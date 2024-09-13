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Мой дом репортаж «Нас выгоняют на улицу»: новосибирцы не могут переехать из рассыпающегося дома — пока идут суды, их соседями стали маргиналы

«Нас выгоняют на улицу»: новосибирцы не могут переехать из рассыпающегося дома — пока идут суды, их соседями стали маргиналы

Дом ведет в разные стороны, а в 2ГИС его уже исключили из числа жилых

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В бараке живет всего несколько человек, а сам он уже не считается жилым

Дом в 1-м Петропавловском переулке признали аварийным еще в 2013 году и давно должны были снести. Большинство жителей уже расселили, но несколько человек никак не могут договориться с застройщиком об условиях переезда — они уверены, что денежную компенсацию за комнаты им занижают, и судятся с ним уже год. За это время, кроме постоянных жильцов, в дом стали заглядывать маргинальные личности, доставляя немало хлопот местным. Корреспондент НГС выслушала позицию собственников и застройщика и побывала в полуразрушенном здании. Подробности о жизни в руинах — в материале НГС.

Гиблое место

Современные свечки стройки ЖК «Салют» недалеко от площади Станиславского сюрреалистично соседствуют с покосившимися жуткими бараками. Справочник 2ГИС даже не считает их жилыми домами — просто сооружения с пометкой «аварийный дом». Один из них, №14 по адресу 1-й Петропавловский переулок, зияет разбитыми окнами, и в пустых нежилых помещениях жутковато завывает ветер даже днем. Здание недавно расселили.

Дом №14 уже расселили — его жители сумели договориться с застройщиком

Рядом же стоит дом №12 — как будто ничем не лучше расселенного, но здесь сразу же бросаются в глаза редкие следы жизни. Под окнами на улице сохнут на веревках вещи, под карнизом торчат чьи-то мешки и бидончики с продуктами.

У входа нас встречает Лилия Желобицкая. Уже почти год она судится с мэрией Новосибирска и ведет переговоры с застройщиком, оставаясь жить в аварийном доме. За это время он заметно опустел, а поверх окон и остекления лоджий на первом этаже прибиты доски.

Лилия Александровна разговаривает с женщиной, которая ночевала в пустующей квартире барака

В большинстве квартир уже никто не живет, осталось несколько человек — все, у кого была альтернатива, разъехались. В опустевшие квартиры приходят маргиналы и устраивают там попойки. Выгнать их очень сложно, вот женщина с соседями и прибили доски, чтобы перекрыть им доступ внутрь.

— Дом полуразрушен, растаскан мародёрами. Там обосновались бродяги и всякие асоциальные элементы. Полиция не приезжает, когда они там, а если приезжает, то не забирает их. Вот так и живём в опасных условиях, — вздыхает Лилия Александровна. — Уже неоднократно своими силами забивали эти дыры, а они приходят ночью, отрывают доски и там живут, пьют, принимают наркотики. Утром, если удается, выгоняем их — вечером та же история.

Окна приходится забивать досками, но это не останавливает непрошенных гостей

По словам сибирячки, оставшиеся жильцы много раз жаловались на непрошенных гостей и другие проблемы в управляющую компанию, но там на происходящее никак не реагируют. При этом, отмечает она, платежки приходят регулярно, и она их исправно оплачивает.

— Говорят, материалов у них нет, чтобы забить эти щели. А я думаю, что совести. Прекрасно знают нашу ситуацию, и ноль внимания, — сетует Лилия Желобицкая.

Корреспондент НГС направила запрос в УК «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района». Ответ мы опубликуем, как только получим его.

Квартира, в которой живет Лилия Александровна, находится на втором этаже. В подъезде на входе недавно высохшая лужа, а в воздухе запах сырости — по словам женщины, их регулярно заливает во время дождей. На дверях квартиры надписи: «Не влезай, убьет» и другие — сибирячка объясняет, что сделала их для нежданных гостей.

В подъезде наклон в одну сторону не просто ощущается — его видно

В квартире становится понятно, ощущение уходящих из-под ног ступенек на лестнице не случайно: фундамента в доме нет, и здание медленно и неравномерно, но стабильно уходит под землю, и в нем можно почувствовать легкий наклон.

Две комнаты соседей по квартире заперты. Одну из них, площадью 16 кв. м, занимает Лилия Александровна, также в ее распоряжении общая кухня, ванная и туалет — всего получается 25 квадратов. Правда, ванной женщина не пользуется, ходит в душ в спортивном зале — после очередной протечки крыши пол там совсем покосило, и возникает ощущение, что чугунная махина вот-вот рухнет на первый этаж. Как раз к незаконным жильцам.

