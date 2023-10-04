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В небе над Новосибирском пройдет лунное затмение — когда его можно увидеть

Любители астрономии смогут сделать необычные фото

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Луна на 13% будет находиться в тени

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Ночью 29 октября в Новосибирске можно будет увидеть частное лунное затмение. Во время максимума в тени окажется 13% спутника.

Затмение придется на ночь полнолуния.

— Луна краем пересечет тень Земли. Это явление в нашем регионе можно будет наблюдать с 02:30 до почти 04:00. Максимум затмения произойдет в 03:15, в тени окажется почти 13% лунного диска. Это значит, что невооруженный глаз сможет заметить «отсутствие» краешка Луны, — рассказал НГС специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин.

Следующее частное лунное затмение состоится в сентябре следующего года. Тогда в тени окажется еще меньший участок Луны. Наблюдать за ним можно будет только в западном полушарии.

Олег Кашин отметил, что 29 октября в Новосибирске у астрофотографов будет хорошая возможность сделать снимки затмения.

В ноябре прошлого года фотокорреспонденту НГС удалось сделать снимок лунного затмения в Норильске. В Новосибирске это явление не удалось увидеть из-за облачности.

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Лунное затмениеАстрономияБольшой новосибирский планетарийПолнолуние
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