Возле Нарымского сквера в Новосибирске разрешили построить высотку

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство высотки на Нарымской
Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство жилого дома на месте частного сектора на углу улиц Железнодорожная и Ленская — документ опубликован на муниципальном портале.
В документе указано, что компания «Дом-Строй Новосибирск» (входит в ГК «Дом-Строй» планирует построить на месте домов расселенного здесь частного сектора жилой дом высотой
В ГК «Дом-Строй» пока не комментируют проект: подробности о нем пообещали рассказать позже.
Летом прошлого года застройщик получил право расселить и перестроить территорию с аварийными домами — оно обошлось ему в 25 миллионов рублей. Тогда в ГК «Дом-Строй» рассказывали, что с 2016 года постепенно расселяли жителей квартала; среди домов были как частные, так и двухэтажные бараки. В этом же квартале компания несколько лет назад уже построила жилой дом La Grande. Ближайшим соседом новостройки станет ЖК «Онегин» на улице Ленской.
Этой зимой пентхаус в доме по соседству с будущей стройкой — в ЖК «Клевер» — продавали за 69 миллионов рублей.