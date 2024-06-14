Троицкая родительская суббота — 2024: значение праздника, традиции и приметы

В храмах на Троицкую субботу проходят службы Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Накануне Троицы православные верующие отмечают Троицкую родительскую субботу. В этот день принято поминать каждого покойного христианина. Рассказываем о значении этого дня и его традициях.



Значение праздника

В 2024 году Троицкая родительская суббота выпадает на 22 июня. Она привязана к одному из главных православных праздников — Троицы или Пятидесятницы — в который отмечают сошествие Святого Духа. В субботу молятся обо всех умерших христианах, а также о тех, кто перед смертью не успел исповедаться или кого не удалось похоронить из-за стечения обстоятельств. При этом на молитвах в храмах не поминают самоубийц и некрещеных, но те, кто хочет, могут сделать это самостоятельно.



Традиции

Вечером в пятницу перед Троицкой субботой в храмах начинается всенощное бдение. Тогда проходит поминальная служба, которая называется Великой панихидой или заупокойной всенощной. Днем в храмах совершается литургия и панихида. Тем, у кого нет возможности посетить церковь на Троицкую субботу, можно помолиться за усопших дома.



На Троицкую субботу принято оставлять в храмах записки с именами умерших, чтобы за них помолились. Также принято посещать могилы родных и близких, помолиться об усопших и убраться на участке. Важно помнить, что на кладбищах не стоит сильно шуметь, оставлять на могилах еду или употреблять алкоголь. Вечером дома можно приготовить поминальный ужин.



Приметы

Важно помнить, что в Троицкую субботу нельзя сквернословить, употреблять большое количество алкоголя, конфликтовать. Верующим следует посвятить день поминанию умерших родственников. Стоит вспомнить счастливые и радостные моменты, связанные с родными. Тем, кто решит посетить кладбище, нельзя ничего уносить оттуда с собой — считается, что так можно навлечь на себя беду.



22 июня в народе называют Кирилловым днем. Согласно приметам, если в этот день громко кричат вороны, то скоро начнется дождь. Если к этому дню созрело много ягоды, то, скорее всего, зима будет особенно морозной.



В 2024 году Троицу отметят 23 июня. Об истории и значении праздника НГС рассказывал в этом материале.