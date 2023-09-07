«Я тебя лично застрелю, тварь». Как женщине-психологу угрожали убийством за визит в Дагестан, а полиция спустила дело на тормозах

Хава Шайдуллина — исламский психолог с шариатским образованием из Казани. И это уже звучит как вызов среди максимально погруженных в религию людей. На Хаву периодически обрушивают проклятия за ее жизненные взгляды, некоторые мусульмане считают ее слишком распущенной в рассуждениях. А летом этого года на психолога объявили охоту дагестанцы. Всё из-за того, что она собиралась рассказывать местным женщинам, что у тех, оказывается, есть права. К травле и угрозам присоединились дагестанские блогеры-миллионники, в их числе блогер Хасбик (это который «Клубника — бомба, честно говоря»).
Ну а 116.RU рассказывает полную историю войны дагестанских мужчин с психологом, которая защищает права женщин. И про полицию, которая решительным образом никаких проблем в этом деле не увидела.
Кто такая Хава?
Шайдуллина выросла в Казани, училась в татарской гимназии и медресе (мусульманская школа. — Прим. ред.). Освоила в Татарстане арабский язык. На психолога обучалась в столичных заведениях МИСАО и ИИСТ. Занимается перинатальной, детской и семейной психологией, сексологией. Ведет блоги во всех соцсетях и на «Ютьюбе». В общей сложности на Хаву подписаны почти 100 тысяч человек.
И на эту аудиторию психолог вещает про религию и ее место в жизни человека. И особенно — в жизни женщины. Сама Хава — покрытая мусульманка, хиджаб носит с 7 лет, мама пятерых детей. Но, несмотря на религию, она подала на развод с супругом, будучи беременной как раз пятым ребенком.
— Когда я разводилась, один близкий человек сказал: «Ну и куда ты пойдешь с 5 детьми? Кто тебя возьмет? На свои деньги не надейся. Сегодня они есть, а завтра что будет, неизвестно». И ведь многие люди живут с такой логикой. В голове у них установки: «Женщина — это вещь, которую обязательно нужно пристроить к хозяину», «Разведенная женщина с детьми никому не интересна», «Лучше быть замужем и несчастной, чем одинокой», — рассказывала уже после развода Хава.
Ее расставание с супругом, отцом пятерых общих детей, — еще один повод для хейта среди религиозного сообщества. Но дабы закрыть рот всем громко ее осуждающим, Хава откровенно рассказала, что произошло в ее семье. Кратко передаем ее историю.
Прямо в 10-летнюю годовщину никаха (брак в исламе. — Прим. ред.) на нашу героиню снизошло озарение: она не с тем мужчиной и никогда не чувствовала себя в отношениях женщиной. И она хочет развода. Вместе с супругом Хава проходила терапию у семейного психолога, который рекомендовал паре пожить раздельно, разобраться в себе. Она согласилась.
Несколько недель супруги пытались наладить диалог, но всё никак не получалось найти общий язык. Муж хотел всё по-старому, а Хава уже была с этим не согласна.
— Начались манипуляции чувством вины, что я не выполняю свой супружеский долг и тем самым грешу, — рассказывает Хава.
Ну а после нескольких неудачных попыток «сойтись», так сказать, по-хорошему супруг поставил Хаве условие: или она остепенится и всё станет по-прежнему, или он возьмет ее силой.
— Я помню до сих пор это состояние шока и оцепенение. Это реально происходит со мной? «Вы вообще осознаете, что говорите? Я беременная. Это же навредит не только мне, но и ребенку», — попыталась я объяснить, всё еще не веря в то, что я услышала. «Ничего страшного, потерпишь. Если не будешь сопротивляться, ребенок не пострадает», — рассказывает Хава.
Ну а дальше — преследования от супруга и череда религиозных манипуляций, говорит психолог. Основной его аргумент — она обязана выполнять супружеский долг. Расторгнуть брак в исламе — задача очень непростая, говорит Хава. Дело рассматривает шариатский суд. Религиозный деятель выслушивает стороны и принимает решение. Как говорит Хава, первый судья сразу дал понять: слово «развод» нужно забыть и жить в мире. И еще один пункт: нужно поработать над «взращиванием женственности».
— Оказалось, рецепт довольно прост. Снижай свои амбиции, а заодно и уровень жизни, займись готовкой и уборкой, сиди дома и занимайся воспитанием детей. Финансовый рост мужа и достаточный уровень тестостерона обеспечен, — вспоминает слова судьи Шайдуллина.
