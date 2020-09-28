Хоккеисты «Сибири» одержали победу над екатеринбуржцами в домашнем матче

На 43-й минуте счёт стал 4:3 в пользу «Сибири» благодаря Николаю Тимашову.

На 47-й минуте матча счет сравнялся до 4:4. Автор забитой шайбы — игрок «Автомобилиста» Павел Дацюк.

На 56-й минуте Данил Романцев увёл свою команду в отрыв. Счёт стал 5:4 в пользу ХК «Сибирь». На 59-й минуте разрыв до 6:4 увеличил Никита Шашков. Судьям потребовался видеопросмотр, чтобы определить, что паса рукой не было. Шайба в итоге была засчитана.

Предыдущий матч с участием сибиряков прошёл в Хельсинки 25 сентября. Россияне проиграли финнам со счётом 5:2.

Следующая встреча запланирована на среду, 30 сентября, с питерским ХК «СКА». Мачт будет для «снеговиков» домашним и пройдёт в новосибирском ЛДС «Сибирь».