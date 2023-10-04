«Ничего хорошего в термоядерных взрывах нет»: Анатолий Локоть ответил на рассуждения Маргариты Симоньян

— Наверное я, как физик по образованию, прокомментирую. Ничего хорошего в наземных термоядерных взрывах нет. Последствия могут сказываться даже не на сотни лет, а на тысячелетия. Потому что образуются неустойчивые элементы, период полураспада которых исчисляется сотнями лет, а некоторые — и тысячей лет. К проблеме наземных термоядерных испытаний и любых взрывов, связанных с выделением термоядерной энергии, ядерной энергии надо относиться очень ответственно.

