новосибирске

Поделиться

На 17-й минуте проявил себя новичок Вячеслав Ушенин, забросив третью шайбу от «Сибири» подряд.

Следующий матч с участием обеих команд пройдет через два дня

Следующий матч с участием обеих команд пройдет через два дня

Поделиться

На 45-й минуте «тигры» наконец-то изменили счет в свою пользу. Шайбу забросил Владимир Бутузов.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

На 57-й минуте хоккеисты «Амура» сократили разрыв в счете до 3:2. Автор шайбы — Денис Голубев. В ответ тренер сибиряков Николай Заварухин сделал запрос на блокировку вратаря. Однако после видеопросмотра было определено, что блокировки вратаря не было. Гол зачли.

Игра завершилась со счетом 3:2.

В предыдущий раз «снеговики» встречались с «тиграми» в рамках второго контрольного матча в августе 2020-го. Игра завершилась со счетом 5:4 в пользу новосибирцев. В следующий раз команды выйдут вместе на лед совсем скоро — уже 24 декабря.

По теме (8)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

«Сибирь»КХЛХК «Амур»хоккей
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...