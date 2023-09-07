«Я тебя лично застрелю, тварь». Как женщине-психологу угрожали убийством за визит в Дагестан, а полиция спустила дело на тормозах

И на эту аудиторию психолог вещает про религию и ее место в жизни человека. И особенно — в жизни женщины. Сама Хава — покрытая мусульманка, хиджаб носит с 7 лет, мама пятерых детей. Но, несмотря на религию, она подала на развод с супругом, будучи беременной как раз пятым ребенком.

— Когда я разводилась, один близкий человек сказал: «Ну и куда ты пойдешь с 5 детьми? Кто тебя возьмет? На свои деньги не надейся. Сегодня они есть, а завтра что будет, неизвестно». И ведь многие люди живут с такой логикой. В голове у них установки: «Женщина — это вещь, которую обязательно нужно пристроить к хозяину», «Разведенная женщина с детьми никому не интересна», «Лучше быть замужем и несчастной, чем одинокой», — рассказывала уже после развода Хава.