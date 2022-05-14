Гектар у озера в центре Новосибирска выставили на торги — за него просят 4 миллиона

Это не первая площадка КРТ в Новосибирске — ранее сообщали о передаче по договору комплексного развития участка на улице Объединения. При этом городские власти рассматривают и другие территории: в числе потенциальных участков называли и несколько участков промзоны в Заельцовском районе.

