«Ничего хорошего в термоядерных взрывах нет»: Анатолий Локоть ответил на рассуждения Маргариты Симоньян

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал высказывание главного редактора RT Маргариты Симоньян о термоядерном взрыве над Сибирью.
Глава города ответил на вопрос НГС во время пресс-конференции 4 октября:
— Наверное я, как физик по образованию, прокомментирую. Ничего хорошего в наземных термоядерных взрывах нет. Последствия могут сказываться даже не на сотни лет, а на тысячелетия. Потому что образуются неустойчивые элементы, период полураспада которых исчисляется сотнями лет, а некоторые — и тысячей лет. К проблеме наземных термоядерных испытаний и любых взрывов, связанных с выделением термоядерной энергии, ядерной энергии надо относиться очень ответственно.
По информации сайта мэрии Новосибирска, Анатолий Локоть окончил Новосибирский электротехнический институт, физико-технический факультет. После он работал в НИИ электронных приборов.
2 октября в своей программе «ЧТД» главный редактор RT и «России сегодня» Маргарита Симоньян вспомнила разговор со знакомым инженером, который рассказал ей, что проведение термоядерного взрыва на высоте около 100 километров «где-нибудь над Сибирью» не приведет к катастрофическим последствиям для человечества.
После этого московский политик Николай Королев обратился в Следственный комитет и полицию. Он попросил проверить высказывания телеведущей.