Лилия Александровна так пытается себя обезопасить от маргиналов

Явные проблемы с полом ощущаются и на кухне. Там скос уже в две стороны: комод будто ушел ножками в пол в одном углу комнаты, раковина — в другом. Здешние провалы женщина объясняет регулярными протечками труб на первом этаже, из-за которых подмывает стену. Недавно потолок обрушился на вещи и мебель, все пришлось менять за свой счет, говорит женщина.

Большинство комнат в коммуналке, кажется, скоро рухнут

Отопление в коммуналке есть только в комнате, где обитает Лилия Желобицкая, а все остальные помещения не отапливаются с тех пор, как в январе 2024 на левом берегу случилась крупная коммунальная авария. Женщина пока не понимает до конца, как будет зимовать с кошкой в полуразваленном холодном доме.

На ночь она закроется на все засовы и будет снова прислушиваться, не происходит ли на первом этаже чего плохого.

Идет следствие

Лилия Желобицкая живет в комнате аварийного дома с 2007 года, но ее родственники жили здесь с 1987 года. Три года назад женщина как могла, своими силами сделала ремонт, но постепенно условия проживания стали невыносимыми.

Лилия Александровна живет в коммуналке с кошкой

В 2013 году дом признали аварийным и подлежащим сносу, в 2016-м включили в городскую программу развития застроенных территорий. По договору с мэрией спецзастройщик «Архипелаг» (входит в SKY Group) обязался расселить и снести пять аварийных домов на Петропавловской, Титова и в 1-м Петропавловском переулке.

По данным «Контур. Фокус», ООО Специализированный Застройщик «Архипелаг» — действующее микропредприятие, зарегистрированное в Новосибирске в 2015 году. Единственный владелец и генеральный директор — Владимир Литвинов, который объединяет ряд компаний в группу SKY Group. Чистый убыток компании за прошлый год составил 252 тысячи рублей.
Владимир Литвинов — хорошо известный в Новосибирске девелопер. Он также руководит и владеет 15 компаниями, указан директором еще в двух, в двух — совладельцем. Большинство предприятий строительные, среди остальных управляющая компания, производство подъемно-транспортного оборудования, одно ООО занимается продажей собственной недвижимости, еще два — правовой деятельностью.

Жители 13 коммуналок, которые жили на условиях соцнайма, съехали — им предоставили жилье. 11 собственников же никак не могут договориться с застройщиком. Они бы и рады переехать в новое жилье, но такого варианта, по их словам, им не предлагают. А на деньги, что им готовы выплатить, ничего не могут купить.

— Вот комната подо мной: за свои 25 метров они получили квартиру 30 квадратов по договору соцнайма где-то на Петухова. А нам только деньги предлагают. Вот сегодня мне присудили 1,4 миллиона за все, но ведь на это сейчас ничего не купишь, — жалуется Лилия Желобицкая. — Они нас выгоняют на улицу. Сначала предлагали вообще 670 тысяч. Они только в отписках пишут, что предлагали студию или 1,8 миллиона.

У женщины собралась увесистая стопка документов по судам с застройщиком и властями

Женщина показывает увесистую стопку документов: говорит, обращалась во все инстанции, но получает только отписки.

— Изучала цены на недвижимость: 10 метров в коммуналке стоит миллион. На площади Станиславского одна комната в общаге 18 метров стоит 2,5 миллиона. А куда-то уезжать не очень хочется — жизнь здесь прожита, здесь все связи, — рассуждает сибирячка.

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Не согласен на условия, которые ему предлагают, и другой собственник жилья в доме Олег Жуков.

— Эти коммуналки выдавали работникам заводов. Я тут живу с самого рождения, а мне 51 год. Комнату моей семье дали в 1973 году, — говорит он. — Еще в СССР барак считался временным жильем, людей постепенно расселяли, но наша семья не успела — начались 90-е. В этой коммуналке родились все мои трое детей.

Вся жизнь Олега прошла тут

Мужчина, в отличие от Лилии Александровны, не живет в опасном доме — переехал в квартиру, которая оформлена на жену. Сначала ему предлагали 900 тысяч, сейчас по решению суда постановили выплатить 1,3 миллиона (копии решения у собственников на руках пока нет). Но купить на эти деньги, уверяет мужчина, все равно ничего не получится.

