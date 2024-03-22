В Новосибирске продают коттедж с мини-сауной и гостевыми спальнями — смотри жилье за 72 миллиона

В Заельцовском районе Новосибирска выставили на продажу коттедж на берегу Оби. Цена вопроса — 72 миллиона рублей, объявление на сайте N1 опубликовали 21 марта.
Дом находится в коттеджном поселке «Европейский» в Заельцовском бору, на улице Женевской. Его площадь составляет 276 квадратных метров. На первом этаже двухэтажного зная находится холл, гардеробная, кухня-гостиная, мини-сауна и одна гостевая спальня.
На втором этаже есть мастер-спальня с гардеробом, еще одна гостевая спальня, большая гардеробная и санузел с бытовой комнатой.
Кроме того, в доме есть гараж с теплым полом и сливом на два автомобиля.
— Большая парковка перед домом. Качественная внутренняя отделка. Вся мебель входит в стоимость, — говорится в описании объекта.
Стоимость объекта составляет 72 миллиона рублей, он продается без посредников.
Ранее в Новосибирской области выставили на продажу коттедж с зимним садом за 42 миллиона рублей. Он находится в 15 минутах от Обского моря.