Мэрия Новосибирска разрешила ввести в строй второй корпус «Мира Термы» — он будет возле озера

Площадь здания составляет 603,8 квадратных метра Источник: Анастасия Полубок / 2ГИС











Мэрия Новосибирска выдала разрешение на ввод в эксплуатацию второго корпуса оздоровительного центра «Мира Термы». Документ опубликован на муниципальном портале Новосибирска.



Второй корпус появился неподалеку от первого, в Калининском районе, на улице Окружной. Площадь здания составляет 603,8 квадратных метра, в нем два этажа, в том числе один подземный.



В корпусе одновременно смогут находиться не более 37 человек. Общая площадь застройки земельного участка под корпусом составляет более 4,2 тысяч квадратных метров. Разрешение на строительство объекта было выдано 24 января 2023 года. Разрешение на ввод здания в строй выдано 4 июля.



По данным Rusprofile, ООО «Мира» образована в 2013 году. Генеральный директор — Андрей Алексеев. По итогам 2023 года выручка компании выросла на 14% и достигла 761 миллиона рублей. Прибыль составила 420 миллионов рублей, за год она выросла на 18%.



Корреспондент НГС обратился за комментарием к администрации комплекса, чтобы узнать, что появится в новом корпусе, а также о его особенностях для гостей. На момент публикации новости информация не поступила.

