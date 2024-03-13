Коттедж с винным погребом и картинами эпохи Возрождения продают в Новосибирске — смотри на интерьеры за 48 миллионов

В дачном поселке Мочище выставили на продажу трехэтажный особняк с участком площадью 20 соток. На участке есть сад, теплица, грядки, летний домик с баней и комнатой отдыха, а также гараж на четыре авто. За всё просят 48,5 миллиона рублей, объявление о продаже появилось на сайте N1.ru 11 марта.

