Особняк со шпилем продают в Новосибирске за 55 миллионов — рассматриваем бассейн и кожаную мебель

В коттеджном поселке Первомайского района продают 700-метровый дом с участком площадью 27 соток. Объявление о продаже опубликовали на сайте N1.ru в январе, цена вопроса — 55 миллионов рублей.
— Местоположение дома в сочетании с благоприятной экологической обстановкой местности дает прекрасные возможности как для активного отдыха, так и для спокойного восстановления сил после городской суеты. На территории также расположен гостевой дом, зона барбекю, баня, выполнен ландшафтный дизайн, установлен большой бассейн летнего пользования, — говорится в описании к дому.
В Южном микрорайоне Бердска тоже продают коттедж — в нем есть две кухни и два разных входа. За особняк с хищными принтами просят 38 миллионов рублей.