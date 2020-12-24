Победа по буллитам: «Сибирь» снова обыграла хабаровский «Амур»

В четверг, 24 декабря, в Новосибирске прошел очередной матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 2020/2021. Хоккеисты «Сибири» второй раз сыграли с хабаровским «Амуром». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.



Первую шайбу на 12-й минуте забросил нападающий гостей Валентин Пьянов. Однако совсем скоро сибирякам удалось сравнять счет.