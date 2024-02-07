Журналистка провела пять дней в женском монастыре. Что из этого получилось: личный рассказ

В первый день отстоять все службы было сложно чисто физически. Во второй у меня побаливала поясница и правая рука — от поклонов и перекрещиваний соответственно. Но на третий я втянулась, а на Рождество служба (пятичасовая всенощная) и вовсе пролетела как-то обидно быстро. Не вижу смысла описывать чувства от богослужений: пока эту благодать не ощутишь сам, никакие ее описания просто не поймешь. Скажу только, что после Рождества я еще несколько часов не могла заснуть: так распирало от этих эмоций.

Тогда же было ужасно жаль, что телефона с собой нет. Вы наверняка слышали строчки: «Не знаем, на небе мы были или на земле» — так православные богослужения описывали киевскому князю Владимиру его послы. После их описаний Владимир, собственно, и крестил Русь. В Византии послам показали роскошные богослужения в лучших храмах — и домашний храм монастыря, по идее, не чета Софийскому собору. Однако чисто эстетически опыт был невероятный. Полумрак храма, расписанного золотом, хор выводит совершенно ангельские распевы, сотня монахинь со свечами шествует среди икон... Странно вспоминать это как сцену из жизни, а не из фильма. Но испытать это я порекомендую многим как совершенно незабываемый опыт.