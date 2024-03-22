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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске В Новосибирске продают коттедж с мини-сауной и гостевыми спальнями — смотри жилье за 72 миллиона

В Новосибирске продают коттедж с мини-сауной и гостевыми спальнями — смотри жилье за 72 миллиона

Покупателям также достанется вся мебель и бытовая техника

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Двухэтажный дом находится в элитном коттеджном поселке

В Заельцовском районе Новосибирска выставили на продажу коттедж на берегу Оби. Цена вопроса — 72 миллиона рублей, объявление на сайте N1 опубликовали 21 марта.

Дом находится в коттеджном поселке «Европейский» в Заельцовском бору, на улице Женевской. Его площадь составляет 276 квадратных метров. На первом этаже двухэтажного зная находится холл, гардеробная, кухня-гостиная, мини-сауна и одна гостевая спальня.

Небольшая кухня-столовая выполнена в неоклассическом стиле в светлых тонах

На втором этаже есть мастер-спальня с гардеробом, еще одна гостевая спальня, большая гардеробная и санузел с бытовой комнатой.

Мини-сауна в коттедже

Кроме того, в доме есть гараж с теплым полом и сливом на два автомобиля.

Гардеробная на втором этаже дома
Спальня хозяев выполнена в фиолетовых тонах

— Большая парковка перед домом. Качественная внутренняя отделка. Вся мебель входит в стоимость, — говорится в описании объекта.

Ванная комната вместе с душевой

Стоимость объекта составляет 72 миллиона рублей, он продается без посредников.


Ранее в Новосибирской области выставили на продажу коттедж с зимним садом за 42 миллиона рублей. Он находится в 15 минутах от Обского моря.

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