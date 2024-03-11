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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Особняк со шпилем продают в Новосибирске за 55 миллионов — рассматриваем бассейн и кожаную мебель

В доме пять санузлов и четыре спальни, а также есть гараж на 3 авто

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В доме есть четыре этажа плюс цоколь — все занимает 700 квадратов

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В коттеджном поселке Первомайского района продают 700-метровый дом с участком площадью 27 соток. Объявление о продаже опубликовали на сайте N1.ru в январе, цена вопроса — 55 миллионов рублей.

— Местоположение дома в сочетании с благоприятной экологической обстановкой местности дает прекрасные возможности как для активного отдыха, так и для спокойного восстановления сил после городской суеты. На территории также расположен гостевой дом, зона барбекю, баня, выполнен ландшафтный дизайн, установлен большой бассейн летнего пользования, — говорится в описании к дому.

Зеленый шпиль на гостевом домике

Зеленый шпиль на гостевом домике

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Коридор, где, судя по всему, есть фонтанчик

Коридор, где, судя по всему, есть фонтанчик

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Кабинет с кожаной мебелью и тренажером

Кабинет с кожаной мебелью и тренажером

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Гостиная с камином (и снова кожаная мебель)

Гостиная с камином (и снова кожаная мебель)

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В цоколе есть бассейн

В цоколе есть бассейн

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Красная кухня с небольшой обеденной зоной

Красная кухня с небольшой обеденной зоной

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Одна из четырех спален

Одна из четырех спален

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Зона отдыха

Зона отдыха

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На четвертом этаже расположен зимний сад

На четвертом этаже расположен зимний сад

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В Южном микрорайоне Бердска тоже продают коттедж — в нем есть две кухни и два разных входа. За особняк с хищными принтами просят 38 миллионов рублей.

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