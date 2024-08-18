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Город С котельной и гаражом: в Калининском районе Новосибирска построят кондитерскую фабрику

С котельной и гаражом: в Калининском районе Новосибирска построят кондитерскую фабрику

Фабрика появится на участке площадью 27 тысяч квадратных метров

523
4 комментария
Разрешение на строительство выдано 15 августа

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство фабрики кондитерских изделий. Документ опубликован на муниципальном портале Новосибирска.

Фабрика появится в Калининском районе Новосибирска, на земельном участке на улице Тайгинской. Его площадь составляет более 27 тысяч квадратных метров.

Планируется построить на территории здание фабрики высотой в 1–2 этажа с производственным комплексом и гаражом. Площадь здания составит 4,3 тысячи квадратных метров.

Кроме того, на участке будет построена отдельно стоящая газовая котельная для нужд производства — это будет одноэтажное здание площадью в 86,5 квадратных метров.

Разрешение на строительство фабрики выдано 15 августа 2024 года. Когда планируется ввести построенный объект в эксплуатацию пока неизвестно.

Ранее мэрия Новосибирска выдала разрешение на ввод в эксплуатацию второго корпуса «Мира Термы». В нем планируют разместить мужскую баню.

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Комментарии
4
alippa
18 августа 2024, 19:28
..и огромные емкости для хранения тонн пальмового масла
Гость
18 августа 2024, 19:39
Это и есть те роботы с ИИ. про которых твердят? на фото?
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