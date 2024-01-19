Красивые и бесстрашные: смотрим фото сибирячек, которые пришли в купальниках нырнуть в проруби

В Новосибирске в ночь на 19 января начались крещенские купания. Горожане выстроились в очереди, чтобы окунуться в купели. Среди них было и много девушек, которые не испугались морозов и решили испытать себя.
Показываем самые морозные фото сибирских красавиц.
О том, как горожане окунаются в проруби в Крещение, НГС рассказывает в онлайн-трансляции. К утру во всей области на купели пришли больше 4000 человек, из них в городе — 1550. Как все начиналось ночью — смотрите в фоторепортаже.
Крещение — это праздник, с которым связано множество примет и традиций. Мы собрали в одном материале поверья о том, что можно и нельзя делать в этот день, а также как по погоде в Крещение понять, каким будет ближайшее лето.