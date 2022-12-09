Не просто удовольствие? Что будет с организмом, если год не заниматься сексом — объясняют врачи

Мы решили разобраться с экспертами, правда ли отсутствие секса опасно для здоровья и почему он вообще исчезает.

По мнению кандидата медицинских наук, врача — акушера-гинеколога, врача ультразвуковой диагностики Евгении Пекаревой, отсутствие секса в жизни женщины никак не отразится на ее здоровье, как общем, так и репродуктивном. А вот у мужчин регулярная половая жизнь способствует выработке подвижных сперматозоидов. При длительном воздержании могут возникнуть импотенция, бесплодие, простатит и преждевременное семяизвержение.

