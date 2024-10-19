«Надо красиво нас снести»: частные дома у «Локомотива» дождались расселения — жители просят по 60 миллионов

Вокруг озера порядка 50 домов, все они идут под снос. Некоторые участки занимают жилые дома, некоторые — коммерческие здания Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Собственники домов, попавших под комплексное развитие территории (КРТ) у «Локомотив-Арены» в Новосибирске, неожиданно узнали, что их участки почти в центре Новосибирска застройщик — территорию получила «Брусника» — выкупит за бесценок. Вместо ожидаемых 60 миллионов рублей жители могут получить в разы меньше. Собственники ждут расселения с 1980-х годов, но когда к ним пришел застройщик, оказались недовольны. Местные переживают, что теперь жизнь у метро придется променять на отдаленные районы, а то и вовсе влезть в кредиты. Как «Брусника» оценивает жилье и почему за один дом заплатят 14 миллионов рублей, а за соседний — 5 миллионов рублей, — в материале НГС.

Жителей частного сектора у «Локомотив-Арены» всколыхнула новость о выкупе их участков под комплексное развитие территории (КРТ). По словам местных, большая часть из них мечтала о расселении и ждала переезда в новое жилье. О сносе домов, вспоминают жители, городские власти говорили еще в 1980-е годы, но осуществлять планы начали только сейчас.

Год назад для территории в границах улиц Ипподромской, Фрунзе и Журинского спуска уже нашли застройщика: аукцион выиграла компания «Комфорт» за сумму чуть более 60 миллионов рублей, но с результатами не согласился один из претендентов — группа «Расцветай». Претензии к проведению торгов были и у прокуратуры, и УФАС по итогу отменило итоги аукциона.

В июле этого года торги провели повторно, в этот раз 6,5 га более чем за 3 миллиарда рублей ушли компании «Арендный квартал на Шаумяна. Екатеринбург» (входит в группу «Брусника»). Цену на торгах подняли в 25 раз.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Арендный квартал на Шаумяна. Екатеринбург» образовано в 2013 году. Конечным владельцем указан Алексей Круковский — основатель группы «Брусника». На конец 2023 года выручка компании составила 991,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 88,8 миллиона рублей. «Брусника» — федеральный застройщик, компания возводит дома в Москве, Екатеринбурге, Тюмени и других городах. В Новосибирске группа строит жилые комплексы «Европейский берег», «Авиатор», «Пшеница» в Краснообске и другие.

Застройщику придется договориться не только с собственниками частных домов, но и с бизнесменами, владеющими банями в зоне КРТ Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Новый жилой комплекс на месте частного сектора должен появиться за 8 лет. Застройщику, в том числе, предстоит благоустроить озеро Верховое и расселить порядка 50 жилых домов и зданий коммерческого назначения.

«Дайте мне 22 миллиона, я уеду»

Сейчас застройщик начинает готовить жителей к расселению, но вместо радости от скорого переезда частный сектор испытывает скорее замешательство. Местные неожиданно для себя узнали, что их лакомый кусочек земли стоит не так дорого, как они хотели бы: вместо 20 миллионов за участок они могут рассчитывать примерно на 10 миллионов, а порой и меньше.

Участки, рассказывает один из жителей частного сектора Игорь, у них небольшие: примерно от двух до пяти соток. Сам он с семьей живет в добротном двухэтажном коттедже — когда 20 лет назад Игорь купил здесь землю, на ней стоял лишь сгоревший дом. В тот момент у мужчины не было своего жилья, и участок в центре города казался довольно привлекательным для строительства, вспоминает он.

По словам Игоря, в то время жителей уже готовили к сносу, но переезжать, говорит он, все равно готовы не все. Мужчина признался, что и сам с радостью бы остался: в его доме есть центральный водопровод, отопление, септик, во дворе он своими силами высадил деревья. В рукотворный лес, рассказывает Игорь, прибегают белки, иногда захаживает кролик, к рябине прилетают синички, зимой появляются снегири.

