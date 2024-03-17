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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске

До Обского моря 15 минут пешком: под Новосибирском продают коттедж за 42 миллиона — смотрим фото дома

Дом находится на участке в 19,5 сотки

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Общая площадь здания достигает 456 квадратных метров

Под Новосибирском выставили на продажу двухэтажный коттедж с зимним садом. Стоимость недвижимости составляет более 40 миллионов рублей.

Информацию об этом опубликовало агентство недвижимости «Квартирный портал» на сайте N1 в марте. Общая площадь здания достигает 456 квадратных метров, оно находится на участке в 19,5 сотки в ДНТ в селе Ленинское.


— До Обского моря 15 мин. пешком, — сказано в объявлении.

Дом состоит из двух этажей и цоколя. На первом этаже разместили прихожую с гардеробной, гостиную с камином, гостевой санузел и кухню.

Кухня, как и гостиная с камином, находится на первом этаже коттеджа

Второй этаж занимают в том числе спальня родителей, две детских комнаты с теплым балконом, зимний сад. Из последнего можно сделать еще одну спальню, сказано в объявлении.

Внутри жилья имеется зимний сад
На втором этаже обустроили родительскую спальню и две детские комнаты
Стоимость жилья достигает 42 миллионов рублей

Цокольный этаж коттеджа: комната с баром и барной стойкой под кинотеатр, СПА-зона, спортивный зал с тренажерами и другое. На участке имеются волейбольная площадка, детская зона и зона под бассейн.

— У дома большая придомовая парковка внутри территории на три машины, и теплый встроенный гараж на две машины, — уточнил продавец.

Стоимость жилья достигает 42 миллионов рублей, цена за квадратный метр составляет 92, 1 тысячи рублей.

В марте в Новосибирске выставили на продажу трехэтажный особняк с участком площадью 20 соток. Стоимость недвижимости составила 48,5 миллиона рублей.

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