«Тело словно пронзает тысяча иголок»: как новосибирцы праздновали Крещение — репортаж из купели и впечатления журналистки НГС

— Ощущения замечательные. Летом не могу зайти в речку, а здесь прям легко всё получилось. Согласилась благодаря группе энтузиастов на работе — вот они меня и вытащили. Я подумала: если не сейчас, то потом могу никогда этого не сделать. И не пожалела: мне сейчас очень хорошо, — поделилась впечатлениями Инна. — Замерзнуть не боюсь: когда вышла из воды, поняла, что уже ничего не боюсь. Даже, наоборот, ноги горят, тепло. Если сейчас всё будет замечательно, будут хорошие результаты, никто не заболеет, буду еще окунаться.

Для еще одной сибирячки, Валерии, это крещенское купание тоже стало первым. Женщина призналась, что «почувствовала себя шикарно».



Каждый раз — как первый

Для меня крещенские купания не новинка, а вот моя коллега Анна Богданова в этом году окунулась впервые и сделала это спокойно и размеренно.

За последние 10 лет я участвовала в крещенских купаниях раз 7 — пару раз не сложилось из-за простуд и каких-то бытовых проблем. Я не скажу, что я религиозный человек, хотя меня и крестили в детстве в православной церкви. Для меня это, скорее, добрая традиция. К тому же после погружения в ледяную воду я испытываю много новых ощущений. Да и, честно говоря, на меня действует установка «слабо — не слабо». Несмотря на большой опыт, каждый раз погружение в ледяную воду для меня — словно впервые.