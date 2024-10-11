«Тут еще война будет»: частник около «Весеннего» попал под КРТ — жители боятся, что их продадут вместе с домами

Частный сектор с уютными, добротными домиками окружают высотки, в будущем маленькие домики и вовсе могут сравнять с землей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители частного сектора в Первомайском районе Новосибирска неожиданно узнали, что их дома попали под комплексное развитие территории (КРТ). Местные переживают, что в скором будущем их вместе с участками продадут застройщику (объявления о помощи в покупке земли и согласованиях уже появились на одном из сайтов), а их добротный частник вблизи реки Иня сравняют с землей ради высоток. НГС пообщался с жителями спорной земли: одни годами возводили дома, живут здесь поколениями и даже нашли клад в фундаменте от предков, а другие и вовсе мечтали навсегда сбежать из квартир, но теперь оказались в подвешенном состоянии. Читайте в материале Елизаветы Горячевой, как люди борются с возможной застройкой и почему они ни за что не променяют жизнь в своем доме у Ини на квартиру в «человейнике».

На Первомайке вблизи Ини под КРТ попали сотни домов, с одной стороны спокойный частный сектор теснят многоэтажки микрорайона «Весенний» от ГК «Первый строительный фонд», с другой — строящийся по масштабному инвестиционному проекту (МИПу) на месте леса жилой комплекс «Скандинавские берега» от того же застройщика. Компания получала участок площадью в 7,9 га с условием, что направит 120 миллионов рублей на строительство долгостроя на улице улица Есенина, 12/1. Ввести в эксплуатацию все дома жилого комплекса должны до 2032 года.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «ПСФ» образовано в 2014 году. Генеральным директором и владельцем 97,47% числится Майис Мамедов, еще 2,53% принадлежат Октаю Мамедову. На конец 2023 года выручка компании составила 141 миллион рублей, чистая прибыль — 64 тысячи рублей. В Новосибирске «ПСФ» построил ЖК «Семейный квартал» на улице Бронной, дома на Стартовой, Рубиновой, Заречной. Сейчас группа компаний возводит ЖК «Одоевский» на улице Радиостанция, 2, ЖК «Зеленый город» на Кирова и другие.

Многоэтажные дома подбираются к частному сектору, а по дорогам вблизи небольших домиков проезжают те, кто едет из села Новолуговое Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Как только местные жители заметили новую стройку вблизи своих домов, признались, что напугались и примерно в это же время узнали о наложенном КРТ и зонировании их частника на дома смешанной этажности. Такая зона позволяет возводить на этой территории высотки.

За железным забором — обрыв, там же и стройка нового жилого комплекса «Скандинавские кварталы» Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











На одном из сайтов по продаже участков уже появились объявления, в которых компания предлагает застройщикам помощь в покупке земли на аукционе. В них также указано: «чтобы избежать появления непредвиденных участников аукциона, возможно точечный выкуп объектов недвижимости на территории будущей застройки».

«Я родилась здесь и хочу умереть здесь»

Одна из старейшин добротных домиков, Ольга, живет на улице Баумана всю жизнь, соседи ласково называют ее любимая тетя Оля. В 1937 году маленький домик купила ее бабушка, тогда вокруг стояли лишь землянки.

— Все мои родственники родились здесь: мама, дядьки, тетки. Родились и умерли. Я родилась здесь и хочу умереть здесь. Тут такая красота, выйдешь в огород, а там кукушки кукуют до упаду, коршуны летают, зайцы бегают, яблоки едят, — смеется Ольга.

Ольга признается, что на улице знает всех и отмечает — старенькие дома у соседей есть, но их совсем мало Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Женщина рассказывает, даже когда они с родителями переехали в более добротный дом тут же, то ее все равно тянуло в домик бабушки, она то и дело прибегала к ней в гости. Когда землянки начали перестраивать, буквально заливали фундамент, жители устраивали настоящий праздник. Ставили стол поперек улицы (тогда машины проезжали редко), накрывали его газетами, и каждый приносил, что мог — так и отмечали.

Переезжать из родного места Ольга наотрез отказывается, хочет, чтобы и ее внуки здесь выросли, а огород называет настоящей отдушиной. Женщина тут же приглашает посмотреть участок и ее дом, но скромно просит не пугаться — еще не все доделано, потому что строят они все сами, сначала домом занимался муж, потом сын, помогает и сама Ольга.

