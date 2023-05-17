РПЦ утвердила молитву для тех, кто ищет работу. Публикуем текст

На сайте Русской православной церкви опубликовали несколько новых богослужебных текстов, среди которых — молебное пение по случаю поиска работы. Текст молебного пения утвердили на заседании Священного синода
— Господи, Иисусе Христе, Создателю мира и Творче наш, всех в нуждах приемляй воздыхания, ведый просимое прежде прошения, глубиною мудрости человеколюбно вся строяй и полезная всем подаваяй! Ныне смиренно молим Тя: даждь рабу Твоему сему (имярек) делание благо, во еже вся полезная творити ему во славу Твою и ко благу дома своего и прияти плод достоин трудов своих, да, преспевая в заповедех Твоих и в любви Твоей, воспоет и возблагодарит Тя со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Полный текст молебного пения находится на сайте РПЦ. Ранее мы рассказывали о том, как определить свои слабые и сильные стороны, а также найти дело всей жизни с помощью науки сюцай (по дате рождения). Также эксперты делились мнением о том, каким будет рынок труда в 2023 году и чего стоит ждать работникам.