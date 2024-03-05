Что можно и нельзя есть в Великий пост: три главных правила и подробный календарь

Совсем скоро все верующие начнут держать Великий пост — самый продолжительный из православных постов продлится с 18 марта по 4 мая. Но это не значит, что все 48 дней придется голодать — ведь в эти дни можно есть и фрукты, и рыбу с икрой, и даже вино пить. Правда, не каждый день. Рассказываем, как правильно соблюдать Великий пост и в какие дни можно есть не только хлеб и овощи.

