Мужчины в России получают только два комплимента в жизни: в детстве и на похоронах

Мужчины в среднем получают только два комплимента, из них при жизни — только один Источник: Мария Романова / Городские порталы











Говорят, мужчины в среднем получают около двух комплиментов за всю жизнь: какой замечательный малыш родился и каким хорошим человеком он был. В остальное время они получают только претензии от женщин, критику, осуждение и напоминания, что мужчина по жизни должен. Разбираемся в причинах женской скупости на комплименты. Подробности — в материале V1.RU.

«И ни одна с тех пор, как я вырос, ничего хорошего мне так и не сказала»

«Мне как-то сделали комплимент, но только один» Источник: Мария Романова / Городские порталы











Принято считать, что мужчина любит глазами, а комплименты и подарки без повода способна принимать только женщина. Нуждаются ли вообще в словесном поощрении наши партнеры или, быть может, девушки, как обычно, додумали за парней всё сами? Сами парни признаются, что каждый комплимент ими воспринимается как Новый год, только случается гораздо реже.



— Комплименты нужны. Они ценятся мужчинами как раз потому, что их нам делают очень редко. По сути это язык любви, — рассказывает студент Андрей. — Но в нас с детства закладывают, что мужик должен действовать, а не трепаться. И показывать любовь действиями. Но и в ответ нам хочется получить хоть какое-то проявление любви. Девушка же не будет каждый день совершать подвиги для парня. Хочется слышать что-то приятное, чтобы чувствовать свою значимость. Однажды мне просто сделали комплимент, когда я изменил прическу. Я тогда просто расцвел и начал чувствовать себя увереннее. До сих пор помню.



— Я бы хотел слышать комплименты от женщин… Даже не столько о моем внешнем виде, а, может, о мужском начале, о моей роли. О том, что я добытчик, глава семьи и прочее, — рассуждает Денис, рабочий одного из промышленных предприятий. — Хотя о том, как я одет, тоже было бы неплохо. Я люблю иногда нарядиться как чёрт: надеть рубашечку, брючки, галстучек… И что-то услышать по этому поводу было бы приятно. Но увы. Ведь вокруг мужчин столько женщин. Как минимум, матери, бабушки, сестры, жены… И ни одна с тех пор, как я вырос, ничего хорошего мне так и не сказала.

По словам опрошенных мужчин, они еще с детства воспринимают озвученные без особого на то повода дифирамбы как подвох.

— Моя мама вообще не делает комплиментов папе. Только пилит и делает это с высоким профессионализмом. А всё, что он для нее делает, она воспринимает как должное. А он постоянно выражает любовь к ней и словами, и подарками, и действиями, — рассказывает офисный работник Василий. — Крайне редко ему что-то говорят приятное в ответ. Заметно, что на него это влияет как стимул делать еще больше и не сдаваться. Как-то я понял, что сам тоже практически никогда не получал комплиментов и мне их не хватает. Однажды девушки мне сказали, что мои глаза на солнце невероятно красивого зеленого цвета. С того момента я полюбил свои глаза, хотя до этого ненавидел. Правда, сразу после этого они начали при мне спорить: кривые у меня ноги или прямые. И это было очень неоднозначно.

«Женщина говорит руками»

Источник: Мария Романова / Городские порталы











Казалось бы, представительницы слабого пола должны не только уметь принимать комплименты и подарки, но и сами произносить партнеру искренние и теплые слова. Оказалось, что это весьма непростое занятие, овладеть которым непросто. Волгоградка Алина, уже более десяти лет воспитывающая преуспевающего мужа-бизнесмена, рассказала, как помогает ему чувствовать себя нужным и лучшим.



— Похвала важна для любого человека, а для мужчины особенно. Знаете теорию о том, что женщина делает мужчину? Не он достигает всего, а женщина — виновница его стремления к успеху, — рассказывает Алина. — Есть теория и о пяти языках любви. И есть те, кому важны слова. Вот мой муж из тех, кому важно, чтобы его хвалили и по достоинству оценивали его дела и поступки. Поэтому он часто мне звонит, рассказывая, что он сделал и добился за день. И если ты не похвалишь его сейчас, то потом он уже так не сделает. Вот он вынес сегодня мусор без пяти напоминаний, уже можно похвалить. Ведь тогда он завтра сделает это еще раз.

По словам Алины, к сожалению или к счастью, в красоте и навыках ухода за собой, а также в подборе удачных сочетаний в одежде большинство парней проигрывает своим партнершам. От того вторые часто не стесняются в выражениях, увидев новую стрижку или образ своего любимого.



— Муж у меня может пожаловаться на состояние кожи и наверняка ждет от меня решительных опровержений, — рассказывает Алина. — Но здесь он не дождется похвалы. Вместо этого говорю, что его морду только лазером и отстреливать. Это бьюти-процедура такая. Ведь если я вдруг скажу, что лицо у него стало лучше, то потом он будет целый час вертеться перед зеркалом. Поэтому я не восторгаюсь им, говоря «вах, какой ты красивый». Может быть, мужчины сами виноваты в этом? Тут рецепт один. Либо ты понимаешь, что твоему человеку нужно, либо нет. Всё остальное в мужчине уже воспитывается.

Испытывающая искренние чувства женщина будет, по словам Алины, показывать свои эмоции если не словами, то всем телом.



