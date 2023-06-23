Одна против всех. В центре Новосибирска не могут снести старый дом — последняя жительница отказалась съезжать

Дом на Обдорской, 75а спрятался в окружении деревьев и новостроек. Пройти к нему можно по Нарымской, но заметить дом получается не сразу: двухэтажное здание теряется среди высоток. Рядом с ним стоит еще одна двухэтажка, на Обдорской, 77 — оттуда всех жильцов уже выселили.

Во дворе тихо и безлюдно, из следов жизни — только красная герань на подоконнике. Переговоры с последней владелицей квартиры в доме на Обдорской, 75а идут с июня 2022 года.

— Мы сделали предложение собственнице квартиры и пока не понимаем ее реакцию, — рассказывает НГС директор по развитию ГК «Дом-Строй» Валерий Федоров. — Мы делали это предложение давно и повторили его еще раз. Собственница обратилась в прокуратуру, мы прокуратуру поставили в известность о наших предложениях. И еще раз письменно дали предложение по выкупу этой квартиры.