«Тут еще война будет»: частник около «Весеннего» попал под КРТ — жители боятся, что их продадут вместе с домами

Жители частного сектора в Первомайском районе Новосибирска неожиданно узнали, что их дома попали под комплексное развитие территории (КРТ). Местные переживают, что в скором будущем их вместе с участками продадут застройщику (объявления о помощи в покупке земли и согласованиях уже появились на одном из сайтов), а их добротный частник вблизи реки Иня сравняют с землей ради высоток. НГС пообщался с жителями спорной земли: одни годами возводили дома, живут здесь поколениями и даже нашли клад в фундаменте от предков, а другие и вовсе мечтали навсегда сбежать из квартир, но теперь оказались в подвешенном состоянии. Читайте в материале Елизаветы Горячевой, как люди борются с возможной застройкой и почему они ни за что не променяют жизнь в своем доме у Ини на квартиру в «человейнике».
На Первомайке вблизи Ини под КРТ попали сотни домов, с одной стороны спокойный частный сектор теснят многоэтажки микрорайона «Весенний» от ГК «Первый строительный фонд», с другой — строящийся по масштабному инвестиционному проекту (МИПу) на месте леса жилой комплекс «Скандинавские берега» от того же застройщика. Компания получала участок площадью в 7,9 га с условием, что направит 120 миллионов рублей на строительство долгостроя на улице улица Есенина, 12/1. Ввести в эксплуатацию все дома жилого комплекса должны до 2032 года.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «ПСФ» образовано в 2014 году. Генеральным директором и владельцем 97,47% числится Майис Мамедов, еще 2,53% принадлежат Октаю Мамедову. На конец 2023 года выручка компании составила 141 миллион рублей, чистая прибыль — 64 тысячи рублей. В Новосибирске «ПСФ» построил ЖК «Семейный квартал» на улице Бронной, дома на Стартовой, Рубиновой, Заречной. Сейчас группа компаний возводит ЖК «Одоевский» на улице Радиостанция, 2, ЖК «Зеленый город» на Кирова и другие.
Как только местные жители заметили новую стройку вблизи своих домов, признались, что напугались и примерно в это же время узнали о наложенном КРТ и зонировании их частника на дома смешанной этажности. Такая зона позволяет возводить на этой территории высотки.
На одном из сайтов по продаже участков уже появились объявления, в которых компания предлагает застройщикам помощь в покупке земли на аукционе. В них также указано: «чтобы избежать появления непредвиденных участников аукциона, возможно точечный выкуп объектов недвижимости на территории будущей застройки».
«Я родилась здесь и хочу умереть здесь»
Одна из старейшин добротных домиков, Ольга, живет на улице Баумана всю жизнь, соседи ласково называют ее любимая тетя Оля. В 1937 году маленький домик купила ее бабушка, тогда вокруг стояли лишь землянки.
— Все мои родственники родились здесь: мама, дядьки, тетки. Родились и умерли. Я родилась здесь и хочу умереть здесь. Тут такая красота, выйдешь в огород, а там кукушки кукуют до упаду, коршуны летают, зайцы бегают, яблоки едят, — смеется Ольга.
Женщина рассказывает, даже когда они с родителями переехали в более добротный дом тут же, то ее все равно тянуло в домик бабушки, она то и дело прибегала к ней в гости. Когда землянки начали перестраивать, буквально заливали фундамент, жители устраивали настоящий праздник. Ставили стол поперек улицы (тогда машины проезжали редко), накрывали его газетами, и каждый приносил, что мог — так и отмечали.
Переезжать из родного места Ольга наотрез отказывается, хочет, чтобы и ее внуки здесь выросли, а огород называет настоящей отдушиной. Женщина тут же приглашает посмотреть участок и ее дом, но скромно просит не пугаться — еще не все доделано, потому что строят они все сами, сначала домом занимался муж, потом сын, помогает и сама Ольга.
Огород женщины — идеальный, она уже все вспахала, собрала капусту, тыквы, кабачки и почти все огурцы. Много овощей лежит и в скромном домике: в углу собранная тыква, а на лестнице кабачки.
— Я в человейник не хочу, быть дворняжкой во дворе, которая обсуждает, кто куда ушел — тоже. Сидение на лавочке не для меня. Почему я должна все это кому-то подарить? Тут каждый гвоздик мой, все своими руками сделано, — возмущается Ольга. — Мне отвалят копейки за то, над чем я всю жизнь свою трудилась.
Под впечатлением от возможной застройки частного сектора Ольга даже написала стихотворение, в котором отмечает, что никто не должен решать за жителей, где им жить и когда покидать родную землю.
— Тут еще война будет за частный сектор. Одна из жительниц говорит, плашмя ляжет, но никого не пустит, — рассказывает Ольга, размахивая руками.
«Люди живут поколениями»
Ее соседка Наталья тоже выросла на Первомайке, сначала жила в девятиэтажке неподалеку, в квартире, доставшейся ее маме от предприятия. Но все время мечтала сбежать от шумных соседей, которые то и дело включали музыку. Семья искала жилье поблизости и заприметила небольшой домик из бревен, который построили еще в 1937 году.
Дом они с мужем купили без кредитов и ипотеки, сейчас активно его перестраивают — сколько есть денег, все идет в стройку. Семья уже укрепила фундамент, в этом году хотят доделать пристройку, облагородить территорию, сделать ливневку, и уже высадили сирень и черемуху. Планов лет на 15, шутит Наталья.
— Все нашими руками сделано, террасу мы с мужем вдвоем строим. Очень много труда и сил. Отсюда жителей нельзя просто так взять и вырвать, здесь живут поколениями, — рассказывает Наталья.
Один из жителей соседней улицы, говорит женщина, при перестройке дома в фундаменте нашел деньги, которые замуровал еще его дед. Он их положил обратно, сверху добавил и свои — для внуков. Да и на улице Баумана семей с историями полно, например, одни соседи вырастили здесь 12 детей, некоторые жильцы строили дома десятилетиями, а другие все еще не закончили ремонт. Наталья говорит, что руки от растворов у них не просыхают.
Обещанная набережная и проблемы Первомайки
Как и Наталья, сбежала из квартиры и Елена. Им с семьей все время приходилось жить в съемном жилье, а разнополым детям ютиться в одной комнате. Три года назад у Елены умерла мама, в наследство женщине досталась комната в бараке на улице Героев Революции. Дом снесли, выплатили деньги, тогда семья взяла кредит и все средства, 3,8 миллиона рублей, вложила в покупку дома.
Уже два с половиной года они живут на улице Подольской. В доме за это время успели сделать ремонт, поменяли коммуникации и все обустроили под себя.
— Я родилась на Первомайке, сначала жили рядом с частным сектором. Мы привязаны к этому месту, когда жили в квартире, гуляли по этим улицам, тут такие запахи прекрасные: природа, шашлыки, бани топятся, — смеется Елена. — Лучше бы оставили в покое наш частный сектор и занялись бы набережной.
Кстати, жители в разговоре постоянно вспоминают о набережной вдоль Ини. Впервые о ее благоустройстве заговорили на последних выборах депутатов, тогда жители голосовали за развитие зеленой зоны и надеялись, что она вот-вот появится, но набережной так и нет. При этом на берегах реки становится все больше отдыхающих, гуляют там все, и жители частного сектора и «Весеннего». Теперь, шутят местные, появятся набережная вместе с домами «Скандинавского квартала».
Яков, который живет на улице Парашютной, говорит, что инфраструктуру района развивают не так быстро и не поспевают за новыми жильцами. Сейчас жителям приходится стоять в длинных пробках. Например, если выехать раньше 7 утра, то разъезд Иня можно проскочить быстро, а если чуть позже, то придется стоять в заторах. Люди говорят, что им обещали мост, который пока так и не появился, до сих пор разъезд Иня остается единственным удобным выездом.
Со школами, отмечает Наталья, тоже есть проблемы, пока не построили учебное заведение на «Весеннем», детей в классах было больше 30 человек. Сейчас полегче, не практически нет секций. Родители стояли в очередях, чтобы записать детей на занятия.
Сам Яков купил участок 10 лет назад, тогда же и начал строить дом. Мужчина вспоминает, что вложил в стройку около 15 миллионов рублей, перевез сюда родителей — они поселились на первом этаже, семья Якова — на втором, по соседству живет и сестра.
— Мы построили все с нуля: дом, гараж, баню. Непонятно почему нас с земли, которую мы сами облагородили, хотят начать выселять. Нас, как крепостных продадут вместе с землей и с нашими же домами, — говорит Яков.
Собеседник НГС отмечает, что 10 лет назад в Генплане было указано, что их участки предполагают строительство только индивидуальных жилых домов, после зонирование поменяли на жилую застройку смешанной этажности и наложили КРТ. По словам мужчины, у большей части жителей есть все коммуникации: центральная канализация, водопровод, газ и электричество. У кого нет центральной канализации, оборудуют выгребные ямы, назвать частный сектор аварийным и тем, который можно пустить под снос — нельзя.
При этом наложение КРТ несет и другие проблемы, например, теперь, чтобы построить дом, придется все согласовывать. Как рассказывает Яков, один из жителей частного сектора купил участок давно, снес дом до КРТ, а построить пока ничего не может — надо все согласовать.
Жители уверяют, что сами они не против КРТ, их смущает вопрос зонирования территории. Люди активно собирают подписи, и уверены, что развивать Первомайку можно комплексно, но с учетом мнения тех, кто уже живет здесь. С берега частный сектор уже теснит новый жилой комплекс «Скандинавские кварталы». По словам местных, до появления застройщика на участке был лес, а теперь у жителей остался всего один доступ к воде.
— Деревья в пойме реки вырубили, остался ряд тополей. Там все время была водоохранная зона, на территории строить нельзя было. Там бьют родники из-под земли, — объясняет Наталья.
Жители собрали уже больше 500 подписей, обошли пока не все дома и готовятся к встрече с властями, они планируют изменить зонирование участков. Несмотря на все минусы, люди отмечают, что история с КРТ их сильно сблизила: до этого они знали в основном соседей по улице, а теперь знакомы чуть ли не со всеми, кто живет в частном секторе.
— Мы никого не пустим, а если придут, то проводим, — уверенно говорит Наталья.
Местные уверяют, в случае, если к ним придет застройщик, то они готовы судиться. Кстати, в мае этого года на Первомайку зашла новая компания — «ДС-Инвестстрой». Застройщик расселяет бараки по КРТ в границах улиц Героев Революции, Физкультурной и Красный Факел. Договор действует до 2027 года, за это время компания должна расселить двухэтажные дома и построить высотки. Компания уже построила один дом в Барнауле и строит второй, в Новосибирске это ее первый проект.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО СЗ «ДС-Инвестстрой» образовано в 2016 году в Барнауле. Директором числится Вячеслав Виноградов. Он же указан среди владельцев компании, половина принадлежит Вячеславу Виноградову, половина — Андрею Еремкину. На конец 2023 года, выручка организации составила 2,9 миллиона рублей, чистый убыток — 9,6 миллиона рублей.
В целом, по проекту планировки почти весь частный сектор должны застроить жильем, социальными и деловыми объектами.
НГС пытался связаться с ГК «Первый строительный фонд» и направил запрос на почту с просьбой прокомментировать, планирует ли застройщик заходить на КРТ в частный сектор. Также журналист обратилась за комментарием в пресс-центр мэрии.
Недавно НГС писал о том, что жители дома в 1-м Петропавловском переулке не могут договориться с застройщиком об условиях переезда — они уверены, что денежную компенсацию за комнаты им занижают, и судятся с ним уже год.