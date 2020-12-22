«Снеговики» победили «тигров»: «Сибирь» прервала серию поражений

Хоккейная «Сибирь» победила хабаровский «Амур» со счетом 3:2
22 декабря в Новосибирске прошел очередной матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 2020/2021. Хоккеисты «Сибири» принимали хабаровский «Амур». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
На третьей минуте хозяева открыли счет, автор гола — Дмитрий Саюстов. Вторая шайба была заброшена с интервалом в одну минуту Никитой Коротковым.
На 17-й минуте проявил себя новичок Вячеслав Ушенин, забросив третью шайбу от «Сибири» подряд.
На 45-й минуте «тигры» наконец-то изменили счет в свою пользу. Шайбу забросил Владимир Бутузов.
На 57-й минуте хоккеисты «Амура» сократили разрыв в счете до 3:2. Автор шайбы — Денис Голубев. В ответ тренер сибиряков Николай Заварухин сделал запрос на блокировку вратаря. Однако после видеопросмотра было определено, что блокировки вратаря не было. Гол зачли.
Игра завершилась со счетом 3:2.
В предыдущий раз «снеговики» встречались с «тиграми» в рамках второго контрольного матча в августе 2020-го. Игра завершилась со счетом 5:4 в пользу новосибирцев. В следующий раз команды выйдут вместе на лед совсем скоро — уже 24 декабря.