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Недвижимость Я здесь живу репортаж «Тут еще война будет»: частник около «Весеннего» попал под КРТ — жители боятся, что их продадут вместе с домами

«Тут еще война будет»: частник около «Весеннего» попал под КРТ — жители боятся, что их продадут вместе с домами

Жители частного сектора на берегу Ини случайно узнали о планах на застройку

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Частный сектор с уютными, добротными домиками окружают высотки, в будущем маленькие домики и вовсе могут сравнять с землей

Жители частного сектора в Первомайском районе Новосибирска неожиданно узнали, что их дома попали под комплексное развитие территории (КРТ). Местные переживают, что в скором будущем их вместе с участками продадут застройщику (объявления о помощи в покупке земли и согласованиях уже появились на одном из сайтов), а их добротный частник вблизи реки Иня сравняют с землей ради высоток. НГС пообщался с жителями спорной земли: одни годами возводили дома, живут здесь поколениями и даже нашли клад в фундаменте от предков, а другие и вовсе мечтали навсегда сбежать из квартир, но теперь оказались в подвешенном состоянии. Читайте в материале Елизаветы Горячевой, как люди борются с возможной застройкой и почему они ни за что не променяют жизнь в своем доме у Ини на квартиру в «человейнике».

На Первомайке вблизи Ини под КРТ попали сотни домов, с одной стороны спокойный частный сектор теснят многоэтажки микрорайона «Весенний» от ГК «Первый строительный фонд», с другой — строящийся по масштабному инвестиционному проекту (МИПу) на месте леса жилой комплекс «Скандинавские берега» от того же застройщика. Компания получала участок площадью в 7,9 га с условием, что направит 120 миллионов рублей на строительство долгостроя на улице улица Есенина, 12/1. Ввести в эксплуатацию все дома жилого комплекса должны до 2032 года.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «ПСФ» образовано в 2014 году. Генеральным директором и владельцем 97,47% числится Майис Мамедов, еще 2,53% принадлежат Октаю Мамедову. На конец 2023 года выручка компании составила 141 миллион рублей, чистая прибыль — 64 тысячи рублей. В Новосибирске «ПСФ» построил ЖК «Семейный квартал» на улице Бронной, дома на Стартовой, Рубиновой, Заречной. Сейчас группа компаний возводит ЖК «Одоевский» на улице Радиостанция, 2, ЖК «Зеленый город» на Кирова и другие.

Многоэтажные дома подбираются к частному сектору, а по дорогам вблизи небольших домиков проезжают те, кто едет из села Новолуговое

Как только местные жители заметили новую стройку вблизи своих домов, признались, что напугались и примерно в это же время узнали о наложенном КРТ и зонировании их частника на дома смешанной этажности. Такая зона позволяет возводить на этой территории высотки.

За железным забором — обрыв, там же и стройка нового жилого комплекса «Скандинавские кварталы»

На одном из сайтов по продаже участков уже появились объявления, в которых компания предлагает застройщикам помощь в покупке земли на аукционе. В них также указано: «чтобы избежать появления непредвиденных участников аукциона, возможно точечный выкуп объектов недвижимости на территории будущей застройки».

«Я родилась здесь и хочу умереть здесь»

Одна из старейшин добротных домиков, Ольга, живет на улице Баумана всю жизнь, соседи ласково называют ее любимая тетя Оля. В 1937 году маленький домик купила ее бабушка, тогда вокруг стояли лишь землянки.

— Все мои родственники родились здесь: мама, дядьки, тетки. Родились и умерли. Я родилась здесь и хочу умереть здесь. Тут такая красота, выйдешь в огород, а там кукушки кукуют до упаду, коршуны летают, зайцы бегают, яблоки едят, — смеется Ольга.

Ольга признается, что на улице знает всех и отмечает — старенькие дома у соседей есть, но их совсем мало

Женщина рассказывает, даже когда они с родителями переехали в более добротный дом тут же, то ее все равно тянуло в домик бабушки, она то и дело прибегала к ней в гости. Когда землянки начали перестраивать, буквально заливали фундамент, жители устраивали настоящий праздник. Ставили стол поперек улицы (тогда машины проезжали редко), накрывали его газетами, и каждый приносил, что мог — так и отмечали.

Переезжать из родного места Ольга наотрез отказывается, хочет, чтобы и ее внуки здесь выросли, а огород называет настоящей отдушиной. Женщина тут же приглашает посмотреть участок и ее дом, но скромно просит не пугаться — еще не все доделано, потому что строят они все сами, сначала домом занимался муж, потом сын, помогает и сама Ольга.

Ольга проводит в огороде очень много времени, соседи отмечают, что женщина работает на земле постоянно

Огород женщины — идеальный, она уже все вспахала, собрала капусту, тыквы, кабачки и почти все огурцы. Много овощей лежит и в скромном домике: в углу собранная тыква, а на лестнице кабачки.

— Я в человейник не хочу, быть дворняжкой во дворе, которая обсуждает, кто куда ушел — тоже. Сидение на лавочке не для меня. Почему я должна все это кому-то подарить? Тут каждый гвоздик мой, все своими руками сделано, — возмущается Ольга. — Мне отвалят копейки за то, над чем я всю жизнь свою трудилась.

Домик бабушки Ольги был совсем маленький, после его перестроили, получился большой двухэтажный

По словам соседей, женщина раздает урожай родственникам и соседям

Под впечатлением от возможной застройки частного сектора Ольга даже написала стихотворение, в котором отмечает, что никто не должен решать за жителей, где им жить и когда покидать родную землю.

— Тут еще война будет за частный сектор. Одна из жительниц говорит, плашмя ляжет, но никого не пустит, — рассказывает Ольга, размахивая руками.

«Люди живут поколениями»

Ее соседка Наталья тоже выросла на Первомайке, сначала жила в девятиэтажке неподалеку, в квартире, доставшейся ее маме от предприятия. Но все время мечтала сбежать от шумных соседей, которые то и дело включали музыку. Семья искала жилье поблизости и заприметила небольшой домик из бревен, который построили еще в 1937 году.

Сейчас Наталья с мужем реконструируют дом, планов у них много, да и работы тоже, отмечает жительница

Дом они с мужем купили без кредитов и ипотеки, сейчас активно его перестраивают — сколько есть денег, все идет в стройку. Семья уже укрепила фундамент, в этом году хотят доделать пристройку, облагородить территорию, сделать ливневку, и уже высадили сирень и черемуху. Планов лет на 15, шутит Наталья.

— Все нашими руками сделано, террасу мы с мужем вдвоем строим. Очень много труда и сил. Отсюда жителей нельзя просто так взять и вырвать, здесь живут поколениями, — рассказывает Наталья.

Плохих домиков в частнике у Ини действительно мало, в основном стоят двухэтажные дома

Жители, объясняет Наталья, следят за своим частным сектором, возле домов садят цветы, подметают и убирают улицы

Один из жителей соседней улицы, говорит женщина, при перестройке дома в фундаменте нашел деньги, которые замуровал еще его дед. Он их положил обратно, сверху добавил и свои — для внуков. Да и на улице Баумана семей с историями полно, например, одни соседи вырастили здесь 12 детей, некоторые жильцы строили дома десятилетиями, а другие все еще не закончили ремонт. Наталья говорит, что руки от растворов у них не просыхают.

Обещанная набережная и проблемы Первомайки

Как и Наталья, сбежала из квартиры и Елена. Им с семьей все время приходилось жить в съемном жилье, а разнополым детям ютиться в одной комнате. Три года назад у Елены умерла мама, в наследство женщине досталась комната в бараке на улице Героев Революции. Дом снесли, выплатили деньги, тогда семья взяла кредит и все средства, 3,8 миллиона рублей, вложила в покупку дома.

Дом семьи Елены на два хозяина, калитка на магните, открыть его можно изнутри и так запустить гостей

Уже два с половиной года они живут на улице Подольской. В доме за это время успели сделать ремонт, поменяли коммуникации и все обустроили под себя.

— Я родилась на Первомайке, сначала жили рядом с частным сектором. Мы привязаны к этому месту, когда жили в квартире, гуляли по этим улицам, тут такие запахи прекрасные: природа, шашлыки, бани топятся, — смеется Елена. — Лучше бы оставили в покое наш частный сектор и занялись бы набережной.

Многие, кто сейчас живет в частном секторе, либо уже жили рядом, либо родились здесь, приезжих, говорит Елена, мало

Кстати, жители в разговоре постоянно вспоминают о набережной вдоль Ини. Впервые о ее благоустройстве заговорили на последних выборах депутатов, тогда жители голосовали за развитие зеленой зоны и надеялись, что она вот-вот появится, но набережной так и нет. При этом на берегах реки становится все больше отдыхающих, гуляют там все, и жители частного сектора и «Весеннего». Теперь, шутят местные, появятся набережная вместе с домами «Скандинавского квартала».

Местные отмечают, что раньше здесь был лес, теперь же активно идет стройка жилого комплекса

Яков, который живет на улице Парашютной, говорит, что инфраструктуру района развивают не так быстро и не поспевают за новыми жильцами. Сейчас жителям приходится стоять в длинных пробках. Например, если выехать раньше 7 утра, то разъезд Иня можно проскочить быстро, а если чуть позже, то придется стоять в заторах. Люди говорят, что им обещали мост, который пока так и не появился, до сих пор разъезд Иня остается единственным удобным выездом.

Со школами, отмечает Наталья, тоже есть проблемы, пока не построили учебное заведение на «Весеннем», детей в классах было больше 30 человек. Сейчас полегче, не практически нет секций. Родители стояли в очередях, чтобы записать детей на занятия.

Сам Яков купил участок 10 лет назад, тогда же и начал строить дом. Мужчина вспоминает, что вложил в стройку около 15 миллионов рублей, перевез сюда родителей — они поселились на первом этаже, семья Якова — на втором, по соседству живет и сестра.

— Мы построили все с нуля: дом, гараж, баню. Непонятно почему нас с земли, которую мы сами облагородили, хотят начать выселять. Нас, как крепостных продадут вместе с землей и с нашими же домами, — говорит Яков.

10 лет назад на этом месте по сути был пустырь, Яков построил большой дом, рядом гараж и баня

Собеседник НГС отмечает, что 10 лет назад в Генплане было указано, что их участки предполагают строительство только индивидуальных жилых домов, после зонирование поменяли на жилую застройку смешанной этажности и наложили КРТ. По словам мужчины, у большей части жителей есть все коммуникации: центральная канализация, водопровод, газ и электричество. У кого нет центральной канализации, оборудуют выгребные ямы, назвать частный сектор аварийным и тем, который можно пустить под снос — нельзя.

Большая часть частного сектора попала под КРТ, жители не против развития территории вокруг, но хотят, чтобы зонирование поменяли на индивидуальные жилые дома

При этом наложение КРТ несет и другие проблемы, например, теперь, чтобы построить дом, придется все согласовывать. Как рассказывает Яков, один из жителей частного сектора купил участок давно, снес дом до КРТ, а построить пока ничего не может — надо все согласовать.

Жители уверяют, что сами они не против КРТ, их смущает вопрос зонирования территории. Люди активно собирают подписи, и уверены, что развивать Первомайку можно комплексно, но с учетом мнения тех, кто уже живет здесь. С берега частный сектор уже теснит новый жилой комплекс «Скандинавские кварталы». По словам местных, до появления застройщика на участке был лес, а теперь у жителей остался всего один доступ к воде.

— Деревья в пойме реки вырубили, остался ряд тополей. Там все время была водоохранная зона, на территории строить нельзя было. Там бьют родники из-под земли, — объясняет Наталья.

Застройщик оставил ряд тополей у реки, местные говорят, что раньше деревьев было больше

Жители собрали уже больше 500 подписей, обошли пока не все дома и готовятся к встрече с властями, они планируют изменить зонирование участков. Несмотря на все минусы, люди отмечают, что история с КРТ их сильно сблизила: до этого они знали в основном соседей по улице, а теперь знакомы чуть ли не со всеми, кто живет в частном секторе.

— Мы никого не пустим, а если придут, то проводим, — уверенно говорит Наталья.

Местные уверяют, в случае, если к ним придет застройщик, то они готовы судиться. Кстати, в мае этого года на Первомайку зашла новая компания — «ДС-Инвестстрой». Застройщик расселяет бараки по КРТ в границах улиц Героев Революции, Физкультурной и Красный Факел. Договор действует до 2027 года, за это время компания должна расселить двухэтажные дома и построить высотки. Компания уже построила один дом в Барнауле и строит второй, в Новосибирске это ее первый проект.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО СЗ «ДС-Инвестстрой» образовано в 2016 году в Барнауле. Директором числится Вячеслав Виноградов. Он же указан среди владельцев компании, половина принадлежит Вячеславу Виноградову, половина — Андрею Еремкину. На конец 2023 года, выручка организации составила 2,9 миллиона рублей, чистый убыток — 9,6 миллиона рублей.

В целом, по проекту планировки почти весь частный сектор должны застроить жильем, социальными и деловыми объектами.

НГС пытался связаться с ГК «Первый строительный фонд» и направил запрос на почту с просьбой прокомментировать, планирует ли застройщик заходить на КРТ в частный сектор. Также журналист обратилась за комментарием в пресс-центр мэрии.

Недавно НГС писал о том, что жители дома в 1-м Петропавловском переулке не могут договориться с застройщиком об условиях переезда — они уверены, что денежную компенсацию за комнаты им занижают, и судятся с ним уже год.

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Комментарии
4
Гость
10 минут
Так ИХ с домами или ДОМА с ними? У нас разрешили торговлю людьми?
Гость
8 минут
нефеодализм.. огораживание 2.0.. а вы думали в скрепосказку попали?..
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