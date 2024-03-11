Особняк со шпилем продают в Новосибирске за 55 миллионов — рассматриваем бассейн и кожаную мебель

— Местоположение дома в сочетании с благоприятной экологической обстановкой местности дает прекрасные возможности как для активного отдыха, так и для спокойного восстановления сил после городской суеты. На территории также расположен гостевой дом, зона барбекю, баня, выполнен ландшафтный дизайн, установлен большой бассейн летнего пользования, — говорится в описании к дому.