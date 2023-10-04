«Я не поверил своим ушам»: политик обратился в СК из-за рассуждений Маргариты Симоньян о взрыве над Сибирью

Об этом он сообщил в своем telegram-канале «KOROLЁV». Николай Королев попросил проанализировать рассуждения главного редактора RT.



— Как и вы сейчас, я не поверил своим ушам и глазам ни с первого, ни со второго раза...Подобные высказывания являются нарушением законодательства РФ, не говоря уже о дикости и несуразности этих заявлений, - написал Королев.

