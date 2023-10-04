«Ничего такого страшного»: Симоньян высказалась о последствиях ядерного взрыва «где-нибудь над Сибирью»

Однако, продолжила она, это выведет на Земле из строя всё цифровое оборудование, и человечество останется без гаджетов и вернется «год эдак в 93-й» с проводными телефонами. Она добавила, что ее такая ситуация бы «даже обрадовала» и она стала бы «самой гуманной и травоядной опцией» в противостоянии России и Запада.

