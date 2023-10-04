«Ничего такого страшного»: Симоньян высказалась о последствиях ядерного взрыва «где-нибудь над Сибирью»

Главный редактор RT и «России сегодня» Маргарита Симоньян рассказала, что ее бы обрадовала вышедшая из строя радиоэлектроника в результате ядерного взрыва в воздухе, поскольку люди без нее «чудесно жили». Мнением она поделилась 2 октября в программе «ЧТД».
Симоньян вспомнила разговор со знакомым инженером, который рассказал ей, что проведение термоядерного взрыва на высоте около 100 километров «где-нибудь над Сибирью» не приведет к катастрофическим последствиям для человечества.
— Ничего не будет на земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся, ни чудовищной радиации, которая убьет всех вокруг, — пересказала она разговор с ученым.
Однако, продолжила она, это выведет на Земле из строя всё цифровое оборудование, и человечество останется без гаджетов и вернется «год эдак в 93-й» с проводными телефонами. Она добавила, что ее такая ситуация бы «даже обрадовала» и она стала бы «самой гуманной и травоядной опцией» в противостоянии России и Запада.
Как передает «КоммерсантЪ», пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главреда RT, сказал, что Маргарита Симоньян не находится на государственной службе, «поэтому ее слова не всегда отображают официальную позицию». Он также добавил, что Россия не выходила из режима отказа от ядерных испытаний и вряд ли сейчас возможны такие дискуссии с официальной точки зрения.
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