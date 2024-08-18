С котельной и гаражом: в Калининском районе Новосибирска построят кондитерскую фабрику

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство фабрики кондитерских изделий. Документ опубликован на муниципальном портале Новосибирска.
Фабрика появится в Калининском районе Новосибирска, на земельном участке на улице Тайгинской. Его площадь составляет более 27 тысяч квадратных метров.
Планируется построить на территории здание фабрики высотой в 1–2 этажа с производственным комплексом и гаражом. Площадь здания составит 4,3 тысячи квадратных метров.
Кроме того, на участке будет построена отдельно стоящая газовая котельная для нужд производства — это будет одноэтажное здание площадью в 86,5 квадратных метров.
Разрешение на строительство фабрики выдано 15 августа 2024 года. Когда планируется ввести построенный объект в эксплуатацию пока неизвестно.
Ранее мэрия Новосибирска выдала разрешение на ввод в эксплуатацию второго корпуса «Мира Термы». В нем планируют разместить мужскую баню.