Супругу же Хавы суд сказал возить детей в школу и платить минимальные алименты. Но несколько месяцев спустя, по словам нашей героини, он отказался это делать. После череды событий Хава потребовала провести второй шариатский суд.
Заседание назначили в квартире бывшего супруга нашей героини. Там был он сам, судья, медиатор и отец Хавы. Ну и сама женщина с уже новорожденным ребенком на руках. Мужчины сели за стол, а Хаве выделили другое место — подальше. Каждый из них высказался, по словам нашей героини, это длилось 1,5 часа. Ей же слово так и не дали. Далее диалог между Хавой и судьей, который передает сама женщина:
— А я могу сама изложить свои мысли?
— Нет, будешь отвечать на те вопросы, которые зададут.
— В чём причина твоего желания развестись?
— … (Я называю 4 весомые причины).
— Это не повод.
— Ну а что, если уже не осталось к человеку ни любви, ни уважения после пережитого?
— Захотела бы, полюбила бы.
— Ну а как же такие поступки с его стороны?
— Я бы на его месте с тобой поступил бы так же. Сама виновата.
— Почему вы каждому дали высказаться, а мне устраиваете допрос и даже не дослушиваете мои ответы, перебиваете меня постоянно?
— С тобой так и надо разговаривать.
После этого диалога Хава расплакалась. Признается, что ей было страшно в присутствии четырех мужчин. Суд никакого вердикта выносить не стал, сказал, что у него встреча, и ушел, говорит Хава. Заседание продолжилось утром следующего дня. Только вот нашу героиню туда не позвали. Суд продолжал выслушивать позицию только экс-супруга Шайдуллиной. Спустя несколько часов ее всё же пригласили присоединиться к заседанию. И просто озвучили суть проблемы: во всём виноват блог Хавы в соцсетях. Отметим, что много лет психолог в Сети публиковала свои фото без лица: со спины, прикрывая шляпой или просто используя блюр.
Хава всё же отстояла свое право доказать, что ее блог — не причина кризиса. Проблема в отношении супруга к ней и их совместным детям.
— После долгого обсуждения судья внимательно посмотрел на меня. Казалось, хрупкая, невысокая девушка на вид лет двадцати, но решительно и спокойно отвечающая на все выпады и вопросы, осмелившаяся просить развод с пятью детьми, младшей из которых исполнилось месяц от роду. Сломать, продавить под манипуляциями ее невозможно. Чем, наверное, еще больше и злила, — вспоминает Хава тот процесс.
Ну а дальше, по ее словам, суд предложил экс-супругу Шайдуллиной взять вторую жену, пригрозив, что сама Хава «будет кусать локти, но будет слишком поздно».
— Я сидела, молча улыбалась. У человека нет возможности оплачивать потребности детей, сложно возить ребенка в школу, так как не хочет сидеть в пробках. Легко может скинуть отцовскую ответственность. Но вторая жена станет волшебной пилюлей от всех невзгод. Шикарная логика, — рассуждает Хава.
Спустя время она всё же добивается развода. И полностью берет обеспечение детей на себя. А экс-супруг забрал себе дом, который, как говорит наша героиня, был построен полностью на ее деньги. Заработанные на столь ненавистном мужу блоге.
Ну а после расставания с супругом Хаве прочили жизнь просительницы милостыни у благотворительных фондов. Пророчества не сбылись. Шайдуллина — успешный психолог и блогер, которая проводит свои семинары, рассказывая про ислам и то, как его могут трактовать люди в своих интересах. Вот именно из-за последнего и возбудились дагестанские мужчины.
Показываем кусочек выступления Хавы на семинарах.
Что произошло?
В своих соцсетях Шайдуллина откровенно рассказывает, как религию используют мужчины для того, чтобы манипулировать женщиной. Женой. Рассуждает про неравные права мужа и жены в семье. И открыто говорит: сексизм в исламе есть. Некоторые мужчины трактуют религию так, как им выгодно.
— Отсутствие прав у женщин таких же, как у мужчин. То есть в сторону мужчин какие-то права работают, а в сторону женщин — нет. Например, право на защиту телесных границ и имущества. Мужей насиловать нельзя, а жен — можно, — объясняет исламский психолог.
За свои взгляды Шайдуллина получила клеймо феминистки. Да, именно клеймо. Для глубоко религиозных людей феминизм сродни чему-то запретному. А уж тем более куда там в феминизм мусульманским женщинам! Но и на это Хава дала ответ.
