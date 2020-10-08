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ХК «Сибирь» проиграл «Салавату Юлаеву» в гостевом матче

Игра закончилась со счётом 4:3

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Новосибирцы снова не смогли победить

Новосибирцы снова не смогли победить

«Сибирь» проиграла «Салавату Юлаеву» из Уфы

Вечером в четверг, 8 октября, игроки ХК «Сибирь» в гостевом матче проиграли команде «Салават Юлаев» из Уфы. Встреча закончилась со счётом 4:3.

Счёт матча на 9-й минуте открыл новосибирский нападающий Илья Морозов. До конца периода «Сибири» удалось забить ещё одну шайбу и таким образом вырваться вперёд.

В первом периоде «Сибирь» вела два очка
Видео: www.khl.ru

Во втором периоде хозяева смогли сравнять счёт, однако на 34-й минуте матча нападающий «Сибири» смог забить третью шайбу в ворота соперников.

В конце второго периода новосибирцы также были впереди
Видео: www.khl.ru

В конце третьего периода нападающий «Салавата Юлаева» Илья Баранов смог сравнять счёт, поэтому исход игры решился в серии послематчевых буллитов, где уфимцы смогли забросить «Сибири» решающую шайбу. Матч закончился со счётом 4:3.

Прошлый матч против «Динамо» новосибирцы проиграли. Матч закончился со счётом 2:4.

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хоккейХК "Сибирь"
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