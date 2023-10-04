В небе над Новосибирском пройдет лунное затмение — когда его можно увидеть

Ночью 29 октября в Новосибирске можно будет увидеть частное лунное затмение. Во время максимума в тени окажется 13% спутника.



Затмение придется на ночь полнолуния.

— Луна краем пересечет тень Земли. Это явление в нашем регионе можно будет наблюдать с 02:30 до почти 04:00. Максимум затмения произойдет в 03:15, в тени окажется почти 13% лунного диска. Это значит, что невооруженный глаз сможет заметить «отсутствие» краешка Луны, — рассказал НГС специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин.

