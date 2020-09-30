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ХК «Сибирь» проиграл питерскому «СКА» в домашнем матче

Игра закончилась со счётом 4:6

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Игра проходила в Новосибирске в ЛДС «Сибирь»

Игра проходила в Новосибирске в ЛДС «Сибирь»

Вечером в среду, 30 сентября, игроки ХК «Сибирь» в домашнем матче проиграли команде «СКА» из Санкт-Петербурга. Встреча закончилась со счётом 4:6.

Матч начался в 19:00 по новосибирскому времени

Матч начался в 19:00 по новосибирскому времени

Новосибирцы открыли счёт уже на 9-й минуте матча. Первую шайбу в ворота соперников забил нападающий Виктор Комаров.

На 17-й минуте нападающий Дмитрий Саюстов забил вторую шайбу.

Счёт открыли новосибирцы

Счёт открыли новосибирцы

За игру игроки «СКА» заработали четыре удаления

За игру игроки «СКА» заработали четыре удаления

Во втором периоде хоккеисты «СКА» забросили первую шайбу в ворота соперников. Но сибиряки почти сразу закрепили своё положение — третью шайбу на 35-й минуте забил защитник Илья Пастухов.

Хоккеисты «Сибири» же заработали три удаления

Хоккеисты «Сибири» же заработали три удаления

Также «Сибирь» получила дисциплинарный штраф

Также «Сибирь» получила дисциплинарный штраф

Затем хоккеисты «СКА» забросили в ворота «Сибири» две шайбы подряд. Таким образом счёт сравнялся до 3:3. Но уже на 39-й минуте петербуржцы переломили ход игры в свою пользу, забив четвертую шайбу в ворота «Сибири».

Это вторая игра «Сибири» с питерским «СКА» в этом сезоне&nbsp;

Это вторая игра «Сибири» с питерским «СКА» в этом сезоне 

В третьем периоде сибиряки вновь сравняли счёт. Четвертую шайбу на 44-й минуте в ворота соперников забил нападающий Никита Шашков.

На 59-й минуте «Сибирь» взяла тайм-аут

На 59-й минуте «Сибирь» взяла тайм-аут

Последние две минуты сибиряки решили играть без вратаря

Последние две минуты сибиряки решили играть без вратаря

Однако «СКА» вскоре забили ответную, пятую шайбу на 54-й минуте. На последней минуте «Сибирь» решила играть без вратаря, однако это не помогло — соперники забросили шестую шайбу. В этом матче сибиряки проиграли.

Игра завершилась со счётом 4:6 в пользу «СКА»

Игра завершилась со счётом 4:6 в пользу «СКА»

28 сентября игроки ХК «Сибирь» в домашнем матче обыграли гостей из Екатеринбурга — ХК «Автомобилист». Встреча закончилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.

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СКАХК «Сибирь»хоккей
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