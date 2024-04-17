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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске Живой камин и бильярдный зал: 83 миллиона просят за коттедж в Новосибирске — рассматриваем дом

Живой камин и бильярдный зал: 83 миллиона просят за коттедж в Новосибирске — рассматриваем дом

На участке также разместили гостевой дом и зону барбекю

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Коттедж расположен в Заельцовском районе

В Новосибирске выставили на продажу коттедж в Заельцовском районе. Стоимость жилья составила более 80 миллионов рублей.

Объявление о поиске покупателя опубликовало на сайте N1 агентство недвижимости «Вместе» несколько дней назад, 15 апреля. В нем сказано, что общая площадь участка, на котором находится здание, составляет 24,69 сотки, там также расположили гостевой дом.

Коттедж состоит из трех этажей, в том числе цокольного.
На первом этаже, по данным продавца, разместили гостиную с живым камином, столовую, кухню, спальню и санузел.
Второй этаж здания занимают три спальни, детская игровая комната, кабинет.
В цокольном этаже — бильярдный зал, комната для занятий спортом, а также техническая комната с прачечной.
В гостевом доме разместили бассейн с зоной отдыха, сауну с печкой на дровах. В нем также имеются комната для приема гостей, кухонная зона и спальни.
Гостевой дом выполнен из соснового бруса

— Мебель, техника и предметы декора входят в стоимость, — сказано в объявлении.

На участке разместили зону барбекю,

На участке, по данным продавца, разместили зону барбекю, теплые гаражи и дом для охраны. Стоимость недвижимости составляет 83 миллиона рублей.

В Новосибирске продают двухуровневую квартиру с тремя спальнями и панорамными окнами на улице Коммунистической. Ее стоимость достигает 55 миллионов рублей.

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