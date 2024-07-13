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Город эксклюзив Мэрия Новосибирска разрешила ввести в строй второй корпус «Мира Термы» — он будет возле озера

Мэрия Новосибирска разрешила ввести в строй второй корпус «Мира Термы» — он будет возле озера

Разрешение на ввод здания в эксплуатацию выдано 4 июля

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13 комментариев
Площадь здания составляет 603,8 квадратных метра

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на ввод в эксплуатацию второго корпуса оздоровительного центра «Мира Термы». Документ опубликован на муниципальном портале Новосибирска.

Второй корпус появился неподалеку от первого, в Калининском районе, на улице Окружной. Площадь здания составляет 603,8 квадратных метра, в нем два этажа, в том числе один подземный.

В корпусе одновременно смогут находиться не более 37 человек. Общая площадь застройки земельного участка под корпусом составляет более 4,2 тысяч квадратных метров. Разрешение на строительство объекта было выдано 24 января 2023 года. Разрешение на ввод здания в строй выдано 4 июля.

По данным Rusprofile, ООО «Мира» образована в 2013 году. Генеральный директор — Андрей Алексеев. По итогам 2023 года выручка компании выросла на 14% и достигла 761 миллиона рублей. Прибыль составила 420 миллионов рублей, за год она выросла на 18%.

Корреспондент НГС обратился за комментарием к администрации комплекса, чтобы узнать, что появится в новом корпусе, а также о его особенностях для гостей. На момент публикации новости информация не поступила.

В прошлом году под Новосибирском открылся огромный частный парк. Его основал владелец «Мира Терм», вложив 200 миллионов. О том, как выглядит парк и какой философский смысл вкладывали в экспонаты, — читайте в материале.

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Новосибирск Мира Термы. Сосновый бор Мэрия Новосибирска Ввод в эксплуатацию
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Комментарии
13
жму 200
13 июля 2024, 20:01
получила мзду и разрешила 😉🤣🤣
Гость
13 июля 2024, 20:10
"в корпусе одновременно смогут находиться не более 37 человек" при площади в 630 квадратов и двух этажах.. ясно-понятно.. чтобы не проходить экспертизу проекта (как объекта с количеством одновременно находящихся от 50 и выше) искусственно занизили данный показатель.. а потом на зимние вишни жалуетесь, скулите..
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