— Женщина не будет выражать восхищение словами, а вот руками точно выразит, — признаётся Алина. — И я проявляю свои комплименты тактильностью. Гладковыбритое лицо всегда приятнее трогать, чем неряшливую щетину. Наверное, мы просто не знаем, как правильно выразить это словами. И вот эти все «поросенок», «котенок», «зая» — ведь им это не нравится. И ты же не скажешь мужику «сю-сю-сю, у тебя такая бархатная кожа». Ему, может, и будет приятно, но они слишком часто от этого смущаются. Отмахиваются, а потом мы и не хотим ничего говорить. Да, женщина влюбляется ведь изначально совсем не во внешность.

«Кого мы родили, воспитали, того и получили»

С детства и до старости над мужчиной довлеет женское слово «должен» Источник: Мария Романова / Городские порталы











Слышать восторженные фразы в свою сторону, ловить восхищенные взгляды и получать постоянные подтверждения своей неотразимости — это нелегкая участь женщин. Руководитель волгоградского филиала компании «Сканер» Роман Атманян объяснил, почему на самом деле мужчины так обделены вниманием.



— Давайте признаемся, что мужчин на самом деле часто одевают именно женщины. И это ответ на извечный женский вопрос «Почему мужчины ходят как недомытые и плохо одетые чмырдяи?» А сами дамы потом засматриваются на один процент тех, кто выглядит прилично и смотрибельно, — рассказывает Роман Атманян. — Рожают нас и дают первые уроки, как надо одеваться, мамы. Потом мы идем в садик, где воспитатели — женщины, в школе — женщины, в университетах — тоже они. Всего 5–10% преподавателей — мужчины. Но именно мама с самого начала решила, как должен выглядеть этот конкретный мальчик. Кого вы родили, воспитали, того вы и получили. И редким исключением становится тот, кому с детства дают возможность мыслить самостоятельно.

Потом, когда мальчику исполнится 30 лет, ему говорят: «Ты не мужик. Ты не так одет и плохо выглядишь?» А он уже никогда не сможет выглядеть хорошо Роман Атманян, руководитель волгоградского филиала компании «Сканер»

По словам Романа Атманяна, причина недостаточной привлекательности большинства представителей сильного пола заключается в пережитках прошлого и ограничениях, наложенных на мужчин.



— Для мужчин есть всего три цвета: серый, синий и черный. Даже белого нет — он слишком маркий. Классификатор государственной униформы — такие же цвета. В этом и заключается вся болезненность истории. Мужчины так и растут, а вы потом удивляетесь. Это сейчас новое поколение смотрит на всё более оптимистичным взглядом. Но если мы увидим дорогой автомобиль салатового цвета, то за его рулем вряд ли будет мужчина. Там будет женщина. Потому что для мужчин словно не существует таких цветов. Поэтому, когда мы видим мужчину в ярком, мы думаем, как же он интересно одевается. А на самом-то деле даже далеко не факт, что он себя любит. Он просто видит этот мир по-другому.

«Будем честны: мы, девчата, ну просто оборзели!»

По словам клинического психолога Екатерины Башиловой-Селезнёвой, уметь говорить комплименты — настоящий дар, а правильно делать их мужчине — целое искусство. Ведь мужская натура нередко очень чувствительна. И, по мнению психолога, крайне важно суметь не смутить комплиментом и не обидеть, а правильно донести свой посыл до адресата.

— Еще идет накопительный эффект от неработающих установок, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны и что мужчины не плачут. Они плачут, еще как, и им тоже важно слышать приятные слова в свою сторону, — объясняет Екатерина Башилова-Селезнёва. — Сейчас появилось такое явление как феминизм, где женщины борются за свои права. Но давайте будем объективными. В России между полами и так всегда было равноправие. При этом большой акцент сейчас делается еще и на женственность.

У нас в культуре принято женщин восхвалять. Хотя бы раз в год. А если повезет, то и два раза в год: на 8 Марта и ее день рождения Екатерина Башилова-Селезнёва, клинический психолог

Психолог говорит, что по отношению к мужчинам таких традиций не было. И девушки просто перестали замечать очевидные вещи, предпочитая только третировать мужчин, говоря, что они плохо одеты, плохо выглядят и вообще — испортили им жизнь. Но мужчины, хоть женщины того и не подозревают, стараются что-то с собой делать.



— У мужчин накопилась потребность в том, чтобы их тоже морально поощряли и поддерживали. Но здесь нужно понимать, хотят ли они, чтобы хвалили их внешность. Или стоит обратить внимание не только на внешние качества, так как такие комплименты могут быть вульгарны и неумелы, — отмечает клинический психолог. — Может, стоит сделать акцент на его сильные мужские качества, его проявления себя в социуме, его действия по отношению к самой девушке. Я часто замечаю, что девушки никак положительно не подкрепляют мужское поведение. Они считают должным, что он открывает им дверь или привозит продукты домой. А потом удивляются: а почему он этого больше не делает? То, что мужчины уже начали заявлять, что им тоже необходима похвала.

Желание похвалы — это уже крик души, проявление отчаяния и безнадежности ситуации Екатерина Башилова-Селезнёва, клинический психолог

По словам психолога, мужское поведение зависит от заданного женщиной тона общения. Не стоит удивляться инфантильности парня, если девушка сама не дает ему право быть сильным и тем более прибегает к манипуляциям.