Собственно, именно об этом и рассказывает психолог на своем семинаре. Называется он «На пути к богу». Шайдуллина ездит по разным городам и странам, где довольно много мусульман, и рассказывает о том, какие манипуляции могут быть допущены при трактовке Корана. Ну и напоминает женщинам, что у них есть права, которые они могут отстаивать.
И вот очередную такую поездку летом этого года Хава запланировала в Махачкале. В столицу славного Дагестана казанский психолог должна была прилететь 15 июля. Как только об этом узнали местные, началась травля. Потом она перетекла в открытые угрозы.
— Я тебя лично застрелю. К нам приезжать не нужно, сиди у себя, тварь, — писали тогда Хаве. И таких сообщений с угрозами, по признаю самого психолога, в день были сотни.
К травле подключился блогер-миллионик Хасбик. Он назвал Хаву шарлатанкой, которая собирается развращать женское население Дагестана. По словам блогера, Шайдуллина несет «ересь», организует «шабаш» и вообще семинар «На пути к богу» у нее «сатанинский». В качестве весомого аргумента блогер говорит, что в братском Казахстане выступление Хавы отменили. Это не соответствует действительности. Семинар успешно прошел в 2022 году.
Настоящее имя Хасбика — Хасбулла Магомедов. Махачкалинский видеоблогер, прославившийся из-за своего роста и мема «Клубника — бомба, честно говоря». В Instagram* за его жизнью следят 8,7 миллиона человек.
Дальше всех пошел другой дагестанский блогер-миллионник Дибир Борода. На свою аудиторию в 1,3 миллиона человек он заявил: «нехорошая» женщина едет в Махачкалу, чтобы «попортить семьи». Борода рассказывает про визит психолога и намекает, что опубликует место проведения семинара, дабы «дамочку красиво сопроводить», чтобы она «языком не трепалась» и не «ломала семьи».
Сам он присутствовать (как сказал сам «к большому сожалению») не сможет, он в Мекке.
Паломничество в Мекку — одно из столпов ислама и совершается по возможности. Его цель — искупление грехов, укрепление веры и отношений между мусульманами.
Это видео Дибир опубликовал в своем аккаунте в запрещенной соцсети. А вот в личных сообщениях он куда более доходчиво объяснил, почему психологу местные мужчины не рады. Дескать, жены не должны считать, что могут перестать быть рабами своих мужей.
— Ты даешь понять девочкам, что они могут самостоятельно принимать решения. Грубо говоря, не быть рабами своих мужей. Такого рода моменты очень сильно влияют на семьи. После этого семьи разрушаются, и так на соплях висят. И вот подобные лекции еще больше дают уверенность девочкам, что нужно разводиться. Нам это не нужно, пойми, пожалуйста, Хава, — говорит Дибир.
Но на этом Дибир не остановился, потому что Хава отменять визит в Дагестан не собиралась. Тогда блогер пошел ва-банк: он во всеуслышание объявил награду за информацию о местоположении Шайдуллиной.
— Когда я получу эту информацию и удостоверюсь, что действительно вот такое мероприятие там-то будет, человек, который мне дал информацию, получит свои деньги, вознаграждение. А мы подготовимся к этому времени и приедем, посетим это мероприятие. И будем там на месте по факту говорить, — сказал Дибир.
При этом блогер добавил, что жалеет, что сами же дагестанские блогеры подняли шум.
— Надо было просто дать ей возможность приехать туда (в Махачкалу. — Прим. ред.), приехать на место, объяснить аккуратно, что это не нужно, неправильно, и отправить, — добавил блогер.
Сама Шайдуллина тоже объяснила, почему ее планы посетить Дагестан местные мужчины восприняли в штыки. Прятаться и молчать психолог не стала. Причем аргументы Хава привела именно с точки зрения религии.
— Главная причина, почему боятся хейтеры моего блога, — это потому, что здесь женщины начинают открывать глаза на религиозные манипуляции, — говорит Хава.
Чем закончился визит в Дагестан?
Ничем. Его не было. Как объяснила 116.RU сама Хава, у нее 5 детей и в первую очередь нужно думать об их безопасности.
— Такая ситуация происходит не первый раз. Подобная травля была 2 года назад. Но по опыту, дальше угроз они не заходили. Если поеду в Дагестан, то, скорее всего, перейдут к действиям. Да, идут реальные угрозы. У меня 5 детей. Поэтому надо думать о безопасности, — призналась Шайдуллина в разговоре с нашим журналистом.
