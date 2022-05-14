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Гектар у озера в центре Новосибирска выставили на торги — за него просят 4 миллиона

Площадка на улице Фрунзе вошла в число территорий для комплексного развития

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Дома в районе новой территории КРТ начали сносить еще в 2020 году

Дома в районе новой территории КРТ начали сносить еще в 2020 году

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Мэрия Новосибирска объявила торги на новую площадку комплексного развития территорий (КРТ) — это участок частного сектора возле озера Верховое на улице Фрунзе.

Площадь территории — 12,3 тысячи кв. м, она ограничена улицами Фрунзе, Журинским спуском и тупиков Войкова. Дата торгов не назначена, но стартовая стоимость договора уже известна: 4,1 миллиона рублей.

Площадку составляют 16 участков, большая часть из них находится в частной собственности, сведения о правах некоторых отсутствуют. По договору между мэрией и победителем торгов все строения на участках должны быть снесены.

Договор городские власти заключат на 6 лет. По нему до конца июня 2024 года победителю предстоит распланировать территорию, подготовить и согласовать график работ, выкупить у собственников участки и здания и снести их, подготовить проект новой застройки. К марту 2027 года здесь должны появиться новые дома, к концу мая — благоустройство.

Мэрия, согласно условиям договора, должна будет без торгов отдать в аренду муниципальные земли в границах территории.

Часть домов в этом районе снесли еще в 2020 году. На их месте разрешение на строительство жилой высотки получила СК «ВИРА-Строй», но до сих пор подробностей о проекте нет, на официальном сайте информация о строительстве отсутствует. В перспективе весь частный сектор вокруг озера Верховое планируют расселить, а берега озера — благоустроить. Как там живут сегодня, подробно рассказывал НГС.

Это не первая площадка КРТ в Новосибирске — ранее сообщали о передаче по договору комплексного развития участка на улице Объединения. При этом городские власти рассматривают и другие территории: в числе потенциальных участков называли и несколько участков промзоны в Заельцовском районе.

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мэрия Новосибирскаулица ФрунзеКРТ
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