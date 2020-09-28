Хоккеисты «Сибири» одержали победу над екатеринбуржцами в домашнем матче

28 сентября игроки ХК «Сибирь» в домашнем матче обыграли гостей из Екатеринбурга — ХК «Автомобилист». Встреча закончилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.
Уральцы открыли счёт в первом периоде. Шайбу загнал в ворота «снеговиков» Павел Куликов.
Гол. 0:1. «Сибирь» — «Автомобилист». Гости открыли счёт
Видео: официальный сайт КХЛ
В самом начале второго периода Юрки Йокипакка, играющий за «Сибирь», сравнял счёт, но уже через полторы минуты в ворота сибиряков прилетела вторая шайба от Сергея Зборовского.
«Сибирь» — «Автомобилист». Лучшие моменты первого периода
Видео: официальный сайт КХЛ
На 27-й минуте счёт до 2:2 сравнял игрок «Сибири» Микаэль Руохомаа, а через четыре минуты «снеговики» вырвались вперёд: Юрки Йокипакка довёл счёт до 3:2.
На 40-й ситуацию исправил Анатолий Голышев. В результате второй период завершился со счётом 3—3.
«Сибирь» — «Автомобилист». Лучшие моменты второго периода
Видео: официальный сайт КХЛ
На 43-й минуте счёт стал 4:3 в пользу «Сибири» благодаря Николаю Тимашову.
На 47-й минуте матча счет сравнялся до 4:4. Автор забитой шайбы — игрок «Автомобилиста» Павел Дацюк.
На 56-й минуте Данил Романцев увёл свою команду в отрыв. Счёт стал 5:4 в пользу ХК «Сибирь». На 59-й минуте разрыв до 6:4 увеличил Никита Шашков. Судьям потребовался видеопросмотр, чтобы определить, что паса рукой не было. Шайба в итоге была засчитана.
Предыдущий матч с участием сибиряков прошёл в Хельсинки 25 сентября. Россияне проиграли финнам со счётом 5:2.
Следующая встреча запланирована на среду, 30 сентября, с питерским ХК «СКА». Мачт будет для «снеговиков» домашним и пройдёт в новосибирском ЛДС «Сибирь».