До -24 в городе: как новосибирцы отмечают Крещение Господне — фоторепортаж

В ночь с 18 на 19 января православные отмечают Крещение. В эту ночь сотни новосибирцев приходят окунуться в прорубь — одни верят, что так смываются грехи, вторые хотят испытать себя, третьи — получить новые ощущения. Многие приезжают заранее, чтобы занять очередь и окунуться в ледяную воду. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков также побывал на месте событий и запечатлел на фото праздничный обряд.
В этом году в Новосибирске оборудовали 6 официальных купелей. В городской администрации отметили, что для предотвращения несчастных случаев и травм во время окунания в купель необходимо придерживаться правил. Например, окунаться только в специально оборудованных купелях. Не пить любые алкогольные напитки, также не допускается окунаться в воду в состоянии опьянения.
Рядом с купелями установили освещение и палатки для обогрева. На месте всю ночь будут дежурить спасатели.
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