Гектар у озера в центре Новосибирска выставили на торги — за него просят 4 миллиона
Площадка на улице Фрунзе вошла в число территорий для комплексного развития
Мэрия Новосибирска объявила торги на новую площадку комплексного развития территорий (КРТ) — это участок частного сектора возле озера Верховое на улице Фрунзе.
Площадь территории —
Площадку составляют 16 участков, большая часть из них находится в частной собственности, сведения о правах некоторых отсутствуют. По договору между мэрией и победителем торгов все строения на участках должны быть снесены.
Договор городские власти заключат на 6 лет. По нему до конца июня 2024 года победителю предстоит распланировать территорию, подготовить и согласовать график работ, выкупить у собственников участки и здания и снести их, подготовить проект новой застройки. К марту 2027 года здесь должны появиться новые дома, к концу мая — благоустройство.
Мэрия, согласно условиям договора, должна будет без торгов отдать в аренду муниципальные земли в границах территории.
Часть домов в этом районе снесли еще в 2020 году. На их месте разрешение на строительство жилой высотки получила СК «ВИРА-Строй», но до сих пор подробностей о проекте нет, на официальном сайте информация о строительстве отсутствует. В перспективе весь частный сектор вокруг озера Верховое планируют расселить, а берега озера — благоустроить. Как там живут сегодня, подробно рассказывал НГС.
Это не первая площадка КРТ в Новосибирске — ранее сообщали о передаче по договору комплексного развития участка на улице Объединения. При этом городские власти рассматривают и другие территории: в числе потенциальных участков называли и несколько участков промзоны в Заельцовском районе.