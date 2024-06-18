Что отмечают через две недели после Троицы: дата празднования Дня всех святых, его значение и традиции

В праздник принято посещать храмы Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











7 июля верующие отмечают День всех святых, в земле Русской просиявших. Этот праздник выпадает на второе воскресенье после Троицы, которая в 2024 году пройдет 23 июня. Рассказываем о значении и традициях этого дня.



Праздник учредили в середине 16 века. Некоторое время его не отмечали, но традицию вернули в 1918 году.



— Каждый год Русская Православная Церковь совершает память «всеблаженных и богомудрых угодников Божиих» — Всех святых, просиявших своею жизнью и подвигами в земле Русской и непрестанно молящихся о ней, — пишет сайт Православие.ru.



В этот день принято вспоминать молитвой святых, которые канонизированы Русской православной церковью. К ним относится святая равноапостольная великая княгиня Ольга, святой равноапостольный князь Владимир, святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб, святители Иннокентий Московский, Феофан Затворник и многие другие.



В День всех святых, в земле Русской просиявших, в церквях проводят торжественные службы. Верующим следует уделить время изучению подвигов русских святых, вспомнить об их добродетелях и о том, какой пример они подавали своими деяниями. Также к святым обращаются с молитвой. Если нет возможности посетить службу в церкви, то помолиться можно дома.



Ранее НГС рассказывал о том, какие есть традиции в день празднования Троицы, а также о значении этого дня. Читайте подробности в этом материале. Также празднику предшествует Троицкая родительская суббота — в этот день принято поминать умерших.