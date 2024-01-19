До -24 в городе: как новосибирцы отмечают Крещение Господне — фоторепортаж

В ночь с 18 на 19 января православные отмечают Крещение. В эту ночь сотни новосибирцев приходят окунуться в прорубь — одни верят, что так смываются грехи, вторые хотят испытать себя, третьи — получить новые ощущения. Многие приезжают заранее, чтобы занять очередь и окунуться в ледяную воду. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков также побывал на месте событий и запечатлел на фото праздничный обряд.