— Я с радостью бы остался, закрыл бы дверь и никого бы не впускал. У меня свой лес во дворе, дом с сауной, три душа — это мой мир, в котором мне хорошо, — говорит Игорь.

Через какое-то время у двухэтажного коттеджа собирается примерно десять человек. Они сразу отметили, что пришли не все — многие работают. Жители обеспокоенно рассказывают о выкупе участков: по их словам, по домам ходит представительница «Брусники» Инна Афанасьева и предлагает деньги за землю, но суммы совсем не большие.

— У «Брусники» появилась помощница, которая стала нас кошмарить: предлагает за дешево продать землю, а если не согласимся, то судиться. Хотят дать столько денег, что даже китайский автомобиль купить не получится, — возмущается мужчина, представившийся Вадимом. — Мы крепостные, которые живем на земле, пока барин не сказал съезжать отсюда.

Жители обеспокоены, что после выплат компенсации от застройщика не смогут купить себе даже однокомнатную квартиру Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











К диалогу подключаются и другие жители частного сектора. Суммы всем предлагают разные: одним 2,2 миллиона рублей за сотку, другим — 1,8 миллиона рублей. Местные считают, что стоило бы оценивать всех одинаково. Например, Яне заявили, что ее сотка стоит 2 миллиона рублей. Площадь всего участка, на котором она живет с мужем и ребенком, — 5,5 сотки.

— Мы ждали сноса, как бога. Раз мы лакомый кусочек в центре города, то не по такой же цене съезжать, — считает Яна. — Ребенок у меня учится в лицее, работа рядом, а сейчас говорят все бросить, уехать из центра непонятно куда.

Жители вспоминают, что дома неподалеку — между улицами Селезнева, Журинской и Фрунзе — несколько лет назад «расселили хорошо». Например, однокласснику Вадима при сносе достались две двухкомнатные квартиры. Этот участок, по данным ЕГРН, сегодня принадлежит компании «Краснообск.Монтажспецстрой», но по словам директора компании Виктора Плахотникова, «Брусника» его уже перекупила — застройщики смогли договориться.

Недалеко от строящегося ЖК Grando землю несколько лет назад купил «КМС». Тогда застройщик расселял дома по коммерческой стоимости — она выше, чем расселение по КРТ Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Собственники домов в зоне КРТ уверены, что с ними обходятся не так хорошо. Специалист по расселению, считают жители, взволновала частный сектор и пропала — что произойдет дальше, они не понимают.

— Мы живем в состоянии слухов, здесь все полнится, — отмечает Игорь.

— Мы тут как проклятые, — добавляет его сосед.

В домах, говорят собравшиеся, живут большими семьями. Например, Людмиле, которая живет вместе с тремя дочерями и внуками, предложили 4,2 миллиона за все. На эту сумму в Новосибирске сегодня едва можно купить одну однокомнатную квартиру.

Жители еще долго жалуются на свой частный сектор, цыган, которые создают немало проблем, но по итогу возвращаются к главное теме — суммам компенсаций.

— Дай мне 22 миллиона, я уеду, сразу же начну разбирать свой гараж и вывозить его на дачу. Важно, чтобы к нам отнеслись, как к людям. Мы выстрадали снос, застройщику надо красиво нас снести, чтобы он потом гордился этим, — заявляет Вадим.

Специалисту, помогающему «Бруснике», часть местных не доверяет и побаивается, что их жилье просто хотят купить как можно дешевле. Несколько собственников выставили свои дома на продажу через сайты объявлений — сейчас их около семи, цена варьируется от 20 до 75 миллионов рублей. Владельцы говорят, что участками интересуются москвичи.

Одни получат по 5 миллионов, другие — по 14

Инна Афанасьева, о которой жители частного сектора говорят как о представителе «Брусники» (в компании это подтвердили, отметив, что к общению готовы и ее сотрудники), в разговоре с корреспондентом НГС подтвердила, что заключила контракт с застройщиком на помощь в расселении. По ее словам, оценивать недвижимость только по соткам — неправильно.

