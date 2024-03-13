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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Коттедж с винным погребом и картинами эпохи Возрождения продают в Новосибирске — смотри на интерьеры за 48 миллионов

К дому прилагается летний домик, участок с теплицей и гараж на 4 машины

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Мебель и встроенную технику оставят новым владельцам

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В дачном поселке Мочище выставили на продажу трехэтажный особняк с участком площадью 20 соток. На участке есть сад, теплица, грядки, летний домик с баней и комнатой отдыха, а также гараж на четыре авто. За всё просят 48,5 миллиона рублей, объявление о продаже появилось на сайте N1.ru 11 марта.

— Дом полностью готов для пpоживания, остаeтcя мебель и встрoеннaя тeхникa. На полу мрамор и пробка, стены фрески, декоративная штукатурка и обои Linсrustа, — пишет продавец.

Над участком, как пишет продавец, поработал ландшафтный дизайнер

Над участком, как пишет продавец, поработал ландшафтный дизайнер

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Грядки, теплица и кусочек сада

Грядки, теплица и кусочек сада

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Холл первого этажа

Холл первого этажа

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Неоклассическая гостиная

Неоклассическая гостиная

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Кухня отделена от гостиной

Кухня отделена от гостиной

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В коттедже есть кабинет

В коттедже есть кабинет

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Винный погреб находится в цоколе

Винный погреб находится в цоколе

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А это обстановка в летнем домике. Так выглядит комната отдыха

А это обстановка в летнем домике. Так выглядит комната отдыха

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Домик снаружи

Домик снаружи

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Чуть дороже обойдется четырехэтажный особняк со шпилем — 55 миллионов. Внутри есть бассейн, камины и много кожаной мебели. Дом находится в Первомайском районе.

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Коттеджи в НовосибирскеЭлитные домаНовосибирский районМочище
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