Ольга проводит в огороде очень много времени, соседи отмечают, что женщина работает на земле постоянно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Огород женщины — идеальный, она уже все вспахала, собрала капусту, тыквы, кабачки и почти все огурцы. Много овощей лежит и в скромном домике: в углу собранная тыква, а на лестнице кабачки.

— Я в человейник не хочу, быть дворняжкой во дворе, которая обсуждает, кто куда ушел — тоже. Сидение на лавочке не для меня. Почему я должна все это кому-то подарить? Тут каждый гвоздик мой, все своими руками сделано, — возмущается Ольга. — Мне отвалят копейки за то, над чем я всю жизнь свою трудилась.

Домик бабушки Ольги был совсем маленький, после его перестроили, получился большой двухэтажный Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По словам соседей, женщина раздает урожай родственникам и соседям Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Под впечатлением от возможной застройки частного сектора Ольга даже написала стихотворение, в котором отмечает, что никто не должен решать за жителей, где им жить и когда покидать родную землю.

— Тут еще война будет за частный сектор. Одна из жительниц говорит, плашмя ляжет, но никого не пустит, — рассказывает Ольга, размахивая руками.

«Люди живут поколениями»

Ее соседка Наталья тоже выросла на Первомайке, сначала жила в девятиэтажке неподалеку, в квартире, доставшейся ее маме от предприятия. Но все время мечтала сбежать от шумных соседей, которые то и дело включали музыку. Семья искала жилье поблизости и заприметила небольшой домик из бревен, который построили еще в 1937 году.

Сейчас Наталья с мужем реконструируют дом, планов у них много, да и работы тоже, отмечает жительница Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Дом они с мужем купили без кредитов и ипотеки, сейчас активно его перестраивают — сколько есть денег, все идет в стройку. Семья уже укрепила фундамент, в этом году хотят доделать пристройку, облагородить территорию, сделать ливневку, и уже высадили сирень и черемуху. Планов лет на 15, шутит Наталья.

— Все нашими руками сделано, террасу мы с мужем вдвоем строим. Очень много труда и сил. Отсюда жителей нельзя просто так взять и вырвать, здесь живут поколениями, — рассказывает Наталья.

Плохих домиков в частнике у Ини действительно мало, в основном стоят двухэтажные дома Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители, объясняет Наталья, следят за своим частным сектором, возле домов садят цветы, подметают и убирают улицы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Один из жителей соседней улицы, говорит женщина, при перестройке дома в фундаменте нашел деньги, которые замуровал еще его дед. Он их положил обратно, сверху добавил и свои — для внуков. Да и на улице Баумана семей с историями полно, например, одни соседи вырастили здесь 12 детей, некоторые жильцы строили дома десятилетиями, а другие все еще не закончили ремонт. Наталья говорит, что руки от растворов у них не просыхают.

Обещанная набережная и проблемы Первомайки

Как и Наталья, сбежала из квартиры и Елена. Им с семьей все время приходилось жить в съемном жилье, а разнополым детям ютиться в одной комнате. Три года назад у Елены умерла мама, в наследство женщине досталась комната в бараке на улице Героев Революции. Дом снесли, выплатили деньги, тогда семья взяла кредит и все средства, 3,8 миллиона рублей, вложила в покупку дома.

Дом семьи Елены на два хозяина, калитка на магните, открыть его можно изнутри и так запустить гостей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Уже два с половиной года они живут на улице Подольской. В доме за это время успели сделать ремонт, поменяли коммуникации и все обустроили под себя.

— Я родилась на Первомайке, сначала жили рядом с частным сектором. Мы привязаны к этому месту, когда жили в квартире, гуляли по этим улицам, тут такие запахи прекрасные: природа, шашлыки, бани топятся, — смеется Елена. — Лучше бы оставили в покое наш частный сектор и занялись бы набережной.

Многие, кто сейчас живет в частном секторе, либо уже жили рядом, либо родились здесь, приезжих, говорит Елена, мало Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Кстати, жители в разговоре постоянно вспоминают о набережной вдоль Ини. Впервые о ее благоустройстве заговорили на последних выборах депутатов, тогда жители голосовали за развитие зеленой зоны и надеялись, что она вот-вот появится, но набережной так и нет. При этом на берегах реки становится все больше отдыхающих, гуляют там все, и жители частного сектора и «Весеннего». Теперь, шутят местные, появятся набережная вместе с домами «Скандинавского квартала».

