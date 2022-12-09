Не просто удовольствие? Что будет с организмом, если год не заниматься сексом — объясняют врачи

Об этом не принято говорить, как хвастаться сексуальными победами, так пожалуйста, а рассказать о вынужденном воздержании — это как будто признать «меня никто не хочет». На этот счет есть разные мнения, одни эксперты считают, что не заниматься сексом — опасно, другие говорят — дело житейское. Наши коллеги из Wday.ru и редакция Городских порталов разбирались в щекотливом вопросе.
По поводу отсутствия половой жизни высказалась Елена Малышева в одной из передач «Жить здорово». Оказалось, чем реже вы занимаетесь любовью, тем короче становится ваша жизнь. Снижение сексуальной активности, по ее мнению, приводит к увеличению аминокислоты под названием гомоцистеин. Она повреждает стенки сосудов, и развиваются атеросклеротические бляшки. Это мешает нормальному движению эритроцитов, возникает тромбоз, а дальше — инфаркт или инсульт. Получается, секс — это не просто центр удовольствия для человека, он полезен для здоровья и напрямую влияет на продолжительность вашей жизни.
Мы решили разобраться с экспертами, правда ли отсутствие секса опасно для здоровья и почему он вообще исчезает.
По мнению кандидата медицинских наук, врача — акушера-гинеколога, врача ультразвуковой диагностики Евгении Пекаревой, отсутствие секса в жизни женщины никак не отразится на ее здоровье, как общем, так и репродуктивном. А вот у мужчин регулярная половая жизнь способствует выработке подвижных сперматозоидов. При длительном воздержании могут возникнуть импотенция, бесплодие, простатит и преждевременное семяизвержение.
— Правда ли, что без секса женщины быстрее стареют, потому что это ведет к гормональному дисбалансу, из-за которого уменьшается выработка коллагена?
— На функцию гипоталамуса, гипофиза или яичников отсутствие или наличие секса не влияет, поэтому гормонального дисбаланса у женщины не произойдет. На синтез коллагена влияют гормоны щитовидной железы и эстроген, отсутствие или наличие сексуальной жизни никак не влияет на синтез этих гормонов, а значит, не влияет и на коллаген, — объясняет Евгения Пекарева.
— Правда ли, что из-за отсутствия секса у женщин ослабевают стенки влагалища и возникают гинекологические болезни?
Евгения Пекарева объясняет, что нарушение положения матки и стенок влагалища, которое заключается в их смещении или выпадении за пределы входа во влагалище, называется пролапсом. И оно действительно может развиться при нерегулярной и недлительной половой жизни.
В России опущение и выпадение внутренних половых органов выявляют у 15–30% женщин репродуктивного возраста. А у женщин старше 50 лет частота пролапса достигает 40% и сочетается с урогинекологическими нарушениями: недержание мочи (70%), нарушение биоценоза, цистит, уретрит, диспареуния (53%). Главная причина пролапса — слабость мышц тазового дна, которая может развиться после родов и при нерегулярной и недлительной половой жизни, при отсутствии оргазма, заставляющего каждый раз сокращаться стенки влагалища, поддерживая мышцы в тонусе.
— Никаких других гинекологических болезней не случится. Такие заболевания, как эндометриоз, миома, полипы эндометрия или цервикального канала, имеют совершенно другую природу возникновения, не связанную с сексуальной жизнью, — заключает эксперт.
При отсутствии постоянного партнера акушер-гинеколог Анастасия Искоростенская советует использовать тренажеры, например специальные вагинальные шарики. Также для поддержания тонуса мышц тазового дна можно делать упражнения Кегеля.
— Правда ли, что при отсутствии секса у обоих полов возникают проблемы с иммунной системой?
— Женские половые гормоны сильнее воздействуют на иммунитет, чем мужские. Поэтому женщины чаще могут страдать от иммунодефицита, чем мужчины, особенно если у них есть нарушения менструального цикла. Но одинаково хорошо на иммунитет обоих полов воздействует гормон счастья серотонин, который как раз вырабатывается после секса и не только, — объясняет акушер-гинеколог Евгения Пекарева.
— Правда ли, что отсутствие секса ведет к застойным явлениям в сосудах малого таза?
По мнению гинеколога-эндокринолога Дияны Гайнутдиновой, это миф.
— На самом деле предрасполагающими факторами варикозного расширения вен малого таза являются тяжелый физический труд, многократные беременности, роды, ожирение и наследственность, — объясняет эксперт.
— Нужен ли «секс для здоровья»?
— Если потребность в интимных отношениях от природы велика, то отсутствие сексуальной жизни будет негативно сказываться на эмоциональном состоянии, снижая таким образом качество жизни женщины. Однако оргазм, испытанный с партнером, не особо отличается от оргазма, испытанного самостоятельно, поэтому мастурбация — это неплохой выход из ситуации, — считает акушер-гинеколог Евгения Пекарева.
Дорогой, я так устала
Ученые выяснили, что чем меньше сна, тем меньше хочется секса. Если вы боретесь с низким либидо, вам может помочь простой шаг — начните высыпаться по ночам. Не спешите говорить, что совет слишком банален. Исследование, проведенное Североамериканским обществом менопаузы (NAMS), показало: недостаточное количество сна может привести к женской сексуальной дисфункции.
Старший автор этой работы доктор Стефани Фобион говорит, что исследование подчеркивает связь между плохим качеством сна и сексуальными проблемами. Это две общие беды для женщин среднего возраста.
— Сон необходим для высвобождения и регуляции гормонов, в том числе ответственных за либидо. Снижение уровня половых гормонов и повышение уровня гормонов стресса могут существенно повлиять на половое влечение, — добавляет нейробиолог и ведущий специалист по сну Челси Роршайб.
Так что если хотите жаркие ночи, придется начать высыпаться, чего бы это вам не стоило. У многих из нас есть закрепленные ритуалы, иными словами, привычки, которые вызывают бессонницу. Избавимся от них, а там, глядишь, и либидо вернется. Кстати, опасно ли долго обходиться без секса — мы подробно узнали у врачей.
Либидо, ты куда
Психолог-сексолог Алена Сарапова отмечает, что желание часто пропадает из-за проблем во взаимоотношениях между супругами. Здесь стоит понимать, в каком периоде цикла находится пара:
— Первые 2 года совместной жизни, фаза без детей, рождение ребенка, фаза стабилизации или зрелый брак, дети покинули дом, фаза «пустого гнезда», — перечисляет эксперт.
Например, для фазы «рождение ребенка» характерна такая ситуация:
— У пары появился ребенок, молодая мама, поглощенная своим природным инстинктом, вся в заботе о новорожденном. Центральным звеном семейной ячейки становится ребенок, а не чувства мужчины и женщины. Элементарное отсутствие времени на сон, еду, неудовлетворенность своим внешним видом, послеродовой стресс, а мужчина-то ждал, что всё будет как раньше. Мужчина продолжает жить как раньше — разделять чувства и переживания способны далеко не все. Секс в такой паре уходит на 10-й план, — делится опытом Алена.
По мнению эксперта, на либидо также может влиять материальный фактор, а именно — кто содержит семью.
— Когда женщина не чувствует мужчину опорой, она не захочет на него положиться, а значит и отдаться, — говорит Алена Сарапова.
Кроме кризиса взаимоотношений, следует учесть возможные различия в половой конституции партнеров. Если кратко: мужчина с сильной половой конституцией хочет каждый день, а женщине достаточно раз в неделю, или наоборот.
Часто бывает так, что один партнер, заметив охлаждение в свою сторону, старается инициировать близость чаще. По мнению экспертов, это не выход и может только навредить отношениям.
Хочу, но не тебя
Специально для NGS.RU психолог-сексолог Алена Сарапова расписала, как выглядит механизм измены изнутри. Теперь можно не думать, что партнер пренебрегает вами ради другой (другого). Скорее всего, он не виноват.
— Когда человек влюбляется и возникает влечение — повышается уровень секреции нейромедиаторов (например, дофамина и фенилэтиламина). Но чтобы поддерживать влюбленность, нужно поддерживать уровень фенилэтиламина, — говорит Алена.
— Так любовь становится человеческой потребностью, как зависимость от химических веществ амфетаминного ряда. У организма есть свои защитные механизмы, в режиме влюбленности происходит истощение, противостоять этому выходят эндорфины, которые обладают успокоительным действием. Окситоцин — «гормон верности» — вырабатывается с прикосновениями, дает чувство стабильности и защищенности. И всё это прекрасно, пока его не становится слишком много и начинается скука, пропадает сексуальное влечение — отсюда проблемы с эрекцией, — говорит Алена. — И тут возникает потребность в фенилэтиламине, а значит — измене.
Где я свернул не туда
По мнению экспертов, главная ошибка в паре, где пропал секс, — это отсутствие откровенного разговора. А еще разговоры о сексе должны возбуждать сами по себе, но тут тоже можно допустить несколько промахов.
Итак, категорически нельзя:
- устраивать разбор полетов — обсуждать секс сразу после близости;
- давать друг другу оценочные характеристики типа: «Сегодня ты был гораздо лучше, чем в прошлый вторник»;
- сравнивать друг друга с предыдущими партнерами. Недавно мы уже рассказывали, почему вспоминать бывшего во время секса с новым мужчиной — это нормально. Но только не вслух;
- настаивать на определенных ласках и требовать расширения сексуального диапазона своего партнера;
- имитировать оргазм, какими бы благими ни были при этом намерения. Потому что потом эту ситуацию невозможно исправить (настоящий оргазм будет выглядеть по-другому, и это заставит партнера не доверять женщине).
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