Но выход Хава всё же нашла. Она рассказывала дагестанским женщинам об их правах онлайн. Пригласила поприсутствовать и мужчин, в том числе блогера Дибира Бороду. Ну и призвала взять с собой «сотню дагестанских братьев». Хава поиронизировала: только это платно.
Несмотря на все угрозы, призывы к расправе над женщиной и оскорбления, посыпавшиеся на Хаву, психолог не намерена прекращать свою профессиональную деятельность.
— Как открыто говорила про права женщин, так и дальше планирую этим заниматься! — сказала она в беседе с журналистом.
Ну а всю эту ситуацию с угрозами Хава перевела в юмор.
А что полиция?
А это самая интересная и, держим пари, абсолютно предсказуемая глава в этой истории. После того как мы пообщались с Хавой, которая всерьез стала опасаться за свою жизнь и здоровье, мы обратились в полицию. Официальные письма направили в МВД по республикам Татарстан и Дагестан. Мы задали руководству двух ведомств одинаковые вопросы: будут ли они предпринимать какие-то действия из-за открытых угроз расправы над Шайдуллиной.
Буквально неделю спустя редакции 116.RU пришел первый ответ. На удивление быстро отреагировали полицейские из Дагестана. Правда, ответ оказался предсказуемым и максимально расплывчатым. Мол, направили в «соответствующую» службу. Какую — уже не уточнили. И спустя почти 2 месяца никакого итогового ответа от МВД Дагестана редакция 116.RU так и не получила.
С МВД Татарстана оказалось куда интереснее. После получения письма с редакцией 116.RU связался оперативный сотрудник. Он объяснил, что журналистский запрос переквалифицировали в обращение и именно так будут рассматривать (запись беседы с сотрудником есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.). И попросил контакты Хавы, которыми мы поделились. Тут оговоримся: письмо в МВД было отправлено 5 июля, 7 июля с редакцией связался полицейский.
Спустя несколько дней Хаву действительно вызвали в полицию. Сама психолог призналась: кажется, надежда появилась и ее обидчики ответят за угрозы и травлю. Хава рассказала, что ее пригласили на беседу в центр по противодействию экстремизму местного МВД.
— Взяли показания, сказали, что передадут дальше. Но так как это происходит в Дагестане, местные особо ничего поделать не могут. В Дагестане свои законы, — сказала 116.RU Шайдуллина после встречи с полицией.
По словам психолога, единственный блогер, с кем, возможно, полиции удастся связаться напрямую, — это тот самый уже хорошо знакомый Дибир Борода.
— Мне сказали, что, возможно, с ним свяжутся, так как он сейчас в Москве и в Питере, а с остальными мало что можно сделать. Просто вызвали, чтобы взять показания у меня, это их обязанность, — добавила наша собеседница.
В самом же МВД редакции 116.RU всё никак не хотели отвечать на официальный запрос. И только 29 августа (хотя по закону у ведомств есть 7 рабочих дней, чтобы ответить на журналистский запрос) журналистам все-таки удалось получить хоть что-то от местной полиции. И это правда оказалось «что-то». Мы сами не поняли что.
Что тут не так? Ну помимо, конечно, самого ответа. Документ датирован 10 июля. То есть три дня спустя после нашего общения с сотрудником полиции выяснилось, что ничего нет. Тогда почему 13 июля в отдел вызвали Хаву? На основании чего? Или всё же что-то произошло, но полиция не смогла разобраться? Ну и, конечно, максимально неясно, почему редакция 116.RU получила документ 29 августа, а не 10 июля. И почему он подписан не главой татарстанского МВД Артемом Хохориным, на чье имя и было направлено официальное письмо от редакции.
Источник 116.RU в полиции сказал, будто бы там пытались разработать версию, что Хаве угрожали из других стран. Но что-то пошло не так, потому что главный герой истории — блогер-миллионник Дибир Борода, никак не скрывался и подробно рассказывал о своем местоположении и перемещениях по Дагестану. Почему полиция не нашла повода с ним связаться — большой вопрос.
Ну а на Шайдуллину продолжают сыпаться проклятия за ее деятельность в соцсетях. Буквально на днях ее аккаунт в запрещенной соцсети атаковали боты и его заблокировали. Хава рассказала 116.RU, что сейчас пытается вернуть страницу с более чем 50 тысячами подписчиков. И продолжает в одиночку вести войну с хейтерами, потому что надежды на полицию нет никакой.
* Запрещен и заблокирован на территории РФ.