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Победа по буллитам: «Сибирь» снова обыграла хабаровский «Амур»

Игра закончилась со счетом 3:2

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Игра проходила в ЛДС «Сибирь»

Игра проходила в ЛДС «Сибирь»

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Хоккейная «Сибирь» снова обыграла «Амур» из Хабаровска

В четверг, 24 декабря, в Новосибирске прошел очередной матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 2020/2021. Хоккеисты «Сибири» второй раз сыграли с хабаровским «Амуром». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Первую шайбу на 12-й минуте забросил нападающий гостей Валентин Пьянов. Однако совсем скоро сибирякам удалось сравнять счет.

Счет игры открыли гости

Счет игры открыли гости

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В третьем периоде «Амур» снова смог вырваться вперед, однако новосибирцам снова удалось отыграться.

Однако вскоре сибирякам удалось сравнять счет

Однако вскоре сибирякам удалось сравнять счет

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В овертайме ни одна из команд так и не смогла изменить счет, поэтому исход игры решился в серии послематчевых буллитов, где сибиряки выиграли — 2:1. Решающую шайбу забил нападающий Александр Шаров.

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Затем «Амур» снова вырвался вперед, но ненадолго

Затем «Амур» снова вырвался вперед, но ненадолго

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В дополнительное время ни одна из команд не смогла забить решающую шайбу

В дополнительное время ни одна из команд не смогла забить решающую шайбу

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Поэтому исход игры решился в серии послематчевых буллитов

Поэтому исход игры решился в серии послематчевых буллитов

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Решающую шайбу забил нападающий «Сибири» Александр Шаров

Решающую шайбу забил нападающий «Сибири» Александр Шаров

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Это уже вторая победа новосибирцев над «Амуром»

Это уже вторая победа новосибирцев над «Амуром»

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Прошлая игра также закончилась со счетом 3:2 в пользу сибиряков

Прошлая игра также закончилась со счетом 3:2 в пользу сибиряков

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Вперед, «Сибирь»

Вперед, «Сибирь»

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В прошлом матче против хабаровского «Амура» «Сибирь» также победила со счетом 3:2.

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