Сотни православных новосибирцев вышли на крестный ход в честь празднования Пасхи

В ночь с 15 на 16 апреля в Новосибирске состоялся крестный ход, приуроченный к празднованию Пасхи. Для безопасности прихожан некоторые улицы перекрыли.
Православные прошли по улице Советской, а после вернулись в храмы на пасхальное богослужение. По традиции митрополит Новосибирский и Бердский Никодим проведет службу в Вознесенском кафедральном соборе.
Также богослужение транслируется на большой экран, расположенный на территории Вознесенского собора. А уже утром все православные смогу освятить куличи.
Днем новосибирцы также несли куличи и яйца в храмы, чтобы освятить их перед Пасхой.