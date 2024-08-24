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Недвижимость 29 этажей: у Нарымского сквера появится высотка — мэрия выдала разрешение на строительство

29 этажей: у Нарымского сквера появится высотка — мэрия выдала разрешение на строительство

В ней обустроят 253 квартиры

2 451
43 комментария

Документ опубликовали на сайте городской администрации 23 августа

В Новосибирске на улице Нарымской появится жилая высотка. Мэрия выдала разрешение на строительство многоквартирного дома.

Документ опубликовали на сайте городской администрации 23 августа. Здание появится на земельном участке площадью 19 747 квадратных метров в районе пересечения улиц Нарымская и Железнодорожная.

— Многоквартирный дом № 1. Блок-секция № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки, с автостоянкой в осях И/Л-Р/2-10 и трансформаторной подстанцией, — сказано в названии документа.

Площадь застройки достигает 1312 квадратных метров, в доме разместят 365 помещений, из них 112 нежилых. В объекте недвижимости возведут 29 этажей, в том числе 3 подземных. Всего в доме появятся 253 квартиры.

Речь идет об участке в районе пересечения Нарымской и Железнодорожной

— Площадь встроенно-пристроенных помещений — 1869,1 кв. м, в том числе: общая площадь дошкольной образовательной организации — 795,7 кв. м, вместимость — 75 мест, площадь индивидуальных кладовых жильцов — 350,5 кв. м, — сказано в документе.

Кроме того, в здании появится автостоянка, она рассчитана на 163 машино-мест. Разрешение на строительство выдали ООО Специализированный застройщик «Дом-Строй Новосибирск», оно действует до 23 мая 2026 года.

Здание появится в рамках первого этапа строительства многоквартирных домов с объектами обслуживания жилой застройки, автостоянками и трансформаторными подстанциями.

Судя по сайту городской администрации, компании в 2021 году выдавали разрешение на строительство многоквартиного дома на территории соседнего участка. Там планировалось возвести здание переменной этажности.

Недавно стало известно, что в Новосибирске мэрия выдала разрешение на строительство фабрики кондитерских изделий. Предприятие появится на улице Тайгинской.

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Комментарии
43
NETROL
24 августа 2024, 11:20
Ура, товарищи, давно ждали эту высотку!
жму 200
24 августа 2024, 11:15
город гадюшник высоток и недостроев обнесённый заборами , шлагбаумами и цепочками по периметру. Одним словом - зверинец.
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