— По федеральной программе расселения, под которую мы попали, человек должен выбирать: или ему жилье, или компенсацию. Но у нас мэрия брала деньги не из федерального бюджета на это, а договаривались с застройщиком. И, типа, из-за этого только компенсация нам положена, — сетует мужчина.

В России с 2022 года начала действовать федеральная программа расселения граждан из аварийного жилья. Она охватывает многоквартирные дома, которые признали непригодными для проживания с 2017 до 2022 года. Ранее, с 2019 года в Новосибирской области действовала региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, по которой расселяли аварийные и ветхие дома, признанные таковыми до 1 января 2017 года.

Жители барака признаны пострадавшими по уголовному делу

В августе 2024 года Олег обращался в Следственный комитет, где его признали потерпевшим по уголовному делу о халатности (ч 1 ст. 293 УК РФ) в отношении мэрии — у Лилии Желобицкой такой статус был уже в мае. В постановлении указано, что дело возбудили из-за ненадлежащего исполнения должностными лицами мэрии своих обязанностей при расселении граждан из аварийных, подлежащих сносу и требующих капремонта домов (копия постановления есть в распоряжении редакции). Его возбудили в феврале 2023 года.

В СУ СКР корреспонденту НГС сообщили, что расследование этого дела продолжается. По данным НГС, среди пострадавших есть и жители других «авариек».

Жильцы намерены идти дальше и обращаться в областной суд с апелляцией.

«Будем следовать решению суда»

В компании «Архипелаг» в ответ на запрос НГС сообщили, что обстоятельства расселения из барака в каждом случае индивидуальны.

— Из-за того, что часть собственников комнат в коммуналках дома №12 по улице 1-й Петропавловский переулок отказались идти на контакт с застройщиком, а проживание в аварийных условиях создает риск для их жизни и здоровья, мэрия обратилась в суд с исками об изъятии комнат в муниципальную собственность и выплате собственникам выкупной стоимости, — объяснили в компании.

Владимир Литвинов отметил, что большинство семей из двух соседних бараков удалось расселить

В «Архипелаге» также добавили, что сегодня часть дел уже рассмотрел суд и вынес решения — их застройщик исполнил. Директор SKY Group, в которую входит застройщик, Владимир Литвинов подтвердил, что суды идут почти год, а в прошлую пятницу уже вынесли решение по трем собственникам.

— Суд назначил экспертную организацию, она оценила помещения, землю, общую площадь от 1,1 до 1,5 миллиона рублей. В том году этим гражданам предлагали по 2,5 миллиона рублей или комнаты — они отказались и запросили по 5 миллионов и еще по миллиону компенсации. Сейчас решение суда есть, и мы будем строго ему следовать, — рассказал девелопер. — Мы уже расселили около 40 семей, среди них и собственники, и социалка. Оставшимся 11 собственникам квадратный метр никто не обязан предоставлять.

В мэрии отметили, что для переселения из аварийного дома застройщик предложил жильцам денежное возмещение или жилье по согласованию в пределах указанной стоимости. Тем, кто жил по соцнайму, выделили аналогичные по площадям помещения по такому же договору.

—  В отношении тех, с кем застройщик не смог договориться, подали иски, их принял к производству Ленинский районный суд, сейчас они в стадии рассмотрения. Жильцы предъявляют встречные иски о предоставлении жилых помещений вместо выплаты компенсации, а также заявляют ходатайства о назначении и проведении оценочных экспертиз по поводу выплаты возмещения. Жителей будет расселять застройщик на основании решений суда, — заключили в департаменте строительства и архитектуры мэрии.

Это не первый случай, когда при расселении аварийного жилья под КРТ возникают конфликты между застройщиками и жильцами. Ранее мы писали о том, как в центре Новосибирска компания «Дом-Строй» не могла снести старый дом, так как последняя жительница отказывалась съезжать. Пенсионерке предлагали деньги и новые квартиры, но ей этого было мало. Впрочем, сегодня дом уже снесен, на территории активно идет новое строительство.

ПО ТЕМЕ
Барак Аварийное жилье КРТ Расселение аварийного жилья SKY Group
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Комментарии
30
142886121
13 сентября 2024, 08:53
СТРОИТЕЛЬНАЯ МАФИЯ РОССИЯ издевается над людьми, создаёт условия несогласным переехать на окраину города или продать за копейки. А сами продают квартиры в своих муравейниках за нереальные деньги. Считаю что за снесенные квартиры должны давать равноценное жилье в этом же месте (районе).
Светлана В-ва
13 сентября 2024, 08:40
21 век и такое чудо. ЖК Салют тоже не лучше выглядит, очередной муравейник.
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