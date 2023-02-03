Сколько раз в неделю нужно заниматься сексом, чтобы быть здоровым, — мнение врачей

Сексолог говорит, что многим эта деталь кажется изначально неважной, когда всё остальное устраивает. Но со временем незакрытые потребности дают о себе знать и появляются любовники и любовницы. По мнению эксперта, уровень сексуальности дан природой и его никак не «подкрутишь». В итоге, если стороны не совпадают, то один будет терпеть, а другой недополучать.

Интересно, что, если человек возбуждается, во время близости в кровь выбрасывается много опиоидов, которые улучшают самочувствие и блокируют болевые ощущения.