— Жители привыкли, как в старые добрые времена, считать цену за сотки, но здесь такая схема не работает. Каждое домовладение оценивается отдельно. Есть участки с коммерческим назначением: например, бани, магазин автозапчастей — за них цена тоже другая, — объясняет Инна Афанасьева.

Выплаты за участки индивидуальны. Расселять частный сектор у «Локомотив-Арены», говорит представитель застройщика, сложно: здесь есть и коммерческие участки и жилые Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Она рассказала, что пытается пообщаться с каждым собственником и объяснить, из чего складывается цена. Возмущение жителей она связывает с завышенными ожиданиями после расселения участков между улицами Селезнева, Журинской и Фрунзе для «Краснообск.Монтажспецстроя», когда цена доходила до 5 миллионов рублей за сотку. Но тот выкуп был коммерческим, а не по КРТ, подчеркнула представитель застройщика.

— Раньше деньги можно было достать из кармана, сейчас всё на счетах, банк отслеживает операции и задает вопросы. Участок сложный: кто-то живет один, кто-то несколькими семьями, а у цыган, например, на дома нет никаких документов. Там надо порядок наводить, — объясняет Инна Афанасьева.

Она добавила, что собственники могут заказать собственную оценку по изъятию и прийти с ней, чтобы можно было обсудить стоимость. Экспертиза может повысить стоимость примерно на 10–15%, потому что специалист оценит дом изнутри, а не только снаружи.

Среднюю цену за жилье, подчеркнула Инна Афанасьева, назвать не получится — дома и участки слишком разные. Один дом могут оценить в 14 миллионов рублей, соседний — в 5 миллионов рублей. Здание на улице Карьерный лог, 6 получило оценку как раз в 14 миллионов рублей: участок там всего в две сотки, а дом большой — почти 138 кв. м.

Цена за имущество жителей складывается не только из размера участка, учитывается и площадь и самого дома Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Застройщик, по ее словам, готов пойти навстречу жителям: например, выплатить деньги и подписать договор сейчас, но люди могут остаться жить в своих домах, если это необходимо.

В пресс-службе «Брусники» также рассказали, что оценкой недвижимости занимается независимая экспертная организация, а компенсация включает стоимость земли, объектов, расположенных на ней, и расходов, связанных с переездом. Единой ставки нет — каждое соглашение рассматривают индивидуально. В ряде случаев сотка может стоить 5–6 миллионов рублей.

— Жителям мы предлагаем два варианта: денежную выплату или близкое по стоимости жильё. Также мы всегда готовы рассмотреть иные предложения. Наша цель — освободить территорию до конца 2025 года. А затем начать строительство. Мы хотим развести эти процессы, чтобы не доставлять дискомфорт жителям, — добавили в пресс-службе компании.

По словам Инны Афанасьевой, три соглашения с собственниками уже подписаны, через несколько дней жители получат деньги, чуть позже дома начнут сносить.

В течение 8 лет группа «Брусника» построит новый жилой комплекс и благоустроит озеро Верховое Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Коммерческий директор ГК «Абажур» (компания занимается продажей земли под застройку) Павел Грицай отмечает, что участки вокруг «Локомотив-Арены» стоят от 3 до 5 миллионов рублей. Специалисты оценочных компаний, по его словам, не могут занижать или завышать данные, потому что попросту лишатся лицензии на деятельность.

— Расселение идет по КРТ, по оценочной стоимости. Возможно договориться с застройщиком: например, с 6 миллионов поднять до 8 миллионов — им выгодно дать немного больше денег, чтобы побыстрее жители съехали, — рассуждает Павел Грицай.

По его словам, до КРТ застройщик мог расселить дома по коммерческой стоимости, сейчас — нет. Жители могут заказать повторную оценку или пойти в суд, но бывает, что судья назначает выплату меньше изначальной.