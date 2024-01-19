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Красивые и бесстрашные: смотрим фото сибирячек, которые пришли в купальниках нырнуть в проруби

Для некоторых участие в обряде стало традицией

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Девушки пришли к купелям поздней ночью

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В Новосибирске в ночь на 19 января начались крещенские купания. Горожане выстроились в очереди, чтобы окунуться в купели. Среди них было и много девушек, которые не испугались морозов и решили испытать себя.

Показываем самые морозные фото сибирских красавиц.

Готовиться к окунанию лучше заранее

Готовиться к окунанию лучше заранее

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Большинство девушек пришли в купальниках, но кто-то предпочел рубашки

Большинство девушек пришли в купальниках, но кто-то предпочел рубашки

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Многие девушки любят розовый цвет

Многие девушки любят розовый цвет

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Решиться на такое довольно непросто

Решиться на такое довольно непросто

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Девушек не испугали крещенские морозы

Девушек не испугали крещенские морозы

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Некоторые дождались утра, чтобы приехать на прорубь

Некоторые дождались утра, чтобы приехать на прорубь

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Но даже днем получилось пережить огромный спектр ощущений

Но даже днем получилось пережить огромный спектр ощущений

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Корреспондент НГС Настасья Медведева каждый год окунается в прорубь. Этот не стал исключением

Корреспондент НГС Настасья Медведева каждый год окунается в прорубь. Этот не стал исключением

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О том, как горожане окунаются в проруби в Крещение, НГС рассказывает в онлайн-трансляции. К утру во всей области на купели пришли больше 4000 человек, из них в городе — 1550. Как все начиналось ночью — смотрите в фоторепортаже.

Крещение — это праздник, с которым связано множество примет и традиций. Мы собрали в одном материале поверья о том, что можно и нельзя делать в этот день, а также как по погоде в Крещение понять, каким будет ближайшее лето.

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