Местные отмечают, что раньше здесь был лес, теперь же активно идет стройка жилого комплекса Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Яков, который живет на улице Парашютной, говорит, что инфраструктуру района развивают не так быстро и не поспевают за новыми жильцами. Сейчас жителям приходится стоять в длинных пробках. Например, если выехать раньше 7 утра, то разъезд Иня можно проскочить быстро, а если чуть позже, то придется стоять в заторах. Люди говорят, что им обещали мост, который пока так и не появился, до сих пор разъезд Иня остается единственным удобным выездом.

Со школами, отмечает Наталья, тоже есть проблемы, пока не построили учебное заведение на «Весеннем», детей в классах было больше 30 человек. Сейчас полегче, не практически нет секций. Родители стояли в очередях, чтобы записать детей на занятия.

Сам Яков купил участок 10 лет назад, тогда же и начал строить дом. Мужчина вспоминает, что вложил в стройку около 15 миллионов рублей, перевез сюда родителей — они поселились на первом этаже, семья Якова — на втором, по соседству живет и сестра.

— Мы построили все с нуля: дом, гараж, баню. Непонятно почему нас с земли, которую мы сами облагородили, хотят начать выселять. Нас, как крепостных продадут вместе с землей и с нашими же домами, — говорит Яков.

10 лет назад на этом месте по сути был пустырь, Яков построил большой дом, рядом гараж и баня Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Собеседник НГС отмечает, что 10 лет назад в Генплане было указано, что их участки предполагают строительство только индивидуальных жилых домов, после зонирование поменяли на жилую застройку смешанной этажности и наложили КРТ. По словам мужчины, у большей части жителей есть все коммуникации: центральная канализация, водопровод, газ и электричество. У кого нет центральной канализации, оборудуют выгребные ямы, назвать частный сектор аварийным и тем, который можно пустить под снос — нельзя.

Большая часть частного сектора попала под КРТ, жители не против развития территории вокруг, но хотят, чтобы зонирование поменяли на индивидуальные жилые дома Источник: Александр Литвинов











При этом наложение КРТ несет и другие проблемы, например, теперь, чтобы построить дом, придется все согласовывать. Как рассказывает Яков, один из жителей частного сектора купил участок давно, снес дом до КРТ, а построить пока ничего не может — надо все согласовать.

Жители уверяют, что сами они не против КРТ, их смущает вопрос зонирования территории. Люди активно собирают подписи, и уверены, что развивать Первомайку можно комплексно, но с учетом мнения тех, кто уже живет здесь. С берега частный сектор уже теснит новый жилой комплекс «Скандинавские кварталы». По словам местных, до появления застройщика на участке был лес, а теперь у жителей остался всего один доступ к воде.

— Деревья в пойме реки вырубили, остался ряд тополей. Там все время была водоохранная зона, на территории строить нельзя было. Там бьют родники из-под земли, — объясняет Наталья.

Застройщик оставил ряд тополей у реки, местные говорят, что раньше деревьев было больше Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители собрали уже больше 500 подписей, обошли пока не все дома и готовятся к встрече с властями, они планируют изменить зонирование участков. Несмотря на все минусы, люди отмечают, что история с КРТ их сильно сблизила: до этого они знали в основном соседей по улице, а теперь знакомы чуть ли не со всеми, кто живет в частном секторе.

— Мы никого не пустим, а если придут, то проводим, — уверенно говорит Наталья.

Местные уверяют, в случае, если к ним придет застройщик, то они готовы судиться. Кстати, в мае этого года на Первомайку зашла новая компания — «ДС-Инвестстрой». Застройщик расселяет бараки по КРТ в границах улиц Героев Революции, Физкультурной и Красный Факел. Договор действует до 2027 года, за это время компания должна расселить двухэтажные дома и построить высотки. Компания уже построила один дом в Барнауле и строит второй, в Новосибирске это ее первый проект.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО СЗ «ДС-Инвестстрой» образовано в 2016 году в Барнауле. Директором числится Вячеслав Виноградов. Он же указан среди владельцев компании, половина принадлежит Вячеславу Виноградову, половина — Андрею Еремкину. На конец 2023 года, выручка организации составила 2,9 миллиона рублей, чистый убыток — 9,6 миллиона рублей.

В целом, по проекту планировки почти весь частный сектор должны застроить жильем, социальными и деловыми объектами.

НГС пытался связаться с ГК «Первый строительный фонд» и направил запрос на почту с просьбой прокомментировать, планирует ли застройщик заходить на КРТ в частный сектор. Также журналист обратилась за комментарием в пресс-центр мэрии.