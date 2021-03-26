Возле Нарымского сквера в Новосибирске разрешили построить высотку

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство жилого дома на месте частного сектора на углу улиц Железнодорожная и Ленская — документ опубликован на муниципальном портале.



В документе указано, что компания «Дом-Строй Новосибирск» (входит в ГК «Дом-Строй» планирует построить на месте домов расселенного здесь частного сектора жилой дом высотой 18–27 этажей (один из которых — подземный) на 485 квартир. Около половины квартир — 1-комнатные студии, но также есть по три 4- и 5-комнатных студий. Под домом запланирован паркинг на 160 автомобилей.

