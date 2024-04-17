Живой камин и бильярдный зал: 83 миллиона просят за коттедж в Новосибирске — рассматриваем дом
На участке также разместили гостевой дом и зону барбекю
1 321
В Новосибирске выставили на продажу коттедж в Заельцовском районе. Стоимость жилья составила более 80 миллионов рублей.
Объявление о поиске покупателя опубликовало на сайте N1 агентство недвижимости «Вместе» несколько дней назад, 15 апреля. В нем сказано, что общая площадь участка, на котором находится здание, составляет 24,69 сотки, там также расположили гостевой дом.
— Мебель, техника и предметы декора входят в стоимость, — сказано в объявлении.
На участке, по данным продавца, разместили зону барбекю, теплые гаражи и дом для охраны. Стоимость недвижимости составляет 83 миллиона рублей.
В Новосибирске продают двухуровневую квартиру с тремя спальнями и панорамными окнами на улице Коммунистической. Ее стоимость достигает 55 миллионов рублей.