«Тело словно пронзает тысяча иголок»: как новосибирцы праздновали Крещение — репортаж из купели и впечатления журналистки НГС

В Новосибирске утро 19 января выдалось морозным, но только у водоемов — столбики термометров по городу показывали около
Полная готовность
К месту, где у пожарного причала на берегу Оби неподалеку от аквапарка установлена купель, съемочная группа НГС прибыла примерно в 10:30. Пробок на подъезде к причалу не было, да и припаркованных машин было немного. К тому моменту на берегу уже был оживленно: к купели спокойно и неспешно, без давок и очередей шли смельчаки, рядом дежурили сотрудники МЧС.
— 31 купель на территории Новосибирской области открыта, порядка 500 человек дежурят на этих купелях — это спасатели, сотрудники полиции, обеспечивающие безопасность, медики. Каждая купель оборудована деревянными поручнями, которые не позволяют человеку ни в коем случае уйти под лед, палатками для переодевания и обогревания. Можно угоститься горячим чаем, — рассказал корреспондентам НГС начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков. — Уже порядка 120 человек обряд здесь совершили. Некоторые купели открылись с полуночи без каких-либо происшествий. Ожидаем, что в этом году более
Рядом с купелью обустроены две раздевалки, мужская и женская, и полевая кухня, где можно бесплатно согреться ароматным индийским чаем. Мы как раз застали сотрудника МЧС, который засыпал в огромную бочку с кипятком сахар — увесистого мешка примерно в
У купели уже собрались желающие погрузиться в ледяную воду. В основном это, конечно, мужчины. Наверное, они более бесстрашные. Большинство погружается в купель уже далеко не в первый раз, но все признаются: каждый раз у них возникают всё новые и новые ощущения. По словам некоторых, в первую очередь они чувствуют после купания в ледяной воде легкость.
— Окунаюсь в воду не первый раз. Стабильно каждый год — это для меня как традиция. Всех с праздником, я пошел, — говорит мужчина и спокойно заходит в воду с улыбкой.
После обряда он уверяет, что в морозную погоду окунаться лучше всего: в мороз у него ощущения, которые не описать словами. На душе после купания, признаётся сибиряк, наступают спокойствие и умиротворение.
Другой новосибирец оказался настолько опытным в вопросах крещенских купаний, что решил дать корреспондентам НГС мастер-класс.
— Я на вас смотрю, и мне холодно, — слышу, что вы трясетесь. Делайте так: сначала заходим, затем всегда надо дыхание маленько восстановить, — поучительно говорит мужчина, опускается в воду 3 раза и крестится, читая короткую молитву, а затем садится на дно купели. — Еще можно сделать вид, что жарко, — весело добавляет он.
Тем временем сотрудники МЧС внимательно следят за состоянием ступеней к иордани: счищают снег и наледь, чтобы желающие окунуться не поскользнулись. Еще одного сибиряка вылавливаем уже после погружения в воду. Мужчина рассказал, что окунулся уже в пятый раз и ощущения от обряда у него каждый раз улучшаются.
— Физически и морально лучше становится, психологически тоже. После купания приму горячий душ, попью чай. Заболеть не боюсь — весь год потом не болею, ни разу не болел, — утверждает он.
Сибирячек вокруг купели немного, да и то в основном из числа группы поддержки. А те, кто не боятся и погружаются в воду, слишком быстро убегают в палатку греться. Но поймать уже убегавшую из палатки Инну нам удалось. Женщина призналась, что окунулась сегодня впервые благодаря поддержке коллег.
— Ощущения замечательные. Летом не могу зайти в речку, а здесь прям легко всё получилось. Согласилась благодаря группе энтузиастов на работе — вот они меня и вытащили. Я подумала: если не сейчас, то потом могу никогда этого не сделать. И не пожалела: мне сейчас очень хорошо, — поделилась впечатлениями Инна. — Замерзнуть не боюсь: когда вышла из воды, поняла, что уже ничего не боюсь. Даже, наоборот, ноги горят, тепло. Если сейчас всё будет замечательно, будут хорошие результаты, никто не заболеет, буду еще окунаться.
Для еще одной сибирячки, Валерии, это крещенское купание тоже стало первым. Женщина призналась, что «почувствовала себя шикарно».
Каждый раз — как первый
Для меня крещенские купания не новинка, а вот моя коллега Анна Богданова в этом году окунулась впервые и сделала это спокойно и размеренно.
За последние 10 лет я участвовала в крещенских купаниях раз 7 — пару раз не сложилось из-за простуд и каких-то бытовых проблем. Я не скажу, что я религиозный человек, хотя меня и крестили в детстве в православной церкви. Для меня это, скорее, добрая традиция. К тому же после погружения в ледяную воду я испытываю много новых ощущений. Да и, честно говоря, на меня действует установка «слабо — не слабо». Несмотря на большой опыт, каждый раз погружение в ледяную воду для меня — словно впервые.
Накануне меня начинает трясти, ноги не слушаются и отказываются вести тело в направлении оледеневшей купели. Ты словно забываешь весь свой предыдущий опыт и снова шагаешь в неизвестность.
Кроме того, крещенские купания — своего рода лотерея: ты не знаешь наверняка, будут очереди, в которых ты можешь околеть, или нет, хорошо ли будут прогреты раздевалки или не очень, будут ли выдавать чай и пускать в теплую палатку. Раз на раз не приходится. С температурой тоже всё сложно: при сильном морозе выходить из тепла страшно и жутко, но после погружения в воду стужа становится нипочем. А в теплую погоду, наоборот, выходить на улицу довольно комфортно, а выходить из воды — жутко холодно.
На этот раз я по традиции весело расспрашивала других купающихся, не жалела подбадривающих комментариев, но с замиранием сердца сознавала, что скоро настанет моя очередь. Я знала, куда иду, потому облачилась в валенки, взяла с собой теплый халат, но в женской раздевалке всё равно было нежарко. Чтобы как-то настроиться на погружение, пришлось бежать в соседнюю палатку для согревания. Постояв там какое-то время, я наконец решилась: переоделась, переобулась в резиновые тапочки в раздевалке и пошла к купели.
Пока ты идешь в теплом халате, никаких негативных ощущений нет. Как только ты его снимаешь, тебя будто обдает холодом — и это притом что погода выдалась неветреная.
Когда начинаешь медленно спускаться по ступенькам в иордань, становится еще веселее: возникает ощущение, как при погружении в прохладную воду жарким летним днем, когда тело уже прилично нагрелось на солнце. Но тут у тебя нет возможности стоять и постепенно привыкать к холоду, заходить сначала по пятки, потом по коленки. Ты делаешь шаг, еще шаг — и тут тело пронзают словно тысячи иголок. В этом момент у меня обычно начинает слегка кружиться голова, а мои вопли ужаса слышит вся округа. А дальше всё как в тумане.
На третьем погружении в воду с головой ты начинаешь понимать, что тебе словно не хватает воздуха на всё: выбраться из купели, дышать, идти. Для меня это самый страшный момент.
Когда всё же выбираешься на поверхность, хватаешь полотенце и халат, еще несколько секунд продолжаешь испытывать ужас, страх и леденящий холод. А затем совершенно неожиданно и резко тебе становится нейтрально: ты больше не мерзнешь, не дрожишь, а тело горит словно от слишком интенсивного массажа. И бежать никуда в тепло не хочется. Кажется, сейчас легко бы пошла по улицам прямо так, в купальнике. И эти ощущения легкости, неподчинения морозу дают какой-то особый заряд энергии, чувство счастья.
Конечно, не менее приятно вернуться с крещенского купания, принять горячий душ и выпить горячего чая. Но именно чувства, когда ты выходишь из ледяной воды, дают эту особую энергетику. Недаром этот обряд совершают тысячи людей вне зависимости от религии и возраста.
Ранее НГС весь день показывал в онлайн-трансляции, как новосибирцы купаются в ледяной воде, также мы подготовили подборку бесстрашных девушек, которые окунулись в купелях города.