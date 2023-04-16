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Сотни православных новосибирцев вышли на крестный ход в честь празднования Пасхи

Службу в Вознесенском кафедральном соборе проведет митрополит Никодим

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Для безопасности прихожан некоторые улицы перекрыли

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В ночь с 15 на 16 апреля в Новосибирске состоялся крестный ход, приуроченный к празднованию Пасхи. Для безопасности прихожан некоторые улицы перекрыли.

Православные прошли по улице Советской, а после вернулись в храмы на пасхальное богослужение. По традиции митрополит Новосибирский и Бердский Никодим проведет службу в Вознесенском кафедральном соборе.

Также богослужение транслируется на большой экран, расположенный на территории Вознесенского собора. А уже утром все православные смогу освятить куличи.

Днем новосибирцы также несли куличи и яйца в храмы, чтобы освятить их перед Пасхой.

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ПасхаКрестный ходНовосибирск
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