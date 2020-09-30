ХК «Сибирь» проиграл питерскому «СКА» в домашнем матче

Затем хоккеисты «СКА» забросили в ворота «Сибири» две шайбы подряд. Таким образом счёт сравнялся до 3:3. Но уже на 39-й минуте петербуржцы переломили ход игры в свою пользу, забив четвертую шайбу в ворота «Сибири».