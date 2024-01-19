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Крещение в НСО-2024

До -24 в городе: как новосибирцы отмечают Крещение Господне — фоторепортаж

В этом году в Новосибирске оборудовали 6 официальных купелей

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Тысячи новосибирцев приходят окунуться в купель

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В ночь с 18 на 19 января православные отмечают Крещение. В эту ночь сотни новосибирцев приходят окунуться в прорубь — одни верят, что так смываются грехи, вторые хотят испытать себя, третьи — получить новые ощущения. Многие приезжают заранее, чтобы занять очередь и окунуться в ледяную воду. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков также побывал на месте событий и запечатлел на фото праздничный обряд.

К купанию нужно готовиться не только физически, но и морально

К купанию нужно готовиться не только физически, но и морально

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За безопасностью во время купаний следят спасатели МАСС и МЧС

За безопасностью во время купаний следят спасатели МАСС и МЧС

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Окунуться решаются не только взрослые, но и дети

Окунуться решаются не только взрослые, но и дети

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В этом году в Новосибирске оборудовали 6 официальных купелей. В городской администрации отметили, что для предотвращения несчастных случаев и травм во время окунания в купель необходимо придерживаться правил. Например, окунаться только в специально оборудованных купелях. Не пить любые алкогольные напитки, также не допускается окунаться в воду в состоянии опьянения.

Эмоции сдерживать достаточно сложно

Эмоции сдерживать достаточно сложно

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Люди заходят в воду всего на несколько секунд

Люди заходят в воду всего на несколько секунд

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Рядом с купелями установили освещение и палатки для обогрева. На месте всю ночь будут дежурить спасатели.

Ранее мы рассказывали, народные приметы на Крещение. Что сделать 18 и 19 января, чтобы привлечь удачу в 2024 году.

Крещение ГосподнеКупелиНовосибирск
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