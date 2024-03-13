Коттедж с винным погребом и картинами эпохи Возрождения продают в Новосибирске — смотри на интерьеры за 48 миллионов

В дачном поселке Мочище выставили на продажу трехэтажный особняк с участком площадью 20 соток. На участке есть сад, теплица, грядки, летний домик с баней и комнатой отдыха, а также гараж на четыре авто. За всё просят 48,5 миллиона рублей, объявление о продаже появилось на сайте N1.ru 11 марта.
— Дом полностью готов для пpоживания, остаeтcя мебель и встрoеннaя тeхникa. На полу мрамор и пробка, стены фрески, декоративная штукатурка и обои Linсrustа, — пишет продавец.
Чуть дороже обойдется четырехэтажный особняк со шпилем — 55 миллионов. Внутри есть бассейн, камины и много кожаной мебели. Дом находится в Первомайском районе.