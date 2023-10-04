«Как язык повернулся такое сказать?»: физики — о предложении Симоньян сделать термоядерный взрыв над Сибирью

Главный редактор RT и «России сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что ее бы обрадовала вышедшая из строя радиоэлектроника в результате термоядерного взрыва «на нашей же территории где-нибудь над Сибирью». Мнением она поделилась в авторской программе «ЧТД» и вызвала бурю в обществе. Корреспондент НГС посмотрела программу полностью, чтобы понять весь контекст провокационного высказывания. А так же мы пообщались с физиками, которые объяснили, насколько опасен термоядерный взрыв. Отключенной локально электроникой и сгоревшими спутниками дело не обойдется, а ядовитые осадки легко переместятся из Сибири по всему миру.
«Я даже обрадуюсь»
Главный редактор RT и «России сегодня» Маргарита Симоньян в программе «ЧТД» высказалась, как бы ее обрадовала перспектива выхода из строя гаджетов из-за термоядерного взрыва. Сделать его предполагалось в воздухе над Сибирью.
Вызвавшее возмущение высказывание было сделано в конце программы. Важно упомянуть, что к этой мысли ведущая пришла не просто так, то есть не с первых минут, и был определенный контекст. Его мы и должны привести, прежде чем дать расшифровку о термоядерном взрыве.
Сначала она говорила о годовщине присоединения четырех новых областей к России и позже перешла к рассуждениям об СВО, сдаче Херсона, падающих беспилотниках в Подмосковье и Адлере, и угрозе с Запада.
— Чтобы они не говорили, они не остановятся совсем, — заявила Симоньян. — Цели у них становятся все дальше, просто географически. Ставки становятся все выше. И таким образом с нашей стороны становится все неминуемее и все безальтернативнее ядерный ультиматум.
Маргарита Симоньян подчеркнула, что не знает «чем все это кончится», и она не сидит в высоких кабинетах, но может анализировать ситуацию.
— Анализируя, я не вижу никакого этому конца, не исходя из того, что хотим мы, а исходя из того, что делают и будут делать они. Они заднюю не дадут, пока им не будет очень-очень больно. Или пока они не поймут, что очень-очень больно им станет через секунду, но, например, сегодня, — убеждена ведущая. — И пока они не увидят мгновенную угрозу, они не остановятся.
Главред RT уверена, что однажды мы можем проснуться и услышать обращение президента, который «назовет вещи своими именами». И только после этого Маргарита Симоньян начала рассуждать о термоядерном взрыве, как обо «всех вытекающих» сейчас происходящего.
Приводим дословную расшифровку речи телеведущей именно об этом. Она вспомнила слова Владимира Жириновского, о том, что удар нужно нанести по Вашингтону:
— По Вашингтону долбить не придется. Мне один умный человек рассказал то, о чем я никогда не догадывалась и не знала. Я же не разбираюсь в этом во всем, я же не военный эксперт. Я, знаете, дура-баба, в футболе ничего не понимаю. И вот человек инженер-радиоэлектроник говорит мне: мы еще знали в советское время, что если произвести в сотнях километрах на нашей же территории где-нибудь над Сибирью термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся. Ни чудовищной радиации, которая убьет всех вокруг, а кого не убьет, то те умрут в течение десяти лет от онкологии. Этого ничего не будет. А что будет — так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника. Вся цифра, все спутники. Вот эта камера, на которую меня сейчас снимают, вот этот телефон, который рядом со мной лежит. Мы вернемся с вами в год этак какой-нибудь 93-й. Проводные телефоны. Двушечка или не двушечка, я не помню, в телефоне-автомате. Я вам скажу — чудесно же жили. Вот право. Я даже обрадуюсь. Как минимум мне не придется объяснять своим детям, почему у всех есть гаджеты, а у них нет. Я запрещаю своим детям иметь гаджеты. Это отдельная тема. Сейчас не об этом. Но как минимум вот это будет гора с плеч. Каждый раз, когда дети возвращаются из школы: «Вот, у всех есть телефоны, айпады, а у нас нету, почему у нас нету?» Я: «Ни у кого нету». То есть эта опция, она остается. И это еще самая гуманная, самая такая, знаете, травоядная опция. Я не вижу никакого исхода, кроме приблизительно такого. Нравится мне это или нет.
На этом программа была завершена.
Реакция общества
Московский политик Николай Королев отправил обращения в Следственный комитет и полицию после высказывания Маргариты Симоньян.
Об этом он сообщил в своем telegram-канале «KOROLЁV». Николай Королев попросил проанализировать рассуждения главного редактора RT.
Высказался сегодня о перспективах термоядерного взрыва над Сибирью и мэр Новосибирска Анатолий Локоть, ответив на соответствующий вопрос НГС.
— Наверное я, как физик по образованию, прокомментирую. Ничего хорошего в наземных термоядерных взрывах нет. Последствия могут сказываться даже не на сотни лет, а на тысячелетия. Потому что образуются неустойчивые элементы, период полураспада которых исчисляется сотнями лет, а некоторые — и тысячей лет. К проблеме наземных термоядерных испытаний и любых взрывов, связанных с выделением термоядерной энергии, ядерной энергии надо относиться очень ответственно, — подчеркнул Анатолий Локоть.
«Последствия термоядерного взрыва просто ужасные»
Новосибирский физик Валерий Христофоров объяснил корреспонденту НГС, что термоядерный взрыв — это подрыв сразу двух бомб. Сначала взрывается атомная бомба, которая в итоге является запалом водородной бомбы. И сила у того взрыва колоссальная. Например, в Хиросиме США взорвали только относительно небольшую атомную бомбу и последствия были ужасающие.
Валерий Владимирович Христофоров — физик, кандидат технических наук, доцент НГТУ.
— Как у нее язык повернулся такое сказать? Понять я это не могу. Может быть, если на какой-то огромной высоте, если взорвать, то людей массово сразу не убьет, но все равно радиоактивные осадки будут перемещаться в атмосфере по Земле и в конце концов выпадут вместе с дождями, с пылью на головы всех людей, — отметил физик.
Специалисты Института ядерной физики СО РАН уверены, что для Сибири термоядерный взрыв будет иметь катастрофические последствия.
— Все зависит от мощности, но при существующих мощностях это будет только локальная экологическая катастрофа. Заражение может распространиться по всей земле и выпасть осадками в другом регионе, стране — это негативные последствия, которые возможны повсеместно. А катастрофические — локальны, — ответили на запрос корреспондента НГС в институте.
От такого взрыва могут погибнуть миллионы людей. Просчитать точно все последствия просто невозможно. Но вопрос об угрозе ядерной зимы все же остается открытым.
— Единичный врыв существующих и ранее существовавших ядерных зарядов не может привести к ядерной зиме, что было подтверждено испытаниями 1961 года, когда была взорвана термоядерная бомба с самой большой мощностью в истории — 58,6 мегатонн, — объяснили НГС в Институте ядерной физики СО РАН.
Электронику отрубит, а вот со спутниками вопрос
Вероятность выхода из строя электроприборов после термоядерного взрыва очень высока, так как даже большая вспышка на солнце может оставить людей без гаджетов и электричества.
— Такое в Канаде было. Все вырубилось вообще из-за сильной вспышки на Солнце. Но опять же — это локальные вещи, — отметил физик. — В любом проводнике возникает эдс-индукция, если около него возникает быстрое переменное магнитное поле. И это все равно, что подключить неожиданно к проводу колоссальный источник с огромным напряжением, на которое вся система не рассчитана. И все это просто вырубается, если не сгорает. Все чипы могут сгореть навсегда.
Но есть важное уточнение — влияние на весь мир, а тем более на спутники, термоядерный взрыв над Сибирью не окажет.
— Поражающий эффект от электромагнитной волны взрыва в несколько десятков мегатонн — это сотни километров, что по радиусу действия сопоставимо с другими поражающими факторами, такими, как ударная волна и ионизирующее излучение, — подчеркнули в Институте ядерной физики СО РАН. — В указанном радиусе отключить спутники взрыв может, но дальше — нет.
Валерий Христофоров в свою очередь добавил, что страшно представить, что может сделать взрыв с людьми, а не только гаджетами. Выпадения радиоактивных осадков избежать точно не получится. Никто не может и гарантировать, что они выпадут над Сибирью, а не переместятся, например, в Москву, где живет, не дает своим детям гаджеты и записывает эфиры Маргарита Симоньян.
— Люди в Хиросиме не сразу все же погибли. Кто-то сгорел мгновенно — полностью превратились в атомы, только тень осталась на мосту, кто-то позже умер в муках, — объяснил ученый. — Последствия тогда были жуткие, все было заражено. Думаете в этот раз по-другому будет?
В этом году НГС поговорил с географом, геофизиком и политологом о том, можно ли назвать Новосибирск можно назвать самым безопасным местом из-за его места расположения. Читайте, что об этом думают ученые.