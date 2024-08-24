29 этажей: у Нарымского сквера появится высотка — мэрия выдала разрешение на строительство

Документ опубликовали на сайте городской администрации 23 августа Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В Новосибирске на улице Нарымской появится жилая высотка. Мэрия выдала разрешение на строительство многоквартирного дома.

Документ опубликовали на сайте городской администрации 23 августа. Здание появится на земельном участке площадью 19 747 квадратных метров в районе пересечения улиц Нарымская и Железнодорожная.

— Многоквартирный дом № 1. Блок-секция № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки, с автостоянкой в осях И/Л-Р/2-10 и трансформаторной подстанцией, — сказано в названии документа.

Площадь застройки достигает 1312 квадратных метров, в доме разместят 365 помещений, из них 112 нежилых. В объекте недвижимости возведут 29 этажей, в том числе 3 подземных. Всего в доме появятся 253 квартиры.

Речь идет об участке в районе пересечения Нарымской и Железнодорожной Источник: egrp365











— Площадь встроенно-пристроенных помещений — 1869,1 кв. м, в том числе: общая площадь дошкольной образовательной организации — 795,7 кв. м, вместимость — 75 мест, площадь индивидуальных кладовых жильцов — 350,5 кв. м, — сказано в документе.

Кроме того, в здании появится автостоянка, она рассчитана на 163 машино-мест. Разрешение на строительство выдали ООО Специализированный застройщик «Дом-Строй Новосибирск», оно действует до 23 мая 2026 года.

Здание появится в рамках первого этапа строительства многоквартирных домов с объектами обслуживания жилой застройки, автостоянками и трансформаторными подстанциями.

Судя по сайту городской администрации, компании в 2021 году выдавали разрешение на строительство многоквартиного дома на территории соседнего участка. Там планировалось возвести здание переменной этажности.