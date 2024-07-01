НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

1 м/c,

сев.

 740мм 90%
Подробнее
3 Пробки
USD 85,75
EUR 92,42

СРОЧНО

Как выглядит жизнь рядом с наливайками

Брошенные поезда
100 000 рублей за идею
Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Выпускной в вечерней школе
Таролог — о Новосибирске
Из Сибири в Аргентину
Скандал из-за плитки в сквере
Репортаж с вечера знакомств
НГС в Telegram
Религия Начался Петров пост: даты, значение и ограничения

Начался Петров пост: даты, значение и ограничения

Рассказываем, от каких продуктов следует воздержаться

674
6 комментариев
Во время Петрова поста важно уделить время молитве

1 июля начинается Петров пост, который продлится до 11 июля включительно, но первый не постный день после него — 13 июля. Начало всегда выпадает на второй понедельник после празднования Троицы. Рассказываем о значении поста и ограничениях, которые действуют во время него.

Значение поста

Петров пост посвящен подготовке к празднованию дня памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Как рассказывают на сайте журнала «Фома», пост установлен в память о том, как апостолы постились перед проповедью христианства всему миру.

Дата начала поста зависит от того, на какой день выпадает празднование Пасхи. Длиться пост может от 8 до 42 дней, но заканчивается он всегда 12 июля, в день памяти апостолов Петра и Павла.

Перед началом поста стоит посоветоваться с врачом по поводу того, можно ли его соблюдать. Важно помнить, что ограничения в еде — не самая главная часть этого периода. Важно уделить время духовной части жизни, посвятить время молитве, посещению храма, покаянию, чтению религиозной литературы.

Что можно есть

Петров пост считается нестрогим. Для мирян ограничений меньше, чем для монахов. В этот период следует отказаться от употребления продуктов животного происхождения — мяса, в том числе курицы, молочных продуктов и яиц. По средам и пятницам нужно отказаться от употребления рыбы. Но если в эти два дня празднуют память святого храма и святого, которому положено всенощное бдение, то в такие даты можно есть рыбу. Кроме этого, во все дни поста нужно воздержаться от переедания.

Рассказываем, какую еду предписывается употреблять в каждый из дней поста. Еще раз напомним, что важно учитывать состояние своего здоровья.

1 июля — горячая пища без масла.

2 июля — горячая пища с растительным маслом и рыба.

3 июля — сухоедение (фрукты, овощи, компоты, хлеб).

4 июля — горячая пища с растительным маслом и рыба.

5 июля — сухоедение (фрукты, овощи, компоты, хлеб).

6 июля — горячая пища с растительным маслом и рыба.

7 июля — горячая пища с растительным маслом и рыба.

8 июля — горячая пища без масла.

9 июля — горячая пища с растительным маслом и рыба.

10 июля — сухоедение.

11 июля — горячая пища с растительным маслом и рыба.

11 июля — горячая пища с растительным маслом и рыба.

Через две недели после Троицы, 7 июля, верующие отметят День всех святых, в земле Русской просиявших. Читайте о значении и традициях этого дня.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Пост Православие Религия Церковь
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Коляныч 2.0
1 июля 2024, 09:31
Канье Уэст может спокойно приехать в Россию, а Газманов, Киркоров и Басков в США - нет! Где демократия, Байден?!
Гость
1 июля 2024, 08:55
/Бездетный Бич/ Это удивительно, но у меня уже давно пост оказывается! Цены-то на масло, на мясо видали? Бешаные! Мажоры дерут в три шкуры с трудового народа. Ведь знают, что в животе заурчит, заболит и побегут рабочие, народ, как миленькие, по любой цене покупать.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Совсем как у взрослых: в прокат вышла новая «Головоломка» — стоит ли внимания история об эмоциях девочки-подростка
Илья Большаков
Корреспондент
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: что делать в этот день, чтобы зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Сатурн уже ретроградный: чего ждать кроме карьерного роста и новых ограничений — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
«Начали требовать, чтобы я отвернулась»: сибирячка заступилась за пенсионерку перед цыганами — ее за это вытолкали из автобуса
Ксения Владимирская
Мнение
«Я честно пыталась»: журналистка НГС попробовала добраться до аэропорта без такси — что из этого вышло
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Алекс,  40

Евгений,  46

Артур,  39

Серёга,  36

Anidya,  26

Владимир,  40

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление