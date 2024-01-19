Более 4 тысяч человек окунулись в купели в Новосибирской области

В Новосибирской области по данным на 10:00 в купели окунулись 4356 человек, в городе, по данным на 8:00, поучаствовали в обряде 1550 человек. Сообщают в пресс-службе мэрии и МЧС.
Происшествий во время участия в обряде не зафиксировали. Православные христиане отмечают Крещение Господне 19 января. По поверьям, окунувшись в ледяную купель, можно смыть все грехи. В мэрии отмечают, что ночью в городе работали две купели: в районе микрорайона Затон и на водохранилище в районе пляжа «Бумеранг».
Открывают и еще четыре купели: у жилого комплекса «Венеция» и «Европейский берег», на озёрах Спартак и Жемчужина Сибири.
В городской администрации напоминают, что новичкам необходимо пройти предварительное закаливание и сделать разминку. Без подготовки организм может испытать шок. Лучше надеть закрытый купальник или рубашку женщинам и свободные плавки-шорты мужчинам. Оптимальное время нахождения в проруби — около минуты.
Журналист НГС сегодня тоже окунется в купель около жилого комплекса «Венеция». За тем, как новосибирцы отмечают Крещение редакция следит в режиме онлайн.