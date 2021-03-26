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Возле Нарымского сквера в Новосибирске разрешили построить высотку

ГК «Дом-Строй» сможет возвести 27-этажный дом на улице Нарымской

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В прошлом году ГК «Дом-Строй» купила для расселения бараки на улице Нарымской — новый проект застройщика охватит и их, и выкупленный ранее частный сектор, расположенный рядом&nbsp;

В прошлом году ГК «Дом-Строй» купила для расселения бараки на улице Нарымской — новый проект застройщика охватит и их, и выкупленный ранее частный сектор, расположенный рядом 

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Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство высотки на Нарымской

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство жилого дома на месте частного сектора на углу улиц Железнодорожная и Ленская — документ опубликован на муниципальном портале.

В документе указано, что компания «Дом-Строй Новосибирск» (входит в ГК «Дом-Строй» планирует построить на месте домов расселенного здесь частного сектора жилой дом высотой 18–27 этажей (один из которых — подземный) на 485 квартир. Около половины квартир — 1-комнатные студии, но также есть по три 4- и 5-комнатных студий. Под домом запланирован паркинг на 160 автомобилей.

В ГК «Дом-Строй» пока не комментируют проект: подробности о нем пообещали рассказать позже.

Летом прошлого года застройщик получил право расселить и перестроить территорию с аварийными домами — оно обошлось ему в 25 миллионов рублей. Тогда в ГК «Дом-Строй» рассказывали, что с 2016 года постепенно расселяли жителей квартала; среди домов были как частные, так и двухэтажные бараки. В этом же квартале компания несколько лет назад уже построила жилой дом La Grande. Ближайшим соседом новостройки станет ЖК «Онегин» на улице Ленской.

Этой зимой пентхаус в доме по соседству с будущей стройкой — в ЖК «Клевер» — продавали за 69 миллионов рублей.

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ГК «Дом-Строй»Нарымскаяновостройки
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