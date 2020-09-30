ХК «Сибирь» проиграл питерскому «СКА» в домашнем матче

Вечером в среду, 30 сентября, игроки ХК «Сибирь» в домашнем матче проиграли команде «СКА» из Санкт-Петербурга. Встреча закончилась со счётом 4:6.
Новосибирцы открыли счёт уже на 9-й минуте матча. Первую шайбу в ворота соперников забил нападающий Виктор Комаров.
На 17-й минуте нападающий Дмитрий Саюстов забил вторую шайбу.
Во втором периоде хоккеисты «СКА» забросили первую шайбу в ворота соперников. Но сибиряки почти сразу закрепили своё положение — третью шайбу на 35-й минуте забил защитник Илья Пастухов.
Затем хоккеисты «СКА» забросили в ворота «Сибири» две шайбы подряд. Таким образом счёт сравнялся до 3:3. Но уже на 39-й минуте петербуржцы переломили ход игры в свою пользу, забив четвертую шайбу в ворота «Сибири».
В третьем периоде сибиряки вновь сравняли счёт. Четвертую шайбу на 44-й минуте в ворота соперников забил нападающий Никита Шашков.
Однако «СКА» вскоре забили ответную, пятую шайбу на 54-й минуте. На последней минуте «Сибирь» решила играть без вратаря, однако это не помогло — соперники забросили шестую шайбу. В этом матче сибиряки проиграли.
28 сентября игроки ХК «Сибирь» в домашнем матче обыграли гостей из Екатеринбурга — ХК «Автомобилист». Встреча закончилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.