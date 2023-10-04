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«Я не поверил своим ушам»: политик обратился в СК из-за рассуждений Маргариты Симоньян о взрыве над Сибирью

Он считает, что такие высказывания нарушают законодательство РФ

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Маргарита Симоньян рассуждала о последствиях термоядерного взрыва в своей программе

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Московский политик Николай Королев отправил обращения в Следственный комитет и полицию после высказывания Маргариты Симоньян о термоядерном взрыве над Сибирью.

Об этом он сообщил в своем telegram-канале «KOROLЁV». Николай Королев попросил проанализировать рассуждения главного редактора RT.

— Как и вы сейчас, я не поверил своим ушам и глазам ни с первого, ни со второго раза...Подобные высказывания являются нарушением законодательства РФ, не говоря уже о дикости и несуразности этих заявлений, - написал Королев.

2 октября в своей программе «ЧТД» главный редактор RT и «России сегодня» Маргарита Симоньян вспомнила разговор со знакомым инженером, который рассказал ей, что проведение термоядерного взрыва на высоте около 100 километров «где-нибудь над Сибирью» не приведет к катастрофическим последствиям для человечества.

Симоньян рассказала, что ее бы обрадовала вышедшая из строя радиоэлектроника в результате ядерного взрыва в воздухе, поскольку люди без нее «чудесно жили».

В этом году НГС поговорил с географом, геофизиком и политологом о том, можно ли назвать Новосибирск можно назвать самым безопасным местом из-за его места расположения. Читайте, что об этом думают ученые.

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