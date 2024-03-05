Что можно и нельзя есть в Великий пост: три главных правила и подробный календарь

Совсем скоро все верующие начнут держать Великий пост — самый продолжительный из православных постов продлится с 18 марта по 4 мая. Но это не значит, что все 48 дней придется голодать — ведь в эти дни можно есть и фрукты, и рыбу с икрой, и даже вино пить. Правда, не каждый день. Рассказываем, как правильно соблюдать Великий пост и в какие дни можно есть не только хлеб и овощи.
Отказ от еды — не главное
Несмотря на то, что Великий пост ассоциируется в первую очередь с отказом от еды, главное в нем — молитва и очищение духа. Как отмечают священники, во время поста важно посещать храм, следить за своими поступками, помнить о покаянии и совершать как можно больше хороших дел. А еще нельзя забывать о своих близких, помогать нуждающимся, малоимущим и одиноким.
Отказ от еды в этом списке занимает последнюю строчку. Если вы всё же решите перейти на ограниченное питание, то стоит проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания. Беременным и кормящим женщинам, детям, пожилым, больным онкологией и диабетом, а также страдающим от заболеваний ЖКТ поститься строго не рекомендуется.
Как подготовиться к посту
Резкий отказ от привычного рациона на время Великого поста станет сильным стрессом для организма, так что лучше подготовиться к ограничениям в еде заранее. За две недели можно начинать потихоньку убирать из еды продукты животного происхождения и увеличивать количество растительной пищи. За неделю до начала поста рекомендуется отказаться от кисломолочных продуктов — молока, йогурта, сыра, кефира и так далее.
Как питаться в пост
Тяжелее всего придется в первую и последнюю недели Великого поста — самые преданные христиане в эти дни питаются лишь водой и хлебом. В остальное время правила не такие строгие, и в зависимости от дня меняется и то, что можно и что нельзя поставить на свой стол.
Если вы не готовы соблюдать настолько строгий пост, то можете упростить себе цель: отказаться от мяса и птицы, молочных продуктов, яиц, сдобы и кондитерских изделий. Держащим пост разрешено есть овощи, фрукты, ягоды, орехи и сухофрукты, а также черный хлеб, злаки, грибы, зелень, мед и бобы. В определенные дни можно позволить себе немного вина, другой алкоголь во время Великого